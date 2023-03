Epson Smart Glass Combinado com Splashtop Mirroring360 Fornece Nova Possibilidade — Voe um DJI Drone para tirar fotografias e vídeos em HD!

Em parceria com a Espon, o Splashtop Mirroring360 está agora disponível gratuitamente no Epson Moverio BT-200 Smart Glass.

Isto significa que qualquer conteúdo ou aplicação pode ser espelhado do teu iPhone e iPad para o teu vidro inteligente Epson.

Depois disso, aprendemos com entusiastas do DJI Drone abaixo em um novo caso de uso emocionante:

Quando as pessoas usam drones para gravar vídeos ou tirar fotos do céu, eles precisam ver o drone voando acima deles; ao mesmo tempo, eles também precisam ter uma visão clara

no iPhone / iPad para visualizar vídeos em tempo real. A necessidade constante de olhar para o drone e olhar para o iPhone/iPad mostrando a visualização da câmera em tempo real

é um grande desafio. Com o smart glass da Epson com o Mirroring360, as pessoas podem manter o drone na direção correta enquanto olham para o feed de vídeo diretamente no centro dos seus smart glasses.

Abaixo, vídeo e fotos dessa nova possibilidade. Divertido e emocionante!