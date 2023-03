O Melhor Software de Trabalho Remoto para On The Road

Se você precisa trabalhar independente de onde esteja, o seu software de trabalho remoto precisa estar acessível a todos os seus dispositivos para mantê-lo conectado. Essas são as principais ferramentas para trabalhadores remotos.

Nunca antes se viu tantos trabalhadores remotos. Agora muitos de nós passamos uma boa parte do nosso dia longe do escritório, talvez apenas meio dia, talvez o dia inteiro. No entanto, sem o software de trabalho remoto certo, esse trabalho fora do escritório pode ser muito frustrante e improdutivo.

Felizmente, software baseados em nuvem tornaram essa conexão mais fácil do que nunca. Novas opções para gerenciamento de projetos, comunicações e colaboração foram projetadas para elevar ainda mais os software de trabalho remoto.

Com esses aplicativos, não importa se a sua equipe está reunida no mesmo escritório ou se ela está espalhada pelo mundo. Seus projetos podem ser gerenciados com o software flexível da Trello, Basecamp ou Monday. Na área das comunicações, aplicativos de videoconferência do Zoom, Skype e Slack podem reunir equipes de qualquer tamanho. A colaboração não exige que todos estejam conectados à mesma rede. O Dropbox, o Google Drive e o Microsoft Teams permitem armazenamento, compartilhamento e colaboração de arquivos na nuvem.

No entanto, às vezes é preciso ir até o escritório pessoalmente. Na verdade, você só precisa estar na frente do seu computador do escritório. Mesmo com toda essa mudança para a nuvem, ainda existem alguns programas e processos que funcionam melhor se você estiver sentado na frente do seu computador de trabalho.

Software proprietário, recursos de rede e trabalho intensivo de hardware podem fazer com que você realmente prefira usar o seu computador de trabalho. Com a Splashtop, você pode!

Por que o Splashtop é o melhor software de trabalho remoto de todos

A Splashtop é o melhor software de trabalho remoto. Não importa onde você esteja, não importa o seu dispositivo, contanto que você tenha acesso à internet, você pode acessar o seu computador do escritório remotamente, assumir o controle e fazer o trabalho.

A Splashtop oferece acesso remoto a qualquer computador Windows, Mac ou Linux a partir de outros dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Uma vez conectado a uma sessão remota, será como se você estivesse sentado na frente do seu próprio computador do escritório, você pode fazer isso usando um tablet ou dispositivo móvel.

O benefício disto é que poderás aceder a todos os recursos encontrados no teu computador de trabalho, mesmo quando estiveres fora do escritório. Podes entrar remotamente para executar qualquer aplicação, como por exemplo software de edição de vídeo. Podes aceder e editar qualquer ficheiro guardado no teu computador de trabalho. Poderás trabalhar a partir da estrada como se estivesses na tua secretária.

Além disso, a Splashtop possui uma infraestrutura de servidores global que garante conexões rápidas, assim você poderá realizar o seu trabalho com muito mais facilidade. A criptografia AES de 256 bits, a autenticação de dispositivos e outros recursos de segurança irão garantir que todos os seus dados estejam seguros.

Experimente hoje mesmo. Baixe uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access e descubra o que mais de 200 mil empresas e 30 milhões de usuários já descobriram.

