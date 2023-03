Hoe Splashtop het nieuwste techbedrijf van $ 1 miljard werd

Door Mark Lee, Chief Evangelist

Onder leiding van onze long-time investeerder Sapphire Ventures, heeft Splashtop zojuist $ 50 miljoen aan nieuwe financiering afgesloten. Dit brengt onze waardering op meer dan $ 1 miljard!

Het worden van een Unicorn te worden is geen rechte, vloeiende lijn omhoog geweest; we hebben gezigzagd en hebben ons bedrijf meerdere keren getransformeerd met verschillende producten en business models. Een gemeenschappelijk thema is echter dat we consequent streven naar innovatie en de allerbeste producten en diensten aanbieden om onze klanten blij te maken.

Er zijn vele manieren om het Splashtop verhaal te vertellen. Hier volgen er een paar.

Splashtop heedft een aantal belangrijke technologische innovaties en marktinzichten gebruikt om een agile, responsief en solide bedrijf op te bouwen.

Een chronologisch overzicht van het Splashtop verhaal:

Splashtop begon in 2006 met de naam DeviceVM, omdat een aantal van ons gefrustreerd was door hoe lang het duurde om Windows op onze pc's op te starten en door hoe Windows langzamer en langzamer werd naarmate we meer applicaties en stuurprogramma's installeerden (bekend als 'Windows Rot"). Daarom hebben we het eerste browserbesturingssysteem (OS) in de branche ontworpen en verkocht. Een veilig, instant-on browser-besturingssysteem, waarmee gebruikers in minder dan 5 seconden online konden gaan.

Dat OS-product heette Splashtop. Die naam is een combinatie van het BIOS 'splash'-scherm, dat opstart voordat het besturingssysteem opstart, en 'top' van het woord desktop. Later werd Splashtop de bedrijfsnaam.

Ons instant-on browser-besturingssysteem was erg populair en werd van 2007 tot 2011 geleverd op meer dan 300 miljoen pc's en netbooks van grote OEMs, waaronder ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access) en meer.

Toen ons op Linux gebaseerde browser-besturingssysteem een hoge vlucht nam, reageerde Microsoft door de goedkope Windows 7 Starter voor netbooks te introduceren, in combinatie met andere zakelijke tactieken gericht het op voorkomen van de verspreiding van Linux bij pc-OEMs. Het nieuw geïntroduceerde Windows 7 begon op te starten vanaf een flash-chip en maakte gebruik van door Splashtop gepatenteerde technieken voor snel opstarten. Google heeft ook veel van ons instant-on browser-besturingssysteem geleerd en lanceerde Chromebook in 2011, vier jaar na onze innovatie.

Toen de iPhone, iPad en Android-apparaten opkwamen, realiseerden we ons dat we een nieuwe richting moesten inslaan. Een die de pc- en mobiele wereld met elkaar zou verbinden. Daarnaast moesten we tegelijkertijd onze kernexpertise in het leveren van hoogwaardige software gebruiken, om onze klanten blij te maken.

We hebben Splashtop Remote Desktop voor iPhone en iPad geïntroduceerd, waarmee we de ervaring van remote acces opnieuw hebben gedefinieerd: hoge prestaties zonder vertraging, in staat om 1080P-video te leveren met 30 fps (frames per seconde).

In mei en juni 2011 versloeg Splashtop Remote Desktop Angry Birds als de # 1 betaalde iPad-app in de Apple AppStore. Daarnaast won ons product vele vakprijzen.

Op het hoofdpodium van de CES 2012 toonde NVIDIA CEO Jensen Huang Splashtop Remote Desktop om gamen op afstand mogelijk te maken. Een professionele gamer gebruikte een door NVIDIA Tegra aangedreven tablet om op afstand te werken op een door NVIDIA GeForce aangedreven gaming-pc, waarop hij via Wi-Fi 1080p-games kon streamen met 60 fps en een latency van minder dan 30 ms. Dit was de voorloper van een golf van remote gaming, die werd begonnen door NVIDIA Shield, Google Stadia en anderen.

In het afgelopen decennium is Splashtop een wereldwijde leider geworden in het mogelijk maken van gemakkelijke, veilige, betrouwbare en betaalbare toegang op afstand tot de computermiddelen die nodig zijn voor werk, leren, spelen en IT-ondersteuning - overal, altijd en vanaf elk apparaat.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie veranderde Splashtop van belangrijk in essentieel

De beperkingen van de COVID-19 pandemie op de bewegingen en bijeenkomsten van mensen veroorzaakte een snelle, dramatische verschuiving naar werk op afstand en afstandsonderwijs. Vóór 2020 werkte volgens 451 Research slechts 13% van de werknemers volledig op afstand. In mei 2020 had 65% van de bedrijven een wijdverbreid thuiswerkbeleid ingesteld.

Voor veel werknemers, studenten, instructeurs, onderzoekers, IT-ondersteunend personeel en anderen, betekende deze verschuiving dat ze op zoek moesten naar manieren om op afstand toegang te krijgen tot cruciale software en computermiddelen. Die verschuiving leidde tot een enorme toename van de vraag naar Splashtop-oplossingen.

