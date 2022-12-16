O Platinum Tank Group Escala a Equipe de Design e Volta com Tudo após o Ataque Cibernético

Equipe de Design do Platinum Tank Group Escala o Design e Volta com Força Após Ciberataque
O Splashtop Enterprise faz com que o trabalho flexível e seguro seja uma realidade para designers em CAD 3D
Em um Relance
Desafio
O Platinum Tank Group precisava permitir um trabalho flexível para os seus designers CAD 3D. Eles tinham que encontrar uma forma de trabalhar tanto no escritório como em casa a partir da mesma estação de trabalho, sem problemas.
Solução
A Platinum adotou o Splashtop Enterprise dando aos seus designers acesso remoto a estações de trabalho CAD com redirecionamento de mouse 3D e suporte multi-monitor.
Resultados
A Platinum tem sido capaz de dar suporte à sua crescente equipe de design sem ter de expandir o espaço do escritório. Eles também voltaram a usar o trabalho remoto após um ataque cibernético graças à autenticação multi-fator da Splashtop.
Do Grupo Platinum Tank
A Splashtop cumpriu todos os nossos requisitos para suporte remoto de design CAD. É uma solução válida para qualquer pessoa que esteja tentando usar a conexão de dispositivos 3D remotamente.
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
O Desafio: Implementar Trabalho Flexível para Designers CAD 3D
O Platinum Tank Group (Platinum) é especializado no design e fabricação de reboques tanques de alumínio para reabastecedores de aviões. Com sede em Chambly, Quebec, fabricam mais de 1.200 unidades por ano. A empresa conta com a sua equipe de design para desenvolver trailers de tanques de alumínio novos e inovadores usando design assistido por computador (CAD).
Quando a pandemia atingiu, os designers da Platinu, se mudaram todos para o trabalho remoto. Quando a Platinum começou a planejar a volta ao escritório, perceberam que não havia espaço suficiente para acomodar o seu crescente departamento de design.
Dominic Benoit, Especialista em Aplicações da Platinum, foi convidado a desenvolver uma nova estratégia de trabalho flexível para o departamento. Quer os designers estivessem em casa ou no escritório, eles precisavam de uma forma padrão para fazer todo o seu trabalho de design CAD. "Queríamos que eles acessassem remotamente à sua estação de trabalho, não importa onde estivessem, apenas o monitor que usavam seria diferente", disse Dominic.
Trabalho remoto requer acesso às suas estações de trabalho no escritório e redirecionamento do dispositivo para um mouse CAD 3D especial para trabalhar em Solid Edge (software CAD). "O redirecionamento do dispositivo para mouses CAD 3D é crítico para os nossos designers, pois eles criam modelos para a produção", disse Dominic.
A Platinum testou múltiplas soluções, incluindo o Chrome Remote Desktop, o RDP tradicional, e o Microsoft Remote Desktop. Infelizmente, nenhum deles encaixa na conta. "Poderíamos ter combinado todas estas soluções, mas isso ainda assim isso não nos daria toda a funcionalidade que os nossos designers precisavam", disse Dominic.
Foi pedido a Dominic que ele procurasse uma nova ferramenta de acesso remoto - uma que pudesse fornecer duas capacidades essenciais:
Redirecionamento automático do dispositivo: para o mouse CAD 3D para uso dos designers.
Suporte multi-monitor: para acesso à mesma estação de trabalho CAD a partir de diferentes dispositivos.
"Se estas duas características não estiverem disponíveis para os nossos designers que trabalham remotamente, eles têm que reaprender completamente como trabalhar com a aplicação CAD".
A Solução: Splashtop Cumpre Todos os Requisitos da Platinum para o Trabalho Flexível Fácil
Depois de ouvir falar do Splashtop por outros designers CAD 3D no fórum de usuários do Solid Edge, a Platinum experimentou a Splashtop por conta própria. "Fizemos um teste do Splashtop Enterprise, e ele cumpriu todos os nossos requisitos, incluindo o redirecionamento do dispositivo", disse Dominic.
✔ Configuração Fácil
Dominic e a sua equipe acharam a Splashtop fácil de montar. Em cinco dias, todos os 20 designers CAD da Platinum estavam realizando o seu trabalho através da Splashtop. "A flexibilidade da Splashtop torna tudo tão fácil. Eu até uso ela a partir meu iPhone quando estou viajando".
✔ Suporte multi-monitor
A equipe de design passou a contar com a funcionalidade de suporte multimonitor da Splashtop, pois permite a colaboração entre dois usuários na mesma estação de trabalho. "Os designers podem ter vários conjuntos de habilidades. Por isso, é muito útil quando eles podem ajudar uns aos outros de qualquer lugar e a qualquer momento", explicou Dominic.
✔ Suporte fantástico ao cliente
Dominic só precisava de assistência com exigências únicas dos usuários e ficou muito satisfeito com o apoio que recebeu. "O suporte técnico da Splashtop foi muito reativo. Todos estavam prontos para antender. O tempo entre enviar um bilhete e receber uma resposta do suporte da Splashtop foi muito curto".
✔ Reorientação de dispositivos 3D
Os designers da Platinum precisam redirecionar o dispositivo para trabalhar remotamente e estão entusiasmados com o desempenho da Splashtop. Eles recomendam o software regularmente a outros designers da comunidade. "A Splashtop é uma solução válida para qualquer pessoa que esteja tentando usar a conexão de dispositivos 3D remotamente. Muitos usuários de CAD na comunidade têm perguntado sobre o redirecionamento de dispositivos desde que começaram o trabalho remoto em 2020. Agora finalmente tenho uma resposta e posso recomendar a Splashtop", disse Dominic.
Resultados: A Platinum Expande a sua Equipe de Design Sem Expandir o Espaço do Escritório
Hoje, a Platinum está usando Splashtop para fornecer uma experiência consistente para os seus designers CAD trabalharem a partir de qualquer lugar. Cada designer tem um mini computador (Dell, HP, Lenovo, etc.) para usar em casa ou no escritório. Eles executam a Splashtop a partir destes mini computadores onde e quando quiserem para acessar remotamente às suas estações de trabalho no escritório.
"Não existe teclado, nem mouse, nem tela. É só uma caixa pequena que eles conectam a um monitor e teclado de mesa onde quer que estejam", disse Dominic. "A Splashtop é realmente a única aplicação que precisa ser executada nos seus mini computadores".
Com uma estação de trabalho flexível, o Platinum Tank Group pode planejar a sua expansão sem adquirir espaço extra no escritório. Até agora, eles forneceram à sua equipe de design em expansão 26 máquinas e planejam adicionar mais cinco. "Provavelmente vamos contratar estagiários que também estarão trabalhando remotamente usando a Splashtop", acrescentou Dominic.
"A Splashtop é a ferramenta perfeita para trabalhar à distância e acessar remotamente uma estação de trabalho a partir de qualquer lugar".
Dominic também observa que ter apenas uma ferramenta para habilitar e suportar todos os designers CAD teve um impacto dramático no seu trabalho. "Eu sou o suporte técnico interno, por isso a Splashtop torna a minha vida muito mais fácil".
Bônus: Platinum Volta à Ativa Depois de um Ataque Cibernético
Após a entrevista inicial, Dominic disse que a Platinum foi vítima de um ataque cibernético. Ele disse que a autenticação multi-fator da Splashtop permitiu que eles se levantassem mais depressa. Esta funcionalidade foi solicitada especificamente pelo seu departamento de segurança. "Estamos contentes pelo nosso acordo de trabalho à partir de casa estar de volta aos eixos. A Splashtop é a chave para tornar isso possível", disse Dominic.