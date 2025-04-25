Doorgaan naar de hoofdinhoud
An IT tech support worker at their desk.

Splashtop persmap

Wilt u een offerte aanvragen of Splashtop bespreken in een artikel of video? Wij voldoen snel en graag aan uw verzoeken!

Splashtop Persberichten
Splashtop in het Nieuws
Splashtop Awards
Splashtop Praktijkvoorbeelden

PR-contact
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com

Belangrijkste feiten over Splashtop

Splashtop levert de beste remote access en supportoplossingen voor academische instellingen, zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop remote desktopdiensten stellen mensen in staat om toegang te krijgen tot hun apps en gegevens vanaf elk apparaat, waar dan ook, en staan bekend als zeer veilig, solide en betrouwbaar. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway en andere remote access-software. Splashtop heeft zelfs een verbluffende algemene score van 97 voor gebruikerstevredenheid gekregen van Capterra. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder gebruikers in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.

Belangrijke details:

  • We zijn opgericht in 2006

  • Ons hoofdkantoor is gevestigd in Cupertino, Californië – met extra kantoren in Japan, Taiwan, China, Singapore en Amsterdam

  • Er werken meer dan 200 medewerkers op alle locaties

  • Gebruikt door meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd, en honderdduizenden bedrijven en onderwijsinstellingen

  • Maak kennis met het Splashtop Management Team

Onze producten

Splashtop Remote Access

Toegang op afstand voor bedrijven, teams en individuen.

Splashtop Remote Support

Remote supportsoftware voor IT, support en helpdesks.

Splashtop Enterprise

Alles-in-één remote acces en remote supportoplossing voor computers en apparaten.

Digitaal kunstwerk

The Splashtop logo features a blue abstract splash icon to the left of the word splashtop written in bold, black lowercase letters on a light background.
