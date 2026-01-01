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Splashtop Blog

Thought leadership, inzichten en best practices van Splashtop

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A person working on his laptop.
Aanbevolen
Certificaatgebaseerde authenticatie & PKI

Certificaatgebaseerde authenticatie voor Okta en Google Workspace

Meer informatie4 minuten leestijd
Foxpass takes care of the infrastructure. You set the policies.
Aanbevolen
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Gebouwd voor de cloud: waarom cloud-native RADIUS en PKI gewoon beter zijn

Meer informatie6 minuten leestijd
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Certificaatgebaseerde wifi voor beheerde Chromebooks vereenvoudigen

Meer informatie5 minuten leestijd
Several people using their devices at a conference table.
Certificaatgebaseerde authenticatie & PKI

Wat is een certificaatautoriteit?

Meer informatie12 minuten leestijd
An organization's segmented network.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Wat is netwerksegmentatie?

Meer informatie16 minuten leestijd
Illustration of cloud computing security: a cloud with a shield and check mark, a locked server, and connected devices (phones, laptop, tablets) with check marks, symbolizing secure data and network protection.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Zero Trust uitbreiden naar Wi‑Fi en VPN met apparaatstatusgebaseerde toegangscontrole

Meer informatie5 minuten leestijd
A group of students in a classroom using laptop computers.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Verantwoording Cybersecurity in K-12 onderwijs neemt toe: Waarom toegangscontroles van belang zijn

Meer informatie5 minuten leestijd
A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.
Certificaatgebaseerde authenticatie & PKI

Microsoft Entra CBA configureren met Foxpass Cloud PKI

Meer informatie6 minuten leestijd
A globe interconnected by a network.
Compliance & auditgereedheid

Inzicht in dataresidentie voor IAM & netwerkbeveiliging

Meer informatie5 minuten leestijd
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Foxpass-nieuws

Foxpass heeft een nieuw thuis op Splashtop.com

Meer informatie2 minuten leestijd
A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

VLAN-gebruik en -doel: hoe Foxpass kan helpen

Meer informatie5 minuten leestijd
Photo showing a grid connecting devices, with locks indicating protected data.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP): hoe kan Foxpass helpen?

Meer informatie5 minuten leestijd
A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Wat is IEEE 802.1X Wi‑Fi®-authenticatie?

Meer informatie4 minuten leestijd
A photo of a blue digital lock and wifi signals, indicating secure connectivity.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

RADIUS over TLS (RadSec): netwerkverificatie moderniseren voor het zero-trust-tijdperk

Meer informatie4 minuten leestijd

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