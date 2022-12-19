Splashtop - De favoriete oplossing voor remote access voor onderwijsinstellingen
Onze remote access en supportoplossingen helpen bij hybride leren voor studenten en docenten.
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Universiteiten, hogescholen, basis en middelbaar onderwijsinstellingen wereldwijd gebruiken Splashtop om studenten op afstand toegang te geven tot Windows en Mac schoolcomputers, om docenten thuis te laten werken en om IT-beheerders op afstand elk apparaat te laten ondersteunen.
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Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions