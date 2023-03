5 Formas de Proteger os Seus Dispositivos Pessoais Durante Viagens de Férias

É a época mais maravilhosa do ano...para além das viagens de férias. De acordo com AAA's 2021 Year End Forecast, mais de 109 milhões de americanos estarão a viajar para as férias. Se planeias trabalhar enquanto viajas, não te esqueças de levar as nossas dicas de segurança cibernética juntamente com os teus presentes, e camisolas quentes.

Com os escritórios a esvaziar e as pessoas a viajar, a sua empresa corre um maior risco de ataque durante as férias. O FBI e a Agência de Cibersegurança e de Segurança Infraestruturas (CISA) têm assistido “um aumento de ataques de ransomware de grande impacto” durante as férias e fins de semana. Assim, à medida que se despede dos seus colegas nesta época festiva, partilhe estas dicas importantes para proteger os seus dispositivos pessoais e os dados da sua organização.

1. Reconheça os Riscos de Dispositivos Móveis

Quer utilize um iPhone, telefone Android, tablet ou outro dispositivo, é importante vê-lo pelo o que é — um computador totalmente capaz. O seu dispositivo móvel, especialmente aqueles que oferecem funcionalidades e aplicações ultra-convenientes imediatamente fora da caixa, está suscetível a múltiplos riscos durante as transações online.

Quer esteja a partilhar mensagens, a realizar transações bancárias ou a fazer compras, precisa de tomar todas as precauções que normalmente faria ao realizar essas atividades a partir do seu computador doméstico ou de escritório. Na verdade, é preciso tomar ainda mais precauções. À medida que se move por zonas de grande tráfego ou se distrai com atividades de viagem, como remover itens para verificações de segurança do aeroporto, deve contabilizar a segurança física do seu dispositivo móvel.

As viagens de férias são agitadas. Assim, quando tiver de remover itens pessoais e colocá-los nos caixotes durante as verificações de segurança, coloque o seu dispositivo pessoal e a carteira no caixote final. Isto irá mantê-los o mais perto possível de si durante todo o controlo de segurança. Os itens menos necessários podem ser colocados nos caixotes anteriores. Se alguém roubar o cinto do primeiro caixote, isso é uma perda de que pode recuperar rapidamente. Mas se voltarmos à fila quando o nosso dispositivo móvel e a carteira passam, um criminoso qualificado pode estar com eles muito antes de percebermos o que aconteceu.

2. Cuidado com Wi-Fi Público Gratuito

O Wi-Fi público deve ser usado para nada mais do que uma navegação geral na Web. Depois de decidir aceder a informações comerciais, fazer compras, efetuar operações bancárias ou fazer qualquer coisa que necessite de uma senha, deve sair do Wi-Fi. Os hackers andam constantemente por locais com Wi-Fi público, na esperança de recorrer a dados sensíveis que viajantes desprevenidos introduzem para realizar transações online.

Estranhamente, até as pessoas que conhecem os riscos tratam muitas vezes os tempos de viagem de férias como se as ameaças normais tirem férias juntamente com eles. Os criminosos esperam que você seja a pessoa que diz: “Ah, é só este, um pequeno presente rápido que estou a comprar”. Lembre-se sempre que as suas férias não são tempo de férias para os criminosos. Na verdade, é normalmente quando eles têm mais trabalho para fazer.

Por vezes tens de entrar numa conta ou fazer uma compra (digamos para um presente de última hora). Se não tens escolha, desliga a ligação Wi-Fi do teu dispositivo e usa o teu plano de dados pessoais (o que diz 4G ou 5G) para te ligares à Internet.

3. Evitar Postos de Carregamento

Ugh! O seu telefone tem apenas 7% de bateria restante, e ainda tem um vôo de duas horas para apanhar! A menos que tenha o seu carregador portátil, provavelmente está sem sorte. Não deve ligar o seu dispositivo a nenhuma estação de carregamento que não controla completamente. Nem sequer pode carregar o telemóvel com segurança num computador no centro de negócios do hotel ou na biblioteca local. Estas podem ser igualmente perigosas.

Não faz ideia de que software está a ser executado nesses computadores e, se um deles tiver malware, ele pode interagir com o seu dispositivo móvel através do cabo USB usado para fazer a ligação. Isso abre o seu dispositivo à injeção de malware e manipulação pelo computador infetado.

4. Desligue o Bluetooth Quando Não Estiver a Ser Utilizado

É uma daquelas pessoas que apenas adora falar através de um fone de ouvido, ou abrir um teclado externo para evitar escrever nas pequenas teclas de telefone? Tais conveniências são ótimas! Também são totalmente exploráveis quando não os está a usar, mas o Bluetooth fica ligado. É aí que os hackers podem entrar e emparelhar com a sua ligação Bluetooth e roubar as suas informações pessoais.

5. Encripte os Seus Ficheiros Antes de Viajar

Claro que é incrivelmente conveniente copiar determinados ficheiros para o seu dispositivo móvel. Talvez um seja um ficheiro com todas as suas palavras-passe ou um grupo de ficheiros associados a um contrato de cliente potencialmente enorme que requer a sua participação. Seja qual for, isso nunca deve viver no seu dispositivo móvel (ou em qualquer computador, aliás) sem ser totalmente encriptado primeiro. Dessa forma, se o telemóvel for pirateado ou perdido, os criminosos não conseguirão colocar a mão nessa informação vital.

Não Há Viagem de Férias para Você Este Ano?

Se planear ficar em casa nesta época natalícia, provavelmente terá algum tempo para aumentar as defesas de seu escritório doméstico. Para ajudar a tornar esse esforço mais fácil, consulte o nosso recente post, as 10 Principais Dicas para o Trabalho Remoto Seguro.

Festas Felizes e viagens seguras da equipa Splashtop!

