Splashtop bereikt belangrijke mijlpalen op weg naar een waardering van $ 1 miljard

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door groei in omzet, winst, klanten en geografisch bereik

SAN JOSE, Californië, 27 januari 2021-Splashtop Inc., een snelgroeiende marktleider op het gebied van next-gen remote access en support, blikt terug op een jaar met belangrijke mijlpalen die het pad effenden voor de aankondiging van de financieringsronde van $ 50 miljoen, die de waardering van het bedrijf op meer dan $ 1 miljard bracht.

Successen van Splashtop in 2020:

We behaalden een klanttevredenheidsmeting van de Net Promoter Score (NPS) score van 93 (gebaseerd op een rapport van een derde partij door G2), de hoogste score van alle bedrijven in de branche voor remote access.

We bedienen 85% van de Fortune 500 bedrijven - waaronder FedEx, GE, Marriott en Toyota - evenals overheids- en onderwijsinstellingen zoals de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Harvard University, Stanford Healthcare, en een onderzoekslaboratorium dat COVID-19 vaccinonderzoek door grote farmaceutische bedrijven mogelijk maakt.

We hielpen duizenden bedrijven om over te schakelen naar werken op afstand tijdens de COVID-19 pandemie. Hierdoor konden werknemers vanaf hun persoonlijke apparaten thuis, op afstand toegang krijgen tot hun werkcomputers, data en software.

We zorgden ervoor dat honderdduizenden studenten, van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs, vanuit huis op hun eigen laptops, tablets en Chromebooks toegang kregen tot software in computerlokalen op scholen.

Bereikte Splashtop naleving van SOC2/SOC3-beveiligingsaudits en werd klaar om te voldoen aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Belangrijke activiteiten voor Splashtop in 2020 waren onder meer:

Het opzetten van nieuwe mondiale partnerschappen in EMEA, Zuid-Amerika en Azië.

Opening van een EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam en de verbetering van de lokale meertalige en Euro-ondersteuning in Europa.

Opening van een APAC-channellhoofdkantoor in Singapore ter ondersteuning van honderden inkomstengenererende kanaalpartners, en het bouwen van businesskanalen in meerdere landen, waaronder Japan.

Het instellen van een Adviesraad voor Beveiliging om Splashtop te helpen bij het bereiken van zijn strenge beveiligings- en nalevingsdoelen.

Door Single Sign On (SSO) te integreren in de remote desktop producten, kunnen gebruikers en apparaten centraal geverifieerd worden door organisaties, waardoor de cyberbeveiliging wordt verbeterd.

De aankondiging van ondersteuning voor streaming in 4K-kwaliteit met 40 frames per seconde (fps) en iMac Pro Retina 5K met lage latency. Dit biedt betere mogelijkheden voor video-editors, game-ontwikkelaars, CAD/CAM-gebruikers en anderen die rekenintensief werk uitvoeren, om thuis te werken, zonder fysieke toegang tot de high-end computers op hun werkplekken.

Introductie van Splashtop Enterprise, een uitgebreide oplossing voor remote access en remote support, die ondernemingen flexibele licentieopties biedt om te voorzien in de behoeften van hun IT-personeel, helpdesk en eindgebruikers. En daarnaast Splashtop Enterprise voor Remote Labs, waarmee onderwijsinstellingen de toegang van studenten en leraren tot computers in lokalen op de campus beter kunnen beheren.

"Tevreden klanten creëren is een integraal onderdeel van hoe we zaken doen", zegt Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop. "Of het nu gaat om nieuwe producten en functies, een groter geografisch bereik of om het nog gemakkelijker te maken om onze software voor remote access en remote support te kopen en te gebruiken - klanten blij maken staat centraal bij alles wat we doen."

De Splashtop-blog geeft meer details over de weg van Splashtop naar de waardering van $ 1 miljard en de status van unicorn.

Over Splashtop

Splashtop Inc. gevestigd in Silicon Valley, levert next-gen software en services voor remote access en remote support voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSPs, IT-afdelingen en particulieren. Splashtops cloudgebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van remote access, vervangt in toenemende mate traditionele benaderingen zoals virtual private networks (VPN's). Het behaalde daarmee een verbluffende Net Promoter Score (NPS) van 93, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com voor meer informatie.