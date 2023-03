O Platinum Tank Group Escala a Equipe de Design e Volta com Tudo após o Ataque Cibernético

Depois de ouvir falar do Splashtop por outros designers CAD 3D no fórum de usuários do Solid Edge, a Platinum experimentou a Splashtop por conta própria. "Fizemos um teste do Splashtop Enterprise, e ele cumpriu todos os nossos requisitos, incluindo o redirecionamento do dispositivo", disse Dominic.

✔ Configuração Fácil

Dominic e a sua equipe acharam a Splashtop fácil de montar. Em cinco dias, todos os 20 designers CAD da Platinum estavam realizando o seu trabalho através da Splashtop. "A flexibilidade da Splashtop torna tudo tão fácil. Eu até uso ela a partir meu iPhone quando estou viajando".

✔ Suporte multi-monitor

A equipe de design passou a contar com a funcionalidade de suporte multimonitor da Splashtop, pois permite a colaboração entre dois usuários na mesma estação de trabalho. "Os designers podem ter vários conjuntos de habilidades. Por isso, é muito útil quando eles podem ajudar uns aos outros de qualquer lugar e a qualquer momento", explicou Dominic.

✔ Suporte fantástico ao cliente

Dominic só precisava de assistência com exigências únicas dos usuários e ficou muito satisfeito com o apoio que recebeu. "O suporte técnico da Splashtop foi muito reativo. Todos estavam prontos para antender. O tempo entre enviar um bilhete e receber uma resposta do suporte da Splashtop foi muito curto".

✔ Reorientação de dispositivos 3D

Os designers da Platinum precisam redirecionar o dispositivo para trabalhar remotamente e estão entusiasmados com o desempenho da Splashtop. Eles recomendam o software regularmente a outros designers da comunidade. "A Splashtop é uma solução válida para qualquer pessoa que esteja tentando usar a conexão de dispositivos 3D remotamente. Muitos usuários de CAD na comunidade têm perguntado sobre o redirecionamento de dispositivos desde que começaram o trabalho remoto em 2020. Agora finalmente tenho uma resposta e posso recomendar a Splashtop", disse Dominic.