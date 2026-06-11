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Faça com que a sua organização possa trabalhar em casa com nosso Acesso Remoto

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Configure o acesso a computadores remotos sem nenhum custo adicional.

Como o surto da COVID-19 continua se espalhando, as organizações precisam pensar em como se preparar caso os seus funcionários não consigam ir até o local físico do seu trabalho. Com a Splashtop, as pessoas podem trabalhar remotamente em suas próprias casas e acessar os computadores do escritório usando outro computador, tablet ou dispositivo móvel em uma conexão totalmente segura.

Siga estas etapas rápidas para disponibilizar o acesso remoto à sua empresa, escola ou organização sem nenhum custo inicial.

Prepare o acesso remoto para você, sua pequena equipe ou para toda a sua organização

Com um teste gratuito de 7dias do Splashtop Remote Access, podes configurar a tua conta com um máximo de dois utilizadores e colocar o Splashtop Streamer num máximo de 20 computadores a que tu ou a tua equipa terão de aceder. Se você precisar configurá-lo para mais usuários ou mais computadores, basta nos informar.

  1. Inicia uma Avaliação Gratuita do Splashtop Remote Access

  2. No seu console web my.splashtop, siga as instruções para inserir o Splashtop Streamer nos computadores que sua equipe pode precisar acessar remotamente

  3. Convide um segundo membro da sua equipe para a conta. Você poderá usar os aplicativos Splashtop Business para Windows, Mac, iOS, Android, Chrome e muito mais para acessar os computadores configurados com o streamer remotamente.

  4. Se você quiser configurar mais de 2 usuários, entre em contato com nossa equipe através do e-mail sales@splashtop.com, eles podem aumentar a contagem de usuários e computadores da sua avaliação

  5. Terás 7dias durante o julgamento para ter tudo pronto e testar para ter a certeza que funciona.

Se você gostar, você pode subscrever facilmente com um cartão de crédito no teu Painel de controlo my.splashtop para R$ 390 por usuário e por ano. É um preço pequeno para garantir que o teu negócio pode continuar a funcionar.

Em apoio às iniciativas de home office, a Splashtop também oferece alguns descontos especiais por volume:

  • Mais de 10 usuários são R$ 24,38 / mês / usuário

Acesse a nossa página “Trabalhe em casa” para comprar as licenças.

Algumas opções empresariais também estão disponíveis

  • Para grandes empresas e organizações

  • Opções na nuvem e no local disponíveis

  • Integração do Active Directory/SSO disponível

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
A solução de acesso remoto e suporte classificada como #1
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Nas notas, mencione se você está procurando soluções em nuvem ou no local, mencione também se você possui interesse em Active Directory/SSO. Você também pode ligar para +1.408.886.7177

Já está inscrito na Splashtop?

Precisa de mais computadores ou utilizadores no teu plano para ter a certeza de que estás coberto? Podes entrar nas configurações da tua conta no my.splashtop.com a qualquer momento para aumentar o número de computadores geridos na tua conta a um preço proporcional. Se não assinaste online e não tens essa opção na tua conta, podes contactar a nossa equipa de vendas em sales@splashtop.com para obter assistência.

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