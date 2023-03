Faça com que a sua organização possa trabalhar em casa com nosso Acesso Remoto

Configure o acesso a computadores remotos sem nenhum custo adicional.

Como o surto da COVID-19 continua se espalhando, as organizações precisam pensar em como se preparar caso os seus funcionários não consigam ir até o local físico do seu trabalho. Com a Splashtop, as pessoas podem trabalhar remotamente em suas próprias casas e acessar os computadores do escritório usando outro computador, tablet ou dispositivo móvel em uma conexão totalmente segura.

Siga estas etapas rápidas para disponibilizar o acesso remoto à sua empresa, escola ou organização sem nenhum custo inicial.

Prepare o acesso remoto para você, sua pequena equipe ou para toda a sua organização

Com uma versão de avaliação gratuita 14 do Splashtop Business Access, podes configurar a tua conta com até dois utilizadores e colocar o Splashtop Streamer em até 20 computadores aos quais tu ou a tua equipa terão de aceder. Se precisas configurá-lo para mais utilizadores ou mais computadores, só nos avise.

Começa uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access No seu console web my.splashtop, siga as instruções para inserir o Splashtop Streamer nos computadores que sua equipe pode precisar acessar remotamente Convide um segundo membro da sua equipe para a conta. Você poderá usar os aplicativos Splashtop Business para Windows, Mac, iOS, Android, Chrome e muito mais para acessar os computadores configurados com o streamer remotamente. Se você quiser configurar mais de 2 usuários, entre em contato com nossa equipe através do e-mail sales@splashtop.com, eles podem aumentar a contagem de usuários e computadores da sua avaliação Terás 14 dias durante o julgamento para ter tudo pronto e testar para ter a certeza que funciona.

Se gostas do que vês, podes subscrever facilmente com um cartão de crédito no teu my.Painel de controlo splashTop para €90 por utilizador e ano. É um preço pequeno para garantir que o teu negócio pode continuar a funcionar.

Em apoio às iniciativas de home office, a Splashtop também oferece alguns descontos especiais por volume:

Mais de 10 utilizadores são €5.63 /mês/utilizador

Acesse a nossa página “Trabalhe em casa” para comprar as licenças.

Algumas opções empresariais também estão disponíveis

Para grandes empresas e organizações

Opções na nuvem e no local disponíveis

Integração do Active Directory/SSO disponível

Menção nas notas se procurascloud ou no local e se estás interessado no diretório ativo/SSO. Ou ligue para 1-408-886-7177

Já está inscrito na Splashtop?

Precisa de mais computadores ou utilizadores no teu plano para ter a certeza de que estás coberto? Podes entrar nas configurações da tua conta no my.splashtop.com a qualquer momento para aumentar o número de computadores geridos na tua conta a um preço proporcional. Se não assinaste online e não tens essa opção na tua conta, podes contactar a nossa equipa de vendas em sales@splashtop.com para obter assistência.