Enkele recente voorbeelden van hoe Splashtop hielp om activiteiten gaande te houden tijdens de pandemie:

Docenten en studenten van instellingen voor hoger onderwijs en basisscholen in Noord-Amerika kregen toegang tot computerss op de campus, met daarop geavanceerde software die nodig is voor opleidingen op uiteenlopende gebieden als architectuur, muziek, theaterontwerp, scheikunde, beeldende kunst, communicatie studies, biologie, modeontwerp en loopbaan- en technisch onderwijs. Ze gebruikten Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid Pro Tools en een volledige reeks extra 3D-ontwerp en -modellering, animatie, videobewerking, muziekproductie en andere toepassingen.

Een meteoroloog zond zijn nieuws- en weerberichten op afstand uit zonder in de tv-studio aanwezig te hoeven zijn.

Een Hollywood-producent en professor aan de USC-filmschool nam een film op afstand op met behulp van een iPhone en Splashtop remote access software.

Klinische onderzoekscentra verrichtten onderzoek op afstand voor COVID-19 vaccins en andere farmaceutische producten in opdracht van toonaangevende farmaceutische bedrijven.

Splashtop heeft een bedrijfsstrategie gevolgd die zowel groei als winstgevendheid waardeert.

In de investeringswereld is de Regel van 40 een manier om de investeringsvooruitzichten van softwarebedrijven te evalueren. Als de som van omzetgroei en winstmarge gelijk is aan of groter is dan 40, wordt het bedrijf als een potentieel gezonde investering beschouwd.

Splashtop heeft een groeipercentage van 160% en een winst van 60%-voor een totaal van 220. Dat is meer dan 5X de Regel van 40! En we zijn winstgevend sinds 2015, dus dit is geen recente flitsende ontwikkeling.

Het bereiken van een regel van 200+ onderscheidt ons echt van bedrijven die de status van Unicorn bereiken. We zijn er trots op dat we deze weg zijn ingeslagen, omdat het een goed voorteken is voor de gezondheid van ons bedrijf op de lange termijn.

Splashtop maakt waar wat we zeggen als het gaat om onze kernwaarden.

Als ik de kernwaarde van Splashtop in één zin zou samenvatten, zou het zijn: onze klanten wereldwijd blij maken.

Als we dat opsplitsen in een aantal specifiekere details, geloven we in:

Klanttevredenheid. Splashtops score van 97 voor algemene gebruikerstevredenheid van Capterra is de beste in de branche.

Vergelijk Splashtop met al onze concurrenten en u ziet het verschil direct. We bieden de beste oplossingen in hun klasse tegen redelijke prijzen.

Veiligheid, betrouwbaarheid en naleving. Onze klanten vertrouwen erop dat wij hun gevoelige en private informatie veilig bewaren. We hebben meer dan 10 jaar ervaring met het leveren van hoogwaardige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan meer dan 30 miljoen gebruikers in honderden miljoenen sessies. We voldoen aan de nieuwste beveiligingsnormen en -voorschriften, waaronder GDPR, HIPAA, SOC2 en PCI, en we hebben onlangs een van uiteenlopende deskundigen om ons te helpen onze steeds strengere beveiligings- en nalevingsdoelen te bereiken.

Geen verborgen aankoopvoorwaarden. Geen verrassingen in wat we leveren of hoeveel het kost: we hebben consequente, vaste prijzen zonder jaarlijkse verhogingen. En als ergens iets maakt dat we een aspect van ons bedrijf moeten veranderen, communiceren we dit duidelijk, eerlijk en onmiddellijk.

Een krachtige gebruikerservaring. Voor ons is prestatie zoveel meer dan een waarde voor snelheid en voeding op een gegevensblad. De prestaties van onze producten vertalen zich rechtstreeks in het vermogen van onze klanten om hun doelen te bereiken op het werk, op school of bij het vermaak. We hebben onze producten gebouwd op een fundament van hoge prestaties, en we blijven innoveren om onze prestatiecijfers te blijven verbeteren.

Splashtop heeft zijn succes te danken aan zijn klanten.

We willen onze klanten oprecht bedanken! We horen graag van u en vertrouwen op uw feedback, zodat we onze producten en diensten voortdurend kunnen verbeteren. Dankzij het 'evangelisme' en de steun van onze klanten zijn we in staat geweest om snel en winstgevend te groeien.

Nu we verder gaan, is er een wijdverbreide overtuiging dat de trends van thuiswerken en afstandsonderwijs ook na het einde van de pandemische beperkingen zullen doorgaan. Als voorbeeld: uit een onderzoek van Gartner Inc. in december 2020 bleek dat 90% van de bedrijfsleiders die op het onderzoek reageerden van plan zijn om ten minste een deel van de tijd werken op afstand toe te staan, zelfs nadat er een COVID-19 vaccin beschikbaar is, en 65% meldde dat ze meer flexibiliteit zouden blijven bieden in waar, wanneer en hoe hun werknemers werken.

Dat soort voorspellingen geeft ons het vertrouwen dat Splashtop als bedrijf zal blijven groeien en bloeien, tot ver in de toekomst.

Niet slecht voor een bedrijf dat is opgericht door vier studievrienden, die dertig jaar later allemaal nog bij elkaar zijn bij Splashtop. En allemaal nog steeds vrienden.

door Mark Lee, CEO en Chief Evangelist bij Splashtop