Faça com que a sua organização possa trabalhar em casa com nosso Acesso Remoto

Configure o acesso a computadores remotos sem nenhum custo adicional.
Como o surto da COVID-19 continua se espalhando, as organizações precisam pensar em como se preparar caso os seus funcionários não consigam ir até o local físico do seu trabalho. Com a Splashtop, as pessoas podem trabalhar remotamente em suas próprias casas e acessar os computadores do escritório usando outro computador, tablet ou dispositivo móvel em uma conexão totalmente segura.
Siga estas etapas rápidas para disponibilizar o acesso remoto à sua empresa, escola ou organização sem nenhum custo inicial.
Prepare o acesso remoto para você, sua pequena equipe ou para toda a sua organização
Com um teste gratuito de 7dias do Splashtop Remote Access, podes configurar a tua conta com um máximo de dois utilizadores e colocar o Splashtop Streamer num máximo de 20 computadores a que tu ou a tua equipa terão de aceder. Se você precisar configurá-lo para mais usuários ou mais computadores, basta nos informar.
No seu console web my.splashtop, siga as instruções para inserir o Splashtop Streamer nos computadores que sua equipe pode precisar acessar remotamente
Convide um segundo membro da sua equipe para a conta. Você poderá usar os aplicativos Splashtop Business para Windows, Mac, iOS, Android, Chrome e muito mais para acessar os computadores configurados com o streamer remotamente.
Se você quiser configurar mais de 2 usuários, entre em contato com nossa equipe através do e-mail sales@splashtop.com, eles podem aumentar a contagem de usuários e computadores da sua avaliação
Terás 7dias durante o julgamento para ter tudo pronto e testar para ter a certeza que funciona.
Se você gostar, você pode subscrever facilmente com um cartão de crédito no teu Painel de controlo my.splashtop para R$ 390 por usuário e por ano. É um preço pequeno para garantir que o teu negócio pode continuar a funcionar.
Em apoio às iniciativas de home office, a Splashtop também oferece alguns descontos especiais por volume:
Mais de 10 usuários são R$ 24,38 / mês / usuário
Acesse a nossa página “Trabalhe em casa” para comprar as licenças.
Algumas opções empresariais também estão disponíveis
Para grandes empresas e organizações
Opções na nuvem e no local disponíveis
Integração do Active Directory/SSO disponível
Nas notas, mencione se você está procurando soluções em nuvem ou no local, mencione também se você possui interesse em Active Directory/SSO. Você também pode ligar para +1.408.886.7177
Já está inscrito na Splashtop?
Precisa de mais computadores ou utilizadores no teu plano para ter a certeza de que estás coberto? Podes entrar nas configurações da tua conta no my.splashtop.com a qualquer momento para aumentar o número de computadores geridos na tua conta a um preço proporcional. Se não assinaste online e não tens essa opção na tua conta, podes contactar a nossa equipa de vendas em sales@splashtop.com para obter assistência.
Informações e recursos adicionais
MSPs - Permitir que os Clientes trabalhem em casa durante o Surto de Coronavírus