Como as Equipes de TI Podem se Beneficiar da Implementação de Operações em Qualquer Lugar

De acordo com a Gartner, qualquer operação estava entre as Principais Tendências Estratégicas de Tecnologia para 2021. Embora o conceito e a prática das operações em qualquer lugar tenham sido estimuladas pela pandemia, a Gartner diz que as operações em qualquer lugar serão mais necessárias quando a crise da pandemia diminuir.

Operações em qualquer lugar são um modelo para a organização de uma equipe de TI para suportar uma força de trabalho distribuída. Isso envolve a implementação de tecnologias de TI para oferecer locais de trabalho remotos seguros; fornecer suporte a funcionários, clientes e parceiros e implementar virtualmente produtos e serviços a partir de qualquer lugar.

O relatório da Gartner notou que as organizações vão enfrentar novas expectativas dos clientes e necessidades de transformação digital no período pós-pandemia. Os analistas escreveram: “Os líderes de TI devem adotar um modelo operacional de negócio de operações de qualquer lugar para chegar aos clientes em qualquer lugar, possibilitar os funcionários em qualquer lugar e fornecer serviços empresariais em qualquer lugar”.

O Acesso Remoto Moderno é o Núcleo das Operações de Qualquer Lugar

Uma solução moderna de acesso remoto, como a Splashtop, serve como a base ideal para começar com uma estratégia de operações em qualquer lugar. É fácil perceber o porquê. O Splashtop Enterprise incorpora o suporte em qualquer lugar, segurança avançada para locais de trabalho remotos e integração com soluções populares e complementares, expandindo o valor de uma força de trabalho distribuída.

Estas capacidades se alinham perfeitamente com as recomendações de operações de qualquer lugar da Gartner aos líderes de TI responsáveis pela gestão de infraestrutura, operações e nuvem, incluindo:

Torne digital a experiência padrão e o execute remotamente o modelo de entrega padrão

Priorize o acesso seguro

Proporcione uma experiência digital perfeita em espaços físicos e virtuais, permitindo fluxos de trabalho independentes da localização

Os resultados finais, segundo a Gartner, são que a mistura de experiências virtuais e físicas levará ao aumento da produtividade da força de trabalho e ao alcance dos clientes.

"Um modelo operacional digital, primeiramente remoto, permite maior eficiência operacional, melhora a produtividade do trabalhador e democratiza o acesso a uma força de trabalho diversificada e geograficamente distribuída.” - Gartner.

4 Benefícios da Implementação de Operações em Qualquer Lugar

Com a Gartner prevendo que 40% das empresas implementarão operações em qualquer lugar até 2023, vale a pena rever os benefícios projetados um pouco mais detalhadamente.

Benefício #1: Produtividade dos funcionários e satisfação no trabalho.

As empresas que oferecem uma opção de trabalho remoto (ativada por acesso remoto e suporte remoto) proporcionaram ganhos de produtividade impressionantes nos últimos anos. As pessoas perceberam ao longo da pandemia que valorizam muito o equilíbrio trabalho-vida. O acesso remoto seguro permite que executem o seu trabalho e dêem suporte aos clientes a partir de qualquer lugar.

É também digno de nota que as operações em qualquer lugar podem expandir as capacidades de recrutamento dos seus funcionários. Ter locais de trabalho robustos e remotos torna muito mais fácil para os seus recrutadores de RH contratar a melhor equipe para atender às suas necessidades - independentemente de onde estão localizados.

Benefício #2: Suporte remoto 24 horas todos os dias com marca personalizado para funcionários e clientes.

O Splashtop Enterprise permite personalizar a aplicação de suporte com a sua marca, ao mesmo tempo que fornece suporte assistido e não assistido. O suporte não assistido permite que os técnicos de TI deem suporte a qualquer funcionário a qualquer momento - mesmo quando estão longe do computador. O suporte assistido dá aos seus funcionários suporte instantâneo em qualquer dispositivo - incluindo dispositivos que não são fornecidos pela empresa.

O suporte aos clientes se torna muito mais fácil quando os seus gestores de conta, suporte de TI, suporte ao cliente e profissionais de vendas estão estrategicamente localizados em várias geografias. As funcionalidades do centro de assistência na Splashtop permitem manter uma equipe de suporte bem organizada e distribuída. Os pedidos do cliente podem ser encaminhados para o técnico adequado e podem ser chamados especialistas sempre que sejam necessários níveis de suporte mais elevados. As funcionalidades avançadas de gestão de equipes tornam seguro e fácil para o TI dar suporte com eficácia a clientes, colaboradores e colaboradores.

Benefício #3: Melhor colaboração e produtividade.

Quase vai sem dizer mas quando os usuários podem acessar o computador, os dados e as aplicações do escritório 24 horas todos os dias, a colaboração melhora.

Por exemplo, um estúdio de produção está trabalhando em um prazo apertado para entregar o vídeo de um cliente. Mas, no fim do dia o vídeo final ainda precisa renderizar por mais horas - não é um problema com acesso remoto. O lead do projeto pode sair do escritório a tempo e enviar o arquivo de vídeo completo mais tarde naquela noite. O cliente está satisfeito com o fornecimento rápido e o objetivo do projeto consegue um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal.

Benefício #4: Operações economicamente eficientes de forma rápida.

Universidades, governos e empresas têm percebido que a transformação digital é fundamental para o seu sucesso e posição competitiva a médio e longo prazo no mercado. No entanto, muitas organizações têm lutado para alcançar vitórias a curto prazo que apoiem objetivos amplos e de longo prazo de transformação digital.

Uma solução moderna de acesso remoto supera esse desafio. O TI pode implementar a Splashtop em apenas uma questão de dias, mesmo horas, e começar a ver resultados imediatos. Isso porque a Splashtop fornece soluções prontas que se encaixarão perfeitamente no seu ambiente existente. Para saber o quão fácil é, leia estas duas histórias de sucesso de clientes: A BDP dá acesso remoto aos usuários em 48 horas e a TechCastles permite rapidamente a produção remota de filmes.

Conclusão: Comece de Forma Inteligente e Aumente para Operações em Qualquer

Grandes avanços como a transformação digital acontecem um passo de cada vez, mas é mais fácil com as soluções certas. Os líderes de TI que tentaram abraçar o mundo com soluções complexas pagaram o preço em implementações falhadas e insatisfação dos clientes/funcionários. É por isso que o acesso remoto moderno serve como a base ideal para a sua estratégia de operações em qualquer lugar. É rápido, fácil e altamente econômico; transformando a experiência dos clientes e funcionários para melhor em um curto período de tempo.

Comece hoje a implementar operações em qualquer lugar com o Splashtop Enterprise

Agendar uma demonstração