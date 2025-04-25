Splashtop persmap
neem vandaag contact op met ons
Wilt u een offerte aanvragen of Splashtop bespreken in een artikel of video? Wij voldoen snel en graag aan uw verzoeken!
Splashtop Persberichten
Splashtop in het Nieuws
Splashtop Awards
Splashtop Praktijkvoorbeelden
PR-contact
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Belangrijkste feiten over Splashtop
Splashtop levert de beste remote access en supportoplossingen voor academische instellingen, zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop remote desktopdiensten stellen mensen in staat om toegang te krijgen tot hun apps en gegevens vanaf elk apparaat, waar dan ook, en staan bekend als zeer veilig, solide en betrouwbaar. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway en andere remote access-software. Splashtop heeft zelfs een verbluffende algemene score van 97 voor gebruikerstevredenheid gekregen van Capterra. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder gebruikers in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.
Belangrijke details:
We zijn opgericht in 2006
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Cupertino, Californië – met extra kantoren in Japan, Taiwan, China, Singapore en Amsterdam
Er werken meer dan 200 medewerkers op alle locaties
Gebruikt door meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd, en honderdduizenden bedrijven en onderwijsinstellingen
Maak kennis met het Splashtop Management Team
Onze producten
Splashtop Remote Access
Toegang op afstand voor bedrijven, teams en individuen.
Splashtop Remote Support
Remote supportsoftware voor IT, support en helpdesks.
Splashtop Enterprise
Alles-in-één remote acces en remote supportoplossing voor computers en apparaten.