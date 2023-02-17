Adicionais Splashtop
Para Splashtop SOS e Enterprise
Gestão Autónoma de Endpoints
Monitore, gerencie e atualize dispositivos com eficiência com gerenciamento de patches em tempo real, implantação de software e muito mais, tudo a partir de um painel central.
Para o Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro e Enterprise
Splashtop Antivírus movido pela Bitdefender
Implementa e gerencia o Splashtop Antivirus movido pela Bitdefender nos teus endpoints do console Splashtop. Protege proativamente os teus clientes contra ameaças de cibersegurança com antimalware, firewall e proteção do navegador.
Para o Splashtop Enterprise
Realidade Aumentada (RA)
Diagnostique e resolva problemas a partir de qualquer lugar com o Splashtop Augmented Reality (AR).
Para o Splashtop Enterprise
Conector
Faça a ponte com segurança das conexões RDP e VNC a computadores e servidores através da Splashtop sem usar a VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.