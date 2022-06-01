Splashtop lanceert Classroom Assist geoptimaliseerd voor Microsoft Windows 10
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Geef docenten de mogelijkheid om direct aantekeningen te maken en Windows 10-tabletschermen te delen met de apparaten van verschillende studenten, altijd en overal
San Jose, CA - 20 juni 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Splashtop Classroom Assist voor Microsoft Universal Windows Platform (UWP) aan. Splashtop Classroom Assist verandert alle Windows 10-tablets of converteerbare notebooks in mobiele interactieve whiteboards. Leraren kunnen zich vrij door het lokaal bewegen met volledige controle over de inhoud, zonder gebonden te zijn aan de voorkant van het lokaal zoals bij traditionele interactieve whiteboards. Verder kunnen leraren het scherm van het Windows 10-apparaat direct draadloos delen met alle leerlingen. Onder de ondersteunde Windows 10-functies vallen Cortana, waardoor leraren spraakopdrachten kunnen gebruiken om de sessie te besturen en diverse annotatiefuncties.
"De Windows 10-tablet wordt een krachtige onderwijstool die zowel ondersteuning biedt voor stylusapparaten als voor spraakopdrachten via Cortana", aldus Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. "Met 1:1-initiatieven in veel schooldistricten verbetert Splashtop Classroom Assist, dat geoptimaliseerd is voor Windows 10, de algemene leerervaring."
"We zijn verheugd om het leerproces van studenten te kunnen ondersteunen met de inzet van Splashtop om voort te bouwen op het Windows 10 UWP-platform", zegt Craig Dewar, Senior Director Windows Marketing bij Microsoft Corp. "Splashtop ondersteunt ons doel om een positieve impact te hebben op het leerproces van studenten, en onze onderwijsvisie van het altijd en overal leren voor iedereen mogelijk te maken.”
Door Splashtop Classroom Assist te gebruiken, kunnen leraren:
Neem de controle over
Geef les vanuit alle vier de hoeken van de klas - interactie met leerlingen, individueel of als klas
Over alles aantekeningen maken
Gebruik gebaren of de pen om te tekenen, en markeer met pennen met verschillende kleuren en formaten, markeerstiften, vormen en tekstgereedschappen over bestaande inhoud of lege, gelinieerde of getekende achtergronden
Screenshots maken en opslaan in de galerij voor later gebruik, of ze mailen naar leerlingen, ouders of collega's
De betrokkenheid van de klas vergroten
Gebruik de spotlight & schermschaduw tools om de aandacht te richten
Importeer en deel klassikale werkbladen onmiddellijk
Neem de sessie op als video voor latere weergave
Het apparaatscherm draadloos delen met de apparaten van alle studenten
Spraakopdrachten geven via Cortana
De nieuwe Splashtop Classroom Assist-app voor Windows 10 is beschikbaar in de Windows Store. Splashtop Classroom begint bij US$ 29,99 per jaar.
Ontdek hoe Splashtop Classroom Assist uw school en klas kan transformeren: https://www.splashtop.com/classroom
Splashtop Classroom-video: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en cloud te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
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