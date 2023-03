Como o TI Navegou do Trabalho Interrompido Para o Trabalho Distribuído em Três Números Chave

Como é que a mudança rápida para o trabalho distribuído afetou as equipes de TI? Quais são os seus pensamentos sobre o futuro? Estas são as três descobertas fundamentais do nosso estudo baseado no Reino Unido.

Para muitas pessoas, a mudança rápida que a sua vida profissional teve no início da pandemia já pode parecer uma memória distante. Em poucas semanas estranhas, os bloqueios e as ordens de distanciamento social viraram as rotinas diárias de pernas para o ar, mas um espírito de cooperação, compreensão e pura adaptabilidade significa que não demorou muito antes de aprendermos a ser tão produtivos como sempre, misturando carreiras e vidas pessoais de novas formas.

Já as equipes de TI não terão esquecido todo o trabalho feito nesse turno. A mudança em larga escala para o trabalho remoto só foi possível através de esforços incalculáveis para preparar dispositivos, aumentar a capacidade de rede, implementar medidas de segurança e qualquer outra série de outras tarefas vitais. E, em parte graças a esse trabalho, agora nos encontramos num cenário recém-flexível, em que o trabalho pode ser feito em qualquer lugar.

Durante esse período, como é que esta mudança afetou as equipes de TI, e como as mesmas estão se sentindo em relação ao futuro?

Para descobrir, a Splashtop encomendou recentemente pesquisas falando com 1.000 decisores de TI em empresas no Reino Unido sobre o impacto do acesso remoto e das ferramentas de suporte na produtividade. Um olhar detalhado sobre os resultados pode ser encontrado no nosso novo relatório, De Destruído para Distribuído: Como o TI está navegando no ambiente de trabalho em mudança.

Aqui está uma prévia de três das nossas descobertas mais interessantes e o que significam para vocês.

Saúde da Força de Trabalho

Por cada história de TI que permite o trabalho remoto durante a pandemia, houve outro alerta para uma onda crescente de “stress” e “burnout” no local de trabalho. Com fronteiras menos claras entre a vida profissional e pessoal, muitas empresas têm lutado para controlar as cargas de trabalho dos seus colaboradores, levando a desafios em torno da saúde mental e da doença física.

Foi encorajador ver, então, que 42% dos nossos inquiridos disseram que o uso do trabalho da sua organização - de todos os lugares onde as ferramentas resultaram numa maior satisfação no local de trabalho. Com o stress adicional do trabalho doméstico a ser adicionado às já desafiantes funções de trabalho, as empresas não se podem dar ao luxo de ter as TI a funcionar como mais uma barreira à produtividade. Quando implementados estrategicamente, o acesso remoto e o suporte fazem da ligação ao trabalho uma experiência intuitiva e sem fricções.

O resultado é uma força de trabalho que pode concentrar-se no que está lá para fazer, gastando mais tempo a recompensar tarefas e a sentir-se intencional.

Mais Remoto, Menos Stress

Uma força de trabalho mais feliz e satisfeita deverá também resultar numa melhor experiência para as equipas de help desk e service desk de TI que fazem consultas no terreno e resolvem problemas - e, com certeza, 34% dos inquiridos dizem que as suas tecnologias de acesso remoto e suporte ajudam a fazer com que se sintam menos stressados no trabalho.

No entanto, para as equipes de TI, a redução do stress requer um acesso remoto, seguro e escalável, bem como fácil de usar. Defender contra ataques cibernéticos e perda de dados está no centro das competências de TI, e esta necessidade tem sido acentuada pelo trabalho remoto, à medida que mais dispositivos, sombra de TI e maior dependência em tecnologias como as VPNs aumentam o potencial de ransomware e outras ameaças se tornam realidade.

Depois de um período em que tantas transformações foram feitas com urgência, as empresas terão de investir mais uma vez para avançarem na curva em questões como estas. Para muitos, isso significará pôr em prática soluções que empoderem a segurança, de forma a manter este sinal promissor em torno dos níveis de stress do TI.

Confiança em TI

À medida que o fazem, o TI vai encontrar a sua importância estratégica para que o negócio continue a crescer; um conhecido facilitador da produtividade, que será chamado para definir o rumo dos futuros ganhos de produtividade na nova realidade do trabalho distribuído.

Isto sublinha a importância da nossa conclusão de que 36% dos inquiridos acreditam que o acesso remoto e as ferramentas de suporte dão aos seus utilizadores e colegas mais confiança nas capacidades de tomada de decisão das TI. Num contexto em que o sucesso ou fracasso de um empregado pode depender inteiramente da capacidade da tecnologia para permitir o seu trabalho, é fácil imaginar cenários de desastre em que as organizações perdem a confiança nas equipas de TI. Esta estatura crescente das TI como pensadores estratégicos é um factor vital para a saúde dos negócios a longo prazo.

Embora estes resultados apresentem um quadro positivo da realidade atual e futura do trabalho distribuído, também é claro que há mais trabalho a fazer para tornar as soluções sustentáveis e proativas a norma. Os decisores de TI também nos disseram que estão trabalhando mais horas para dar suporte ao trabalho remoto e acreditam que a força de trabalho distribuída provavelmente se tornará mais complexa com o tempo, e, curiosamente, até que muitos deles são chamados para prestar apoio emocional aos funcionários. À medida que avançamos para um mundo em que o trabalho de qualquer lugar se torna norma, as empresas podem muito bem deixar de distinguir entre os trabalhadores do escritório e os trabalhadores que operam em outros lugares — será apenas um trabalho regular.

Para saber mais sobre os benefícios e desafios que o TI enfrenta à medida que viaja para esse destino, você pode ler o nosso relatório completo.