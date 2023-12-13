Splashtop en Swif bundelen hun krachten om apparaatbeheer te vereenvoudigen met geïntegreerde externe desktoptoegang

Splashtop en Swif bundelen hun krachten om apparaatbeheer te vereenvoudigen met geïntegreerde remote desktopaccess
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Deze samenwerking is gericht op het versterken van de veiligheid van het MKB en grote ondernemingen en maakt de weg vrij voor een vereenvoudigde aanpak van apparaatbeheer op afstand.
CUPERTINO, Californië, 14 december 2023 - Splashtop, een pionier op het gebied van veilige remote accessoplossingen, kondigt met trots een nieuwe integratie-samenwerking aan met Swif, een toonaangevende speler op het gebied van apparaatbeheer en beveiliging. Deze samenwerking is een stap in de richting van het leveren van een eenvoudige maar robuuste oplossing die tegemoetkomt aan de veranderende behoeften van het MKB en grote ondernemingen om de veiligheid en efficiëntie van hun apparaat-ecosystemen te garanderen.
Swif is op maat gemaakt om complexe systemen te vervangen en biedt een gecentraliseerd platform voor Mac-, Windows- en Linux-apparaten dat cruciale aspecten van compliance-automatisering aanpakt, zoals apparaatvergrendeling, disk-encryptie, remote access, implementatie van beveiligingsbeleid, toegangsbeheer voor cloud-apps en de installatie van malware. .
De integratie tussen Splashtop en Swif introduceert de geavanceerde Remote Desktop-functie: een krachtige tool waarmee gebruikers op afstand verbinding kunnen maken met een apparaat en het kunnen bedienen, net zoals ze dat persoonlijk zouden doen. Deze integratie komt tegemoet aan de uiteenlopende behoeften van de markt, van kleinere bedrijven die zich voorbereiden op compliance tot grotere bedrijven die op zoek zijn naar geavanceerde apparaatbeveiligingsoplossingen.
"We zijn verheugd om samen te werken met Swif en onze hoogwaardige remote access naar hun gebruikers te kunnen uitbreiden",aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Deze samenwerking sluit perfect aan bij de inzet van Splashtop om bedrijven van elke omvang te ondersteunen bij het versterken van hun beveiligingshouding met geavanceerde oplossingen die compliance helpen garanderen zonder de IT-activiteiten en productiviteit te belemmeren."
Angelo Huang, CEO van Swif, voegde hieraan toe: "In de huidige wereld is datasecurity van het grootste belang, vooral als het gaat om apparaten van werknemers en toegangscontrole. De samenwerking van Swif met Splashtop vertegenwoordigt een strategische stap in de richting van het bieden van een verbeterde apparaatbeheerervaring aan onze klanten met extreem gebruiksgemak. De integratie verbindt geautoriseerde gebruikers met online apparaten met een remote desktop-beleid, met een simpele klik op de Remote Desktop-knop, waardoor de uitdagingen waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd worden vereenvoudigd."
Beschikbaarheid
De Remote Desktop Feature is nu naadloos geïntegreerd in de oplossingen van Swif.
Belangrijke technische details van de integratie:
Remote access met één klik: Gebruikers kunnen met één klik moeiteloos verbinding maken met apparaten, waardoor het remote accessproces wordt gestroomlijnd.
Beleidstoewijzing: Dankzij de integratie kunnen gebruikers beleid aan apparaten toewijzen, waardoor de controle en het maatwerk worden verbeterd.
Installatie van viewerapplicatie: Een eenmalige installatie van de viewerapplicatie is vereist voordat gebruikers de remote desktopfunctie op hun apparaten kunnen starten.
Veilige verbinding: Door gebruik te maken van de robuuste beveiligingsprotocollen van Swif, zorgt de integratie voor veilige toegang tot apparaten, waarmee wordt voldaan aan de kritieke behoefte aan datasecurity.
Real-time controle: Zodra toestemming is verleend, krijgen gebruikers realtime controle over de remote desktop, waardoor het efficiënt vinden en oplossen van problemen mogelijk wordt gemaakt.
Over Splashtop
Splashtop loopt voorop met oplossingen die de 'work-anywhere'-wereld vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop zorgt voor 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps met ultralage latency. Splashtop heeft geavanceerde beveiligingsfuncties, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-bedrijven, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.Splashtop.com.
Over Swif
Swif is een alles-in-één AI-gestuurde oplossing voor het beheren van apparaatbeveiliging en compliance, waarmee u uw beleidsimplementatie en het verzamelen van gegevens voor uw compliance-automatisering kunt automatiseren. Endpointsecurity en toegangscontrole vereisen een enorme investering vooraf voor bedrijven die willen voldoen aan standaarden als SOC2, ISO 27001, HIPPA of PCI. Om dit probleem aan te pakken, biedt Swif platformonafhankelijk Mac-, Windows- en Linux-apparaatbeheer waarmee u binnen een minuut beleid en controle kunt implementeren. Gegevens kunnen automatisch worden verzameld en voor auditing naar platforms voor compliance-automatisering worden verzonden. We elimineren ook een dure SSO en vervangen deze door een AI-aangedreven Chrome-extensie om toegangsrapporten te verzamelen voor driemaandelijkse beoordeling en auditing.