Splashtop lanceert een verenigd platform voor moderne IT-operaties
Met autonome endpoint-beheer als kern, verenigt het AI-ondersteunde, cloud-native platform IT-operaties, beveiliging, remote support en remote access in één gestroomlijnde ervaring.
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LAS VEGAS, 13 april 2026 — Na 20 jaar van betrouwbare remote prestaties heeft Splashtop® de lancering aangekondigd van zijn uniforme platform voor moderne IT-operaties, waarmee de evolutie wordt gemarkeerd van het bedrijf van remote prestaties leider naar een volledig geïntegreerd operationeel ecosysteem met autonome endpointbeheer als kern.
Geïntroduceerd op MSP Summit en Channel Partners Expo, weerspiegelt het platform Splashtop's visie op hoe moderne IT moet opereren nu eindpunten het centrum worden van zowel operaties als beveiliging, waar patching, automatisering, beveiligingssignalen en externe workflows in real-time moeten samenwerken. Splashtop integreert AI in de hele ervaring om IT-teams te helpen kwetsbaarheden te prioriteren, CVE-informatie te interpreteren en beveiligingsrisico's om te zetten in duidelijke herstelacties.
Gebouwd met dezelfde toewijding aan prestaties, eenvoud en gebruikerservaring die Splashtop al twee decennia definieert, automatiseert het platform routinematige endpoint-taken, belicht het de veiligheidsignalen die aandacht vereisen, en stelt het IT-teams in staat om op schaal beslissende acties te ondernemen vanaf een enkele console. Ontworpen voor interne IT-teams en beheerde serviceproviders met beperkte middelen, het consolideert tools en vereenvoudigt workflows zodat organisaties gedistribueerde omgevingen met meer duidelijkheid en controle kunnen beheren.
“Vandaag is het endpoint de plek waar IT-operaties en beveiliging elkaar kruisen, maar de meeste teams zijn nog steeds bezig met het aan elkaar knopen van tools om systemen veilig en operationeel te houden,” zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We hebben dit platform vanaf de basis opgebouwd om die realiteit te weerspiegelen, waarbij we endpoint-operaties, beveiligingsinzicht en externe workflows samenbrengen in één operationele omgeving waar teams routinematige taken kunnen automatiseren, zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is, en snel kunnen handelen." Al twintig jaar luisteren we naar en leren we van organisaties die ons vertrouwen om veilige, hoogpresterende remote access en support te bieden, en deze lancering vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal en evolutie voor Splashtop.”
Eén agent. Eén Console. Eén ervaring.
Een enkele lichte agent en een uniforme console brengen endpointbeheer, ondersteuning en beveiligingsworkflows samen in één beheerde omgeving. In plaats van te wisselen tussen losse tools, krijgen IT-teams realtime inzicht in de gezondheid van apparaten, patchstatus, kwetsbaarheden en herstelacties vanuit één operationeel overzicht.
De ervaring is opzettelijk gestroomlijnd en intuïtief, waardoor slanke IT-teams veilig kunnen opschalen zonder hun reeks hulpmiddelen of personeelsbestand uit te breiden. Door dagelijkse operaties in één omgeving te consolideren, vermindert Splashtop de frictie en contextwisselingen die vaak de reactie vertragen en het risico verhogen.
Autonoom Eindpuntbeheer in de Kern
Splashtop helpt IT-teams om veilige, consistente omgevingen te onderhouden zonder constant handmatig in te grijpen. In plaats van patchcycli, configuratiedrift en herstelwerkzaamheden over meerdere tools te moeten bijhouden, kunnen teams operationele beleidsregels één keer definiëren en deze consequent afdwingen op eindpunten via gereguleerde automatisering. Het platform past beleidsgestuurde patching, configuratie-afdwinging en gefaseerde uitrollen toe over de omgeving, terwijl het de problemen aan het licht brengt die aandacht vereisen.
Organisaties die Splashtop’s Autonomous Endpoint Management adopteren, vervangen vaak handmatige patchworkflows en krijgen real-time operationele controle, naast tools zoals Microsoft Intune, of consolideren verouderde beheersplatformen die complex en duur zijn geworden om te onderhouden.
Zichtbaarheid over besturingssystemen, applicaties van derden, patchniveaus en nalevingshouding creëert een betrouwbaar registratiesysteem voor de gezondheid en het risico van eindpunten.
Door AI ondersteunde CVE-samenvattingen analyseren kwetsbaarheidsgegevens, release-opmerkingen en inzichten uit de gemeenschap om IT-teams snel te helpen risico's te begrijpen, patches te prioriteren en technische beveiligingsinformatie te vertalen naar de moedertaal van gebruikers. Proactieve meldingen en grote herstelacties helpen teams de blootstelling te verminderen en een veilige basis op grote schaal te behouden, terwijl ze volledige administratieve controle behouden.
