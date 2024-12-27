Top Strategic Technology Trends voor 2021: Anywhere Operations
Ondanks de uitdagingen die 2020 bracht, hebben IT-managers veel waardevolle trends in IT overgenomen: hoe ze hun hele organisaties snel kunnen omvormen naar werken op afstand, hoe ze een veilige werkomgeving kunnen creëren en hoe ze als nooit tevoren prioriteit kunnen geven aan digitale initiatieven.
Maar er is nog werk aan de winkel. Voor de IT-organisatie brengt 2021 de noodzaak met zich mee om meer bedrijfswaarde te genereren met behulp van innovatieve informatietechnologietrends.
Volgens ons belicht dit rapport de informatietechnologische trends en uitdagingen waar de volgende mensen in de IT zich het komende jaar mee zullen moeten verzoenen, en de acties die ze daarop kunnen ondernemen:
CIO's en IT-hoofden
Leidinggevenden op het gebied van beveiliging en risicobeheer
Software leidinggevenden
Leidinggevenden op het gebied van programma- en portfoliomanagement
Leidinggevenden op het gebied van gegevens en analyse
Infrastructuur en operationele leidinggevenden
Leidinggevenden in enterprise-architectuur
Leidinggevenden op het gebied van inkoop, inkoop en leveranciersbeheer