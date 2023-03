É possível trabalhar como contador em casa? (Sim!)

Você, contador, ainda está se perguntando como trabalhar em casa? Assim como todos os outros trabalhos que já se tornaram remotos, você também pode continuar trabalhando com contabilidade em casa!

A contabilidade não é uma tarefa fácil. Não importa se é temporada fiscal ou não, os contadores sempre estão ocupados, trabalhando 24 horas por dia. A maioria dos contadores trabalha entre 45-50 horas por semana. Durante a temporada fiscal, esse número de horas pode chegar à 60, ou até mais em alguns casos.

Dizer que os contadores estão de prato cheio chega a ser um eufemismo.

Se você trabalha como contador ou em uma empresa de contabilidade, um dos muitos desafios que você pode estar enfrentando é a falta de mobilidade. Porém, sabia que você pode continuar trabalhando com contabilidade sem precisar ir até os escritórios ou casas dos seus clientes?

Com o software de acesso remoto da Splashtop, você possui um acesso fácil, confiável e seguro a todos os computadores dos seus clientes de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento e com qualquer dispositivo.

É isso mesmo - nesta época de impostos, podes ir com calma no trabalho de pernas e fazer a tua magia com números a partir do conforto da tua casa, habilmente apoiado por Splashtop.

Seja você um auditor, contador, controlador, analista financeiro, o funcionário de uma grande empresa ou um preparador de impostos freelance, você pode facilmente começar a trabalha remotamente com a Splashtop.

Por que usar a Splashtop para trabalhar de casa?

Os benefícios do software de acesso remoto da Splashtop são muitos, além de ser uma maneira inteligente de trabalhar remotamente. Abaixo, vamos listar apenas os benefícios principais:

Com o acesso remoto ao computador do seu cliente, todas as preocupações relacionadas ao tempo são descartadas. Você pode trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento, não importa onde você esteja. Você pode fornecer o seu serviço 24 horas por dia. Você pode trabalhar em movimento e durante viagens. Você pode se concentrar na parte estratégica do seu negócio, com mais facilidade e tempo ao realizar tarefas de alto valor. Você pode melhorar o seu tempo de resposta. Com clientes felizes, o seu negócio vai crescer muito rápido. Se você trabalha com uma equipe, a Splashtop oferece descontos por volume e um console de gerenciamento centralizado.

Benefícios do acesso remoto Splashtop para contadores e afins

Acessibilidade

O software de acesso remoto da Splashtop oferece acesso fácil aos arquivos dos seus clientes e QuickBooks. Acesse o QuickBooks remotamente, até mesmo a sua versão desktop (QuickBooks Desktop) de maneira totalmente remota. Basta usar qualquer dispositivo que você tenha à mão, acesse e controle o QuickBooks instantaneamente.

Flexibilidade

Use qualquer dispositivo para assumir o controle e começar a trabalhar no computador do seu cliente. Você pode usar seu smartphone, tablet ou computador, basta baixar o aplicativo Splashtop e pronto! Este recurso plug-n-play permite que você passe por toda a configuração de uma maneira muito rápida.

Utilitário

Imprima arquivos do computador do seu cliente na sua impressora local. Seja os formulários 1099, recibos ou cheques, imprima qualquer documento importante remotamente. Você também pode transferir arquivos entre seus sistemas facilmente.

Outros recursos úteis da Splashtop são bate-papo, gravação de sessão, visualização de vários monitores, compartilhamento de tela, registro e muito mais.

Segurança

Faça todo o seu trabalho remotamente, mas com segurança. A segurança é a principal prioridade da Splashtop, é por isso que duzentas mil empresas e trinta milhões de usuários confiam nas soluções Splashtop.

A Splashtop vem com vários recursos de segurança avançados, incluindo autenticação de dispositivo, verificação em duas etapas, tela remota em branco e muito mais. Ao acessar qualquer dispositivo remotamente, a sua sessão é protegida por criptografia TLS e AES de 256 bits.

Experimente a Splashtop gratuitamente!

A Splashtop fornece as soluções de desktop remoto mais confiáveis, seguras e de melhor valor do mercado. A Splashtop recebe as melhores pontuações de revisores e sites de avaliação peer-to-peer. Com a Splashtop, você pode:

Acede remotamente ao computador do teu cliente no momento em que o queres utilizar

Acesse e controle remotamente o QuickBooks e outro software de contabilidade

Seja produtivo, mesmo no conforto da sua própria casa ou em movimento

Economize dinheiro reduzindo viagens para clientes e comprando menos licenças de software

Então, quando 41.8% da força de trabalho americana está a trabalhar remotamente, porquê queimar o teu combustível saltando de um cliente para outro? Junta-te à bandwagon do trabalho remoto e faz muito mais em muito menos tempo com Splashtop. Oh, mencionámos que o trabalho remoto também te ajuda a melhorar o teu equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada?

Saiba mais sobre as soluções de trabalho remoto da Splashtop e experimente algumas delas gratuitamente hoje mesmo.

