Splashtop Classroom agora disponível para iPhone

Os alunos podem agora juntar-se às sessões de partilha de ecrã da Splashtop Classroom e colaborar com o conteúdo da aula a partir dos seus iPhones!

O aplicativo Splashtop Classroom para iPhone já está disponível na iTunes Store! Este aplicativo gratuito possibilita que alunos possam participar de sessões de compartilhamento de tela feitas por seus professores em seus iPhones. Esta versão mais recente expande o suporte do Splashtop Classroom, que agora inclui navegadores da Web Windows, Mac, iOS, Android e Chrome.

O que é o Splashtop Classroom?

O Splashtop Classroom é uma solução de controle remoto e compartilhamento de tela para professores e alunos que estimula o engajamento de toda a sala de aula. Os professores podem conectar e controlar o computador Windows/Mac da sala usando um dispositivo iPad ou Android. Isso permite que o professor possa sair de trás da mesa e interagir com toda a sala, mas sem perder o controle da aula e do computador.

Os professores também podem partilhar o ecrã do computador da turma (com áudio) com o iPad, Chromebook, PC, Mac e agora com o dispositivo iPhone de cada aluno. Isto melhora o envolvimento e a interactividade dos alunos. Os alunos podem então ver, controlar e anotar o conteúdo da aula directamente a partir do seu próprio dispositivo.

Com o novo aplicativo Splashtop Classroom para iPhone, os alunos com iPhones podem participar da sessão de compartilhamento de tela do professor usando um código exclusivo ou digitalizando um QR code que o professor exibe em sua tela. Uma vez conectados, os alunos podem ver a tela dos professores em tempo real em seus iPhones. Os professores podem então oferecer o controle a um aluno específico para que ele possa apresentar e até mesmo anotar sobre o conteúdo da aula.

Splashtop Classroom para iPhone disponível agora

A Splashtop Classroom é perfeita para iniciativas 1:1 e trazer o seu próprio dispositivo (BYOD)! Os professores podem passar o controlo aos alunos e deixá-los explorar e comunicar as suas ideias com o resto da turma sem se moverem dos seus lugares. Mesmo as aplicações multimédia mais exigentes podem ser partilhadas instantaneamente e com uma óptima experiência de utilizador. Se já és um utilizador Splashtop Classroom, vai à loja do iTunes para descarrega a aplicação Splashtop Classroom agora!

Interessado no Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom é uma excelente solução para distritos escolares, professores, universidades e organizações empresariais. Podes começar agora mesmo com um teste gratuito. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

INICIAR