Native Remote Toegang en Ondersteuning
Gebouwd op een langdurige basis van hoogwaardige remote technologie die door miljoenen wereldwijd wordt vertrouwd, verbindt het platform supportworkflows direct met real-time endpointcontext. IT-teams kunnen problemen nauwkeuriger diagnosticeren, updates automatiseren op meerdere apparaten en oplossingen toepassen op de achtergrond zonder werknemers te storen. Toegang op aanvraag tot mobiele en onbeheerde apparaten maakt veilige interventie mogelijk wanneer werknemers hulp nodig hebben, en helpt organisaties productiviteit te behouden in verspreide en hybride omgevingen.
De AI-geoptimaliseerde codec maakt de remote prestaties dynamisch, door sessieparameters continu aan te passen voor veilige, hoogwaardige remote verbindingen, zelfs onder wisselende netwerkcondities.
Dezelfde lichte agent die autonoom endpointbeheer aanstuurt, maakt ook veilige externe toegang voor eindgebruikers mogelijk, waardoor de waarde van het platform verder gaat dan IT-operaties. Werknemers kunnen veilig toegang krijgen tot hun werksystemen vanaf elke locatie met de prestaties en betrouwbaarheid waar Splashtop om bekend staat.
Beveiliging Geïntegreerd in Kernactiviteiten
Splashtop integreert beveiligingsinzichten direct in dagelijkse IT-operaties, zodat teams risico's kunnen identificeren en reageren zonder tussen verschillende tools te schakelen. AI-gedreven bedreigingsinformatie van geïntegreerde beveiligingsplatformen zoals CrowdStrike, SentinelOne en Bitdefender verschijnt direct binnen de console, waarbij detectie direct wordt gekoppeld aan herstel en hogere risico-eindpunten sneller worden geïdentificeerd.
Door beveiligingscontext in te bedden in dezelfde werkstromen die worden gebruikt voor patchen en apparaatbeheer, vermindert Splashtop beveiligingsilo's en versnelt de respons.
Organisaties kunnen de bescherming verder uitbreiden met geïntegreerde antivirus- en endpoint-detectie- en respons (EDR)-oplossingen, waarbij beveiligingswaarschuwingen worden gecorreleerd met gegevens over de gezondheid en naleving van endpoints in één overzicht. Deze geïntegreerde aanpak maakt snellere, beter geïnformeerde actie mogelijk terwijl operationele eenvoud behouden blijft.
Het verenigde platform van Splashtop is beschikbaar in mei met op endpoints gebaseerde prijzen en gestroomlijnde implementatie, ontworpen om organisaties te helpen IT-operaties te moderniseren zonder de complexiteit van traditionele enterprise tools. Voor meer informatie, bezoek www.splashtop.com.
Nieuws Samenvatting
Uniform platform voor moderne IT-operaties: Splashtop lanceert een cloud-native platform dat eindpuntbeheer, beveiligingsinzichten, remote support en remote toegang consolideert in een enkele operationele omgeving, verankerd door Autonomous Endpoint Management (AEM).
Geconsolideerde endpoint-activiteiten: Een enkele lichtgewicht agent en een verenigd console bieden inzicht in apparaat inventaris, patch-status, configuratie-naleving en herstelworkflows, waardoor IT-teams en MSP's het aantal tools kunnen verminderen en gedistribueerde omgevingen op schaal kunnen beheren.
AI-gestuurde patch-intelligentie: Splashtop AEM analyseert release-opmerkingen, bekende problemen, community-inzichten en kwetsbaarheidsdata om IT-teams te helpen patches te prioriteren, het risico van implementatie in te schatten en snel te reageren op impactvolle CVE's.
Beveiliging geïntegreerd met IT-operaties: Splashtop integreert beveiligingssignalen direct in operationele workflows en integreert met toonaangevende EDR-platforms zoals CrowdStrike® en SentinelOne® om het risico op eindpunten te correleren met herstelacties.
Over Splashtop
Splashtop is de hoogst gewaardeerde wereldwijde aanbieder van oplossingen voor remote werk, support en beheer die de beveiliging en prestaties vereenvoudigt in de wereld van werken-van-overal. Met klantensucces als de hoogste prioriteit, is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, gebruiken en beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen. Het biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenservice. De toegankelijke oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, Splashtop is een partner die gebruikers in staat stelt om op hun eigen voorwaarden te groeien en uitbreiden met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), en werkt samen met Microsoft om klanten te helpen bij het aanpakken van de veranderende uitdagingen van het huidige IT-landschap. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn om meer te leren.