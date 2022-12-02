Splashtop maakt Instant-on oplossingen mogelijk voor alle populaire Netbooks
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Netbooks van Acer, ASUS, HP, Lenovo en LG starten binnen enkele seconden op met Splashtop
LAS VEGAS, NV - 7 januari 2010 - Op de Consumer Electronics Show 2010 kondigde DeviceVM, het particuliere softwarebedrijf achter het bekroonde Splashtop™ instant-on softwareplatform, aan dat de Splashtop-technologie nu wordt toegepast op alle populaire instant-on netbooks van 's werelds grootste fabrikanten. DeviceVM werkt nauw samen met zijn OEM partners om een unieke instant-on ervaring te creëren, gebaseerd op Splashtop technologie, voor elke netbook familie.
Het laatste bewijs van het momentum dat Splashtop heeft vergaard, is de implementatie van de instant-on-omgeving ASUS Express Gate, aangedreven door Splashtop, in de Eee PC-netbookserie, waaronder de modellen 1005HA, 1001HA, 1201HA en 1101HA, evenals de onlangs aangekondigde EeePC T91MT Tablet-netbook met aanraakscherm.
"Naarmate de markt voor netbooks groeit, groeit Splashtop mee, en we blijven innoveren voor een snellere en persoonlijkere ervaring voor de eindgebruiker", aldus Mark Lee, mede-oprichter en CEO van DeviceVM. "Splashtop ondersteunt nu gebruikersinterfaces met een aanraakscherm, 3G-connectiviteit en functies voor offline gebruik, zodat gebruikers hun netbooks optimaal kunnen gebruiken."
Voor de snelle 3G-internetverbinding en de eenvoudige overschakeling tussen 3G en wifi te bereiken die netbookgebruikers verwachten, heeft DeviceVM Splashtop geïntegreerd met de meest populaire 3G-chipsets op de markt, waaronder chipsets van Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm en ZTE. Het bedrijf werkt ook nauw samen met gsm-operatoren voor een betrouwbare 3G-connectiviteit.
Splashtop is aanwezig op een aantal Windows™ 7-netbooks als instant-on partneromgeving waarmee gebruikers snel en veilig kunnen browsen en communiceren, en tegelijkertijd de mogelijkheid krijgen om Windows te openen voor toegang tot lokale productiviteitstoepassingen zoals Microsoft Office™.
DeviceVM richt zich op de snelgroeiende netbookmarkt en kondigt afzonderlijk zijn Splashtop-product van de tweede generatie aan, dat uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt voor Splashtop-gebruikers, de ondersteuning voor aanraakschermen uitbreidt en regionaal geoptimaliseerde webservices biedt.
Over Splashtop
Splashtop is het bekroonde instant-on-platform dat de persoonlijke computerervaring verbetert. Met Splashtop kunnen gebruikers zoeken en surfen op het web, toegang krijgen tot e-mail en chatten met vrienden direct nadat ze hun pc hebben aangezet. Splashtop is momenteel beschikbaar op meer dan 30 miljoen pc's op 400 modellen netbooks, notebooks, moederborden en desktops van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds de lancering in oktober 2007 heeft Splashtop talloze onderscheidingen gekregen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World en de prijs "Best of What's New" van Popular Science. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com
Over DeviceVM
DeviceVM, Inc. is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de 50 beste bedrijven om in de gaten te houden. Met zijn instant-on Splashtop-product verbetert DeviceVM de dagelijkse ervaring van computergebruikers. DeviceVM, opgericht in 2006, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei.
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