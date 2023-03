Drie trends die remote werkomgevingen vormgeven

Er wordt veel over 'het nieuwe normaal' gesproken, maar wat betekent dit voor de toekomst van het werk? De Covid-19-pandemie heeft veel in de samenleving veranderd, vooral als het gaat om de manier waarop we werken. Van opgelegde vaccinatieverplichtingen door het bedrijf en ontslagen, tot 'the great resignation', het wordt steeds onduidelijker wat met een "normale" werkomgeving wordt bedoeld.

Eén ding is duidelijk: veel werknemers willen het werk op afstand niet opgeven, zelfs als ze het oké vinden om terug te keren naar kantoor. Terwijl 71% van de werknemers het prima vindt om terug te keren naar hun kantoor, vindt ongeveer 80% van de werknemers het ook prettig om op afstand te werken, volgens Morning Consult. Ze vinden het productiever. Bij het zoeken naar een nieuwe baan is de mogelijkheid om op afstand te werken een belangrijke doorslaggevende factor.

Productiviteit in een remote omgeving

Met steeds meer mensen die thuiswerken, neemt de productiviteit juist toe. Thuiswerken scheelt werknemers zo'n 70 minuten per dag, volgens Morning Brew. De meeste mensen winnen een vol uur door niet te hoeven reizen en gemiddeld nog eens 10 minuten door uiterlijke verzorgingstaken over te slaan. Deze tijd is niet alleen waardevol voor werknemers. Thuiswerkers besteden gemiddeld 30 van hun extra 70 minuten aan het werk. Dit is twee en een half uur extra per werkweek.

Zelfs met deze veelzeggende statistieken, blijven veel bedrijven om verschillende redenen aarzelen om werken op afstand toe te staan.

We bevinden ons momenteel in een werknemersmarkt, wat betekent dat werkgevers die de beste talenten willen aantrekken en behouden, de opties moeten bieden die werknemers aanspreken. Maar werkgevers hebben ook behoeften, waaronder het waarborgen van productiviteit, efficiënt gebruik van middelen en veiligheid.

Splashtop maakt het mogelijk om aan de behoeften van zowel werkgevers als werknemers te voldoen.

Drie trends die onze remote werkomgevingen vormgeven

Nu we weer een jaar ingaan waarin het werken op afstand toeneemt, zijn er drie trends die onze externe werkomgevingen vormgeven.

1. Beveiliging is belangrijker dan ooit

SonicWall rapporteerde een groei van 151% in ransomware-aanvallen in de eerste helft van 2021 in vergelijking met de eerste helft van 2020. Met werknemers die vanuit huis werken op hun eigen apparaten, zonder de traditionele firewalls waaraan ze op kantoor gewend zijn geraakt, krijgt beveiliging bij werken op afstand een nieuwe urgentie.

Of uw medewerkers nou op kantoor of in een koffietentje om de hoek werken; u heeft een oplossing nodig die uw netwerk beschermt

Bovendien moet werken op afstand voldoen aan de AVG, CCPA en andere branchevoorschriften. Denk vooral niet dat uw bedrijf te klein is om u hierover zorgen te maken. In het eerste jaar van de CCPA-handhaving kregen veel bedrijven boetes, waaronder instanties voor het adopteren van huisdieren, supermarkten en autodealers.

Splashtop biedt conforme oplossingen voor werken op afstand voor elk bedrijf, waardoor uw beveiliging up-to-date blijft en uw gegevens worden beschermd.

2. Hybride werk gaat niet meer verdwijnen

Het aantal apparaten en de typen apparaten die worden gebruikt voor werken op afstand is exponentieel toegenomen. Sterker nog, thuiswerkers gebruiken volgens Gartner nu gemiddeld 4 apparaten per persoon om de productiviteit te verhogen (denk aan het beantwoorden van e-mails op een telefoon, terwijl u een webinar bekijkt op uw laptop en aantekeningen maakt op een tablet).

Met al die apparaten wordt het voor IT steeds complexer om verspreide werkplekken te ondersteunen. Ze moeten in staat zijn om on-demand hulp te bieden aan werknemers, waar ze ook zijn en welk apparaat ze ook gebruiken. De oplossing die u gebruikt voor werken op afstand moet robuust zijn en elk apparaat dat uw medewerkers gebruiken kunnen ondersteunen.

Splashtop biedt iedere medewerker de mogelijkheid om met zijn eigen devices te werken, inclusief support voor zowel desktop als mobiele besturingssystemen. Door werknemers hun eigen apparaten te laten gebruiken, worden ze niet alleen gelukkiger, maar ook hun productiviteit en efficiëntie wordt hoger. U dwingt ze niet om met onbekende apparaten of besturingssystemen te werken.

3. Noodzaak van consolidatie van werktools

De overstap naar werken op afstand was voor de meesten van ons abrupt. De ene dag hoorden we nieuwsberichten over Covid-19 en de volgende dag werden kantoren ineens gesloten. Bedrijven die op zoek waren naar hulpmiddelen om voor het eerst volledig of grotendeels op afstand te kunnen werken, moesten vaak kiezen voor een versnipperde aanpak. Oplossingen die waren ontworpen voor incidenteel werken op afstand, bleken bij gebruik op grote, bedrijfsbrede schaal moeite te hebben om te presteren.

Inmiddels hebben zowel bedrijven als werknemers tijd gehad om zich aan te passen aan een flexibele of een volledig externe werkomgeving. Met een duidelijker beeld van wat er nodig is, kunnen bedrijven beginnen met consolideren en betere tools vinden die al het nodige bieden in een eenvoudig, gebruiksvriendelijk raamwerk.

Splashtop is gebruiksvriendelijk met een eenvoudige, centrale interface voor uw IT-team, waardoor het de perfecte oplossing is. Verbinding maken met apparaten van een werknemer is eenvoudig en overzichtelijk, en werkt zonder vertraging, wat een goede ervaring voor iedereen garandeert.

Bovendien kunt u op elk gewenst moment rechtstreeks met een expert van Splashtop praten, ongeacht uw bedrijfsgrootte. Als u echt met iemand wilt praten (in plaats van chatten of e-mailen), maken we dat ook gemakkelijk. Als uw team hulp nodig heeft, weet u waar u ons kunt vinden.

U kunt het volledige webinar 'Making Remote Work Secure & Productive' on demand bekijken.

