Como manter os funcionários produtivos trabalhando em casa

O mundo mudou o modelo tradicional de trabalho em escritório físicos. Embora o trabalho remoto não seja uma novidade, ele tornou-se muito mais relevante desde que a pandemia forçou trabalhadores de escritório a trabalhar em casa visando mais segurança.

Para algumas organizações, a produtividade dos funcionários não é a mesma desde que eles começaram a trabalhar remotamente. Gerentes e executivos de negócios buscaram usar de diferentes medidas e softwares para aumentar a produtividade de seus funcionários.

Se você buscando maneiras de ajudar seus funcionários a manterem sua produtividade enquanto trabalham remotamente, nós temos algumas dicas sobre como você pode fazer isso!

Gerentes e executivos de negócios podem aumentar a produtividade dos seus funcionários seguindo as seguintes dicas:

Incentive seus funcionários a ter estações de trabalho dedicadas em suas casas

Como eles estão trabalhando em casa, situações domésticas podem causar distrações. Pode ser o animal de estimação, TV, cônjuge, filhos ou qualquer outra coisa. Porém, eles podem minimizar suas distrações com estações de trabalho dedicadas.

Incentive-os a separar um cantinho em suas casas destinadas apenas ao trabalho. Algumas organizações pagam aos seus funcionários taxas adicionais para que eles possam montar suas estações de trabalho em casa.

Defina metas das equipes

Definir metas e se comprometer elas vai motivar seus trabalhadores remotos. Defina metas de curto e longo prazo para você e sua equipe, todos devem saber o que e quando deles. Recompense os funcionários que atingirem os seus objetivos, dê o reconhecimento adequado à eles durante reuniões da equipe. Um software de gerenciamento de projetos pode ser ótimo para definir metas e acompanhar o progresso dos trabalhadores remotos.

Encoraja os teus empregados a manterem-se saudáveis

A saúde e o bem-estar dos seus funcionários é uma prioridade caso se deseje uma boa produtividade. Incentive seus funcionários a cuidarem bem do seu corpo, se alimentarem e descansarem bem.

Podes organizar um programa de bem-estar para ti e para os teus empregados. Pode ser yoga, exercício, hábitos alimentares, e tipos; qualquer coisa para assegurar que estão a cuidar do seu corpo. Podias fazer uma competição amigável e dar-lhe um incentivo! Mesmo algo tão simples como encorajá-los a dar alguns minutos de caminhada todos os dias pode ser óptimo para a saúde de um trabalhador remoto, tanto mental como fisicamente.

Torne o trabalho remoto mais flexível e relaxante

Não fale só sobre trabalho, trabalho e mais trabalho. Converse com sua equipe de maneira despreocupada, de modo que todos possam relaxar e jogar conversa fora, como vocês o fariam em uma pausa para o café. Mantenha contato e esteja sempre aberto e acessível.

Quando eles entrarem em contato pedindo ajuda para resolver problemas, ajude-os de bom grado o mais rápido possível.

Ofereça as ferramentas de tecnologia e produtividade certas para seus funcionários

Seus funcionários precisam ser capazes de trabalhar de forma eficaz mesmo em casa. Isso significa que eles precisam das ferramentas certas para cumprir todas as tarefas que a sua função exige. Eles precisam de notebooks, ferramentas colaborativas, ferramentas de gerenciamento de projetos e software, etc. Essas são as 5 principais ferramentas de software para trabalhar em casa.

Garanta que seus funcionários remotos tenham acesso aos recursos de computação do escritório

Alguns trabalhadores remotos não conseguem aceder a todas as aplicações ou ficheiros de software de que necessitam a partir de casa. Isto pode ser porque os seus dispositivos não são capazes de executar as aplicações que os seus computadores de trabalho podem, tais como software de edição de vídeo, programas CAD, e design gráfico. Ou pode ser porque licenciar essas aplicações nos dispositivos pessoais de um empregado é demasiado caro.

Com o software de acesso remoto Splashtop, podes permitir aos teus empregados o acesso seguro e controlar os seus computadores de trabalho a partir dos seus dispositivos pessoais a partir de qualquer lugar. Isto permite-lhes trabalhar a partir de qualquer parte do mundo e ainda sentir como se estivessem sentados em frente ao computador do seu escritório. Vê Acesso remoto Splashtop para trabalho a partir de casa.

Com cada vez mais pessoas trabalhando em casa, equipes e organizações precisam garantir que seus membros e funcionários tenham os recursos certos para manterem a sua produtividade trabalhando em casa. Você pode até mesmo aumentar a produtividade da sua equipe fazendo isso da maneira correta.

Experimenta o Splashtop Remote Access Software gratuitamente

Quer ver como o acesso remoto a computadores do escritório pode facilitar o trabalho em casa? Experimente as soluções Splashtop gratuitamente em uma avaliação gratuita. Não é necessário nenhum cartão de crédito ou compromisso.

Teste gratuito

