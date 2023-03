O Trabalho Remoto Pode Conter a Maré da Grande Demissão?

A grande demissão de 2021 está chegando. A pandemia forçou empresas em todo o mundo a adotar soluções de trabalho a partir de casa/trabalho remoto - e, em última análise, o acesso ao trabalho remoto mudou para sempre os corações e as mentes dos funcionários, que agora percebem que trabalhar de qualquer lugar é uma prioridade para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Segundo dados da empresa de análise the people Visier, a partir de Setembro, 1 em cada 4 pessoas tinha deixado o seu emprego em 2021. O último relatório de Visier sobre saídas voluntárias de mais de 50 grandes empresas sediadas nos EUA, descobriu que 500.000 empregados de todas as indústrias renunciaram.

O ritmo das demissões está a acelerar. Um inquérito PwC indica that 65% das pessoas um novo emprego em Agosto looking for - isto enquanto CNBC reporta que 4.3 milhões de pessoas desistiram efectivamente nesse mesmo mês.

Os líderes empresariais de empresas de todos os tamanhos devem agir para evitar perder empregados valiosos.

Os teus trabalhadores mais valiosos serão os primeiros a sair

Apesar de inúmeras histórias cobrirem a tensão dos trabalhadores da linha da frente, o relatório Visier observa que grandes percentagens dos que se demitem incluem pessoas com 5 a 15 anos de mandato, os que têm entre 40 e 45 anos e as mulheres. De facto, mulheres renunciaram a uma taxa 25% superior à dos homens na onda de demissão recorde de Agosto, de acordo com os dados de recolhidos por Gusto.

Em um artigo recente da CNBC, o VP de Análise de Pessoas da Visier, Ian Cook disse: “Quando profissionais experientes e em meio de carreira saem pela porta, as organizações perdem mais conhecimento interno e enfrentam interrupções mais graves entre suas equipes e liderança. Esses trabalhadores também são mais caros e demoram mais para serem substituídos”.

O que NÃO fazer: assumir uma postura dura como antigamente

Podes aprender a não reagir à grande resignação de Tim Cook. Em Junho de 2021 ele enviou um memorando a toda a empresa que dizia aos empregados da Apple que seriam obrigados a regressar ao escritório no início de Setembro. Os funcionários da Apple não ficaram muito satisfeitos e enviaram à equipa executiva a sua própria carta. Eles declararam que o memorando de Tim Cook levou os empregados a desistirem e acrescentaram isto: "Durante o último ano sentimo-nos muitas vezes não só inauditos, mas por vezes activamente ignorados... Mensagens como, 'sabemos que muitos de vocês estão ansiosos por se reconectarem pessoalmente com os vossos colegas no escritório', sem que nenhuma mensagem reconheça que existem sentimentos directamente contraditórios entre nós que se sentem desdenhosos e inválidos... Parece que existe uma desconexão entre a forma como a equipa executiva pensa sobre o trabalho remoto / flexível em termos de localização e as experiências vividas por muitos dos funcionários da Apple".

Se foi assim que os funcionários da Apple responderam, como os funcionários podem responder em empresas que são menos prestigiadas que a Apple ou que operam em setores mais competitivos? “As empresas devem se preocupar quando qualquer grupo de funcionários reclamar assim. Isso pode escalar e dar uma impressão, mesmo que seja um pequeno número de funcionários, de que esse é o tom da organização”, disse a professora de administração da Manning School of Business da Universidade de Massachusetts, Lowell, Kimberly Merriman em um artigo da BBC.

Em uma situação semelhante, os funcionários saíram do emprego na Washingtonian Magazine depois que seu executivo-chefe escreveu um editorial que parecia ameaçar os funcionários com a perda de seus empregos se eles não aceitassem um retorno total ao escritório.

Num mercado de trabalho apertado onde as empresas estão a competir por trabalhadores do conhecimento, estes são maus movimentos a fazer. No artigo da CNBC, Daniel Zhao, economista sénior da Glassdoor afirmou, "As desistências são um sinal positivo de que os trabalhadores estão confiantes de que existem oportunidades de emprego por aí."

Precisas mesmo de oferecer mais flexibilidade

Embora muitas empresas tenham tentado atrair as pessoas de volta ao escritório com salários mais altos e mensagens matizadas em torno do progresso (uma condição particular entre os gigantes financeiros de Wall Street) essa não é necessariamente a melhor jogada. "Existem outras regalias e benefícios que podem ser mais atraentes do que um aumento tradicional," disse Cook. "O exemplo mais óbvio é se conseguires enfatizar a flexibilidade".

Cook enfatizou um ponto importante em sua entrevista para a história da CNBC: “As pessoas estão repensando suas carreiras, seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, como eles se envolvem no trabalho. E é nisso que os empregadores precisam se engajar se quiserem manter seus funcionários”.

A flexibilidade começa com o acesso remoto e o suporte remoto

As empresas que oferecem uma opção de trabalho remoto (habilitada por acesso e suporte remotos) obtiveram ganhos de produtividade impressionantes por anos. A chave para agradar sua equipe em 2021 é proporcionar equilíbrio entre vida pessoal e profissional, acabar com deslocamentos horríveis e oferecer a capacidade de se encontrar com clientes em qualquer lugar.

Acesso e suporte remoto de próxima geração - do tipo fornecido pelo Splashtop - adiciona as capacidades de partilha de ecrã e BYOD (Bring Your Own Device) , permitindo aos teus empregados ganharem ainda mais flexibilidade usando os seus próprios dispositivos favoritos para realizarem o seu trabalho.

Imagina dar aos trabalhadores um melhor apoio do que a experiência presencial

As soluções avançadas de acesso e suporte remotos, como o Splashtop Enterprise, oferecem suporte autônomo e supervisionado. Com o autônomo, você pode apoiar os funcionários enquanto eles estão ausentes ou até mesmo dormindo. É isso mesmo. Seus administradores de TI usam permissões e protocolos de segurança detalhados para resolver o acesso remoto dos funcionários e outros problemas técnicos sem que eles estejam presentes.

No lado do suporte assistido da equação, um empregado pode ganhar suporte instantâneo em qualquer dispositivo - mesmo quando não é um dispositivo da empresa. O empregado remoto simplesmente acede a uma aplicação de suporte a partir de Splashtop, envia um código para o profissional do help desk de TI, e permite-lhes resolver qualquer problema remotamente.

Ambos os tipos de apoio vão longe para fazer com que os trabalhadores remotos se sintam bem cuidados e altamente produtivos.

As soluções de acesso e suporte remotos da Splashtop foram originalmente projetadas para os consumidores. Esse design fácil de usar a torna uma solução perfeita para empresas que buscam oferecer flexibilidade para funcionários remotos. Para ver como a vida de seus funcionários pode ser fácil e produtiva, confira as histórias de nossos clientes.

Vê como a Splashtop Enterprise pode ajudar a tua empresa a fornecer um ambiente de trabalho remoto seguro

Marca uma demonstração hoje