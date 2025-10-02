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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

Como a computação em nuvem local está redefinindo as organizações

Splashtop Team
4 min de leitura
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A computação em nuvem no local de trabalho está a mudar a forma como os negócios são feitos, mudando a paisagem onde tudo se passa. Operando a partir do cloud, negócios de qualquer tamanho são capazes de competir com rivais de mercado de formas que antes eram inimagináveis. Isto resume-se a uma redução nos gastos de capital e nas despesas gerais, juntamente com um aumento na velocidade de chegada ao mercado, permitindo que as expectativas dos clientes sejam cumpridas.

Na última década, a tecnologia tem permitido às empresas em arranque interromper as indústrias tradicionais (o declínio da Blockbuster é uma história reveladora de um líder de mercado que não se move suficientemente rápido face à inovação, à medida que a distribuição de vídeo se desloca para cloud). Consequentemente, parece que o melhor conselho que podemos seguir da história muito recente é: não sejas o Blockbuster. E com isso, queremos dizer que o teu negócio não pode subestimar o ritmo do cloud.

Inovar para competir

Não importa o tamanho da tua organização ou da indústria em que trabalhas, manter-se a par das últimas inovações é essencial para te manteres competitivo. Isso leva-nos ao futuro do local de trabalho. O teu local de trabalho e o seu funcionamento é a chave para praticamente tudo o resto nas tuas operações comerciais.

Em termos gerais, as organizações lutam por objectivos como velocidade, acessibilidade e flexibilidade. Os teus clientes esperam utilizar sem problemas os teus serviços e comprar os teus produtos em qualquer lugar, resultando numa experiência óptima para o cliente. Os teus empregados desejam idealmente um ambiente de trabalho flexível que não só auxilie a sua produtividade, mas que também lhes permita fazer o seu trabalho de acordo com as suas próprias condições. Os empregadores querem que os membros da sua equipa sejam capazes de satisfazer as exigências dos clientes e que tenham um tempo agradável ao fazê-lo (o envolvimento dos empregados conduz ao lucro). Uma abordagem crítica que as organizações podem adoptar para satisfazer ambos os conjuntos de exigências é abraçando cloud computação.

Vamos dar uma vista de olhos a várias formas como o cloud está a redefinir os locais de trabalho, transformando a infra-estrutura informática e oferecendo uma utilização mais eficiente dos recursos informáticos.

Maior flexibilidade 

Quando os teus empregados não são forçados a trabalhar a partir das suas secretárias podem trabalhar segundo um horário que complementa as suas rotinas individuais. Por sua vez, os seus níveis de produtividade aumentam, beneficiando o resultado final da organização. Trabalhar no cloud permite aos teus empregados aceder aos seus documentos e ficheiros a partir de qualquer dispositivo, seja smartphone, tablet ou laptop, em qualquer lugar e a qualquer momento, o que não só encorajará a colaboração no teu negócio, como também a impulsionará.

Melhor colaboração 

A nebulosa computacional torna a colaboração empresarial um feito mais realizável, tanto no escritório como remotamente. Graças à natureza sempre verde do cloud, estás sempre a trabalhar com as últimas tecnologias disponíveis. Como os dados da empresa são armazenados centralmente, podes dar acesso a múltiplos empregados, equipas e terceiros para ver e editar os teus ficheiros. No Office 365, o Skype para Empresas torna a colaboração ainda mais pessoal e eficiente. Agora não só podes aceder e enviar mensagens instantâneas, como podes fazer chamadas em conferência directamente a partir do Microsoft Word. A tua equipa pode facilmente trabalhar em ficheiros em conjunto enquanto o cloud os guarda automaticamente para que possam ver e continuar a trabalhar através dos seus dispositivos móveis em qualquer altura no futuro.

Processos mais inteligentes

Um efeito de dominó da computação cloud tem sido o fluxo de dados e informação que as organizações podem usar para avaliar os seus processos de negócio. Os sistemas de nuvem permitem a recolha, seguimento e análise fiável de dados importantes que podem ajudar as organizações a actualizar ou substituir processos para dar um melhor retorno. Isto permite que o local de trabalho funcione de forma mais eficiente e que sejam atribuídos aos empregados os cargos e papéis certos.

Outra solução para redefinir qualquer local de trabalho moderno 

A person in a pink shirt and hat holds a tablet and a smartphone that display the sky, blending with the background. A laptop showing the same sky is on their side, creating an illusion in a scenic outdoor setting.

A forma como a informática cloud está a redefinir o local de trabalho é impressionante. No entanto, há trabalhos que o cloud não pode fazer. É aí que entra o software de acesso remoto. Soluções de ambiente de trabalho remoto, como Splashtop, proporcionam aos teus empregados a melhor forma de ampliarem o seu ambiente de trabalho e as suas aplicações. Além disso, é relevante se a tua infra-estrutura informática está no cloud ou no local. Em ambos os casos, as soluções de ambiente de trabalho remoto levam a locais de trabalho mais dinâmicos.

No cloud, os teus empregados podem aceder aos seus ficheiros a partir de qualquer lugar. Com Splashtop, eles podem aceder ao seu ambiente de trabalho específico e a tudo o que ele contém e controlá-lo a partir de qualquer lugar. Isto é útil para muitas situações. Como membro da equipa de TI, por exemplo, podes precisar de ajudar um colega ou um cliente a resolver um problema informático específico, mesmo que estejas a quilómetros de distância. Podes ligar-te facilmente ao computador deles sem teres de navegar nas chamadas em conferência e na partilha do ecrã, o que pode atrasar o processo. Talvez o centro de dados da tua empresa, localizado na Malásia, precise dos seus servidores administrados mas tu estás em LA para uma conferência.

Tudo o que precisas de fazer é iniciar sessão e começar a trabalhar. O mesmo se pode dizer da execução de tarefas administrativas - poder entrar num computador específico a partir de qualquer lugar pode ser uma forma inestimável de poupar tempo perdido ou de cumprir um prazo apertado.

Sem dúvida, o cloud está a redefinir o local de trabalho. No entanto, ainda há tarefas e tempos que requerem software remoto para o ambiente de trabalho para fazer o trabalho.

Para saberes mais sobre como o software de desktop remoto pode ajudar a tornar o teu local de trabalho mais eficiente, entra em contacto connosco na Splashtop hoje. Ou, começa já um teste gratuito!

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