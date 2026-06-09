Hoe kun je er zeker van zijn dat de ingelogde gebruikers echt zijn wie ze zeggen dat ze zijn? En hoe zit het met de websites die je bezoekt, of de apps die je gebruikt?
Moderne organisaties hebben een manier nodig om de identiteit van gebruikers, apparaten, servers en applicaties betrouwbaar te verifiëren voordat ze toegang verlenen. Wachtwoorden zijn weliswaar een goed begin, maar zijn moeilijk op grote