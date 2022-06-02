Splashtop On-Demand Support nu geïntegreerd met Spiceworks IT Help Desk
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
MSP's en IT'ers kunnen met Splashtop eenvoudig hoogwaardige remote supportsessies starten vanuit de helpdesk van Spiceworks
San Jose, CA - 30 maart 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in hoogwaardige cross-device toegang op afstand, ondersteuning en samenwerking, kondigt de integratie aan van Splashtop On-Demand Support (SOS) oplossing met Spiceworks. Spiceworks is een gratis gemeenschap voor IT en MSP's om samen te komen om kennis te delen, en Spiceworks biedt een gratis oplossing voor systeembeheer en inventarisatie met een geïntegreerde helpdesk. De integratie maakt het voor de IT-technicus gemakkelijk om vanuit een helpdeskticket een afstandsbedieningssessie te starten.
Door eenvoudig de nieuwe Splashtop-plug-in te installeren en een Splashtop On-Demand Support (SOS)-licentie aan te schaffen, kunnen gebruikers van de Spiceworks-helpdesk genieten van:
Kosteneffectieve oplossing voor een fractie van de kosten van een alternatieve oplossing — € 244 per technicus per jaar
Beste prestaties op afstand zonder vertraging
Naadloze connectiviteit over elk netwerk
Robuuste beveiliging - TLS met 256-bits AES-versleuteling
Bestandsoverdracht
Chat
Sessie loggen
Spiceworks wordt door meer dan 5 miljoen IT-professionals gebruikt om best practices met elkaar te delen, technologie-infrastructuur te beheren en klantenondersteuning te bieden.
Splashtop Remote Support producten zijn ook goed geïntegreerd met verschillende Remote Monitoring and Management (RMM) en Professional Services Automation (PSA) oplossingen, waardoor IT's en MSP's effectiever hun klanten kunnen bedienen.
"Meer dan dertigduizend MSP's en IT's hebben Splashtop Remote Support Solution geadopteerd," zegt Mark Lee, Splashtop CEO. "Veel Spiceworks-gebruikers hebben gevraagd om integratie met de gratis helpdesk van Spiceworks, en we zijn verheugd dat we onze belofte om voortdurend waarden toe te voegen aan onze klanten kunnen waarmaken."
Splashtop plug-in voor Spiceworks is gepubliceerd op Spiceworks App Center: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
Meer informatie en aanmelden voor een gratis proefversie van Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com