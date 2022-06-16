Splashtop bereikt belangrijke mijlpalen op weg naar een waardering van $ 1 miljard

Splashtop boekt belangrijke mijlpalen op weg naar $1B waardering
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Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een groeiende omzet, winst, klanten en geografisch bereik
SAN JOSE, Californië, 27 januari 2021 - Splashtop Inc., een opkomende leider in toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie, vertelt over een jaar van belangrijke mijlpalen die de weg vrijmaakten voor de aankondiging van een financieringsronde van $50 miljoen die de waardering van het bedrijf naar meer dan $1 miljard duwde.
Splashtop:
Een Net Promoter Score (NPS) score van 93 behaald op basis van een rapport van een derde partij van G2 - de hoogste NPS van alle bedrijven in de remote access-branche.
Bediende 85% van de Fortune 500-bedrijven, waaronder FedEx, GE, Marriott en Toyota, evenals overheids- en onderwijsinstellingen zoals de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Harvard University, Stanford Healthcare en een onderzoekslaboratorium dat onderzoek naar COVID-19-vaccins door grote farmaceutische bedrijven mogelijk maakt.
Duizenden bedrijven geholpen om over te schakelen op werken op afstand tijdens de COVID-19-pandemie, waardoor werknemers op afstand toegang hebben tot hun werkcomputers, gegevens en softwaretoepassingen vanaf hun persoonlijke apparaten thuis.
Honderdduizenden studenten, zowel in K-12 als in instellingen voor hoger onderwijs, hebben thuis toegang gekregen tot softwaretoepassingen die in computerlokalen op school worden uitgevoerd met behulp van hun laptops, tablets en Chromebooks.
Naleving van SOC 2/SOC 3 beveiligingsaudits bereikt en klaar gemaakt om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Belangrijke activiteiten voor Splashtop in 2020 waren onder andere:
Het opzetten van nieuwe wereldwijde partnerschappen in EMEA, Zuid-Amerika en Azië.
Het openen van een EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam en het verbeteren van de euro-valuta en lokale meertalige ondersteuning in Europa.
Het openen van een APAC-kanaalhoofdkantoor in Singapore ter ondersteuning van honderden inkomstengenererende kanaalpartners en het bouwen van bedrijfskanalen in meerdere landen, waaronder Japan.
Oprichting van een Adviesraad Beveiliging om Splashtop te helpen bij het bereiken van de strenge beveiligings- en nalevingsdoelen.
Integratie van Single Sign On (SSO) in de productlijn voor externe toegang, waardoor organisaties gebruikers en apparaten centraal kunnen verifiëren om de cyberbeveiliging te verbeteren.
Aankondiging van ondersteuning voor streaming in 4K-kwaliteit met 40 frames per seconde (fps) en iMac Pro Retina 5K met lage latency - waardoor videobewerkers, gameontwikkelaars, CAD/CAM-gebruikers en anderen die veeleisende verwerkingsactiviteiten uitvoeren, beter in staat zijn om thuis te werken, zonder dat ze fysiek toegang hoeven te hebben tot de high-end werkstations op hun werkplek.
Splashtop Enterprise - eenuitgebreide oplossing voor externe toegang en ondersteuning op afstand die bedrijven flexibele licentieopties biedt om te voldoen aan de behoeften van hun IT-personeel, helpdesk en eindgebruikers op het gebied van externe toegang - en Splashtop Enterprise for Remote Labs, waarmee onderwijsinstellingen de toegang van studenten en docenten tot computerresources in computerlabs op de campus beter kunnen beheren.
"Het creëren van tevreden klanten is een integraal onderdeel van onze manier van zakendoen", zegt Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop. "Of het nu gaat om nieuwe producten en functies, een groter geografisch bereik of het nog gemakkelijker maken om onze software voor externe toegang en ondersteuning op afstand aan te schaffen en te gebruiken, klanten tevreden stellen vormt de kern van alles wat we doen."
De Splashtop blog geeft meer details over de weg van Splashtop naar zijn $1 miljard waardering en unicorn status.
Over Splashtop
Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software en diensten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSPs, IT-afdelingen en particulieren. De cloudgebaseerde, veilige en eenvoudig te beheren benadering van toegang op afstand van Splashtop vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privénetwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder gebruikers in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Ga naar www.splashtop.com voor meer informatie.