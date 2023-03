Práticas de Acesso Remoto Recomendadas para Evitar Hacks — Perguntas e Respostas

De acordo com um relatório da Reuters, de fevereiro de 2021, “Hackers invadiram o sistema informático de uma instalação que trata a água de cerca de 15.000 pessoas de Tampa, Flórida e tentaram adicionar um nível perigoso de aditivo no abastecimento de água... Os hackers acessaram um programa de software remoto, chamado TeamViewer, no computador de um funcionário da instalação na cidade de Oldsmar para conquistar o controle de outros sistemas.” Atualizações posteriores, incluindo uma da PCMag, relataram que fatores contribuintes podem ter sido uma senha compartilhada e uma versão desatualizada do Windows.

Perguntas e Respostas

O que a Splashtop faz para garantir a segurança do seu acesso remoto?

A Splashtop é uma solução de acesso remoto projetada para possibilitar que os funcionários acessem seus computadores de escritório remotamente enquanto trabalham em casa ou na estrada. Veja como a Splashtop impede que partes não autorizadas tenham acesso a computadores da empresa e informações confidenciais:

Prevenção Contra Invasões - Splashtop utiliza mecanismos de detecção de intrusão e defesa para o seu ambiente de produção, funcionando 24×7. Splashtop adere às melhores práticas da indústria ao construir as suas pilhas de aplicações na nuvem para garantir que a segurança é reforçada e as instâncias são fortificadas.

Segurança da aplicação de acesso remoto - Para manter os teus dispositivos endpoint seguros, Splashtop alavanca múltiplos níveis de protecção de segurança, incluindo autenticação do dispositivo, autenticação de dois factores, e códigos de segurança.

Conexões Remotas Seguras - Todas as sessões remotas são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e encriptação AES de 256 bits.

Quais são as práticas recomendadas para os usuários Splashtop para evitar que situações como essas ocorram com eles?

Veja como os usuários e administradores de contas da Splashtop podem manter seus ativos de computação, rede e dados seguros:

Actualiza os teus computadores para a última versão do seu sistema operativo (por exemplo, Windows 10).

Integra o teu

Se a tua organização não tem SSO, usa palavras-passe fortes juntamente com para protegeres as tuas contas Splashtop.

Certifique-se de que os antivírus, filtros de spam e firewalls estejam atualizados, corretamente configurados e seguros.

Realize auditorias de configuração de rede e isole sistemas informáticos que não podem ser atualizados.

Manter e monitorizar a auditoria para todos os protocolos de ligação remota.

Treine usuários para identificar e relatar tentativas de engenharia social.

Identifique e suspenda o acesso de usuários que exibem atividades incomuns.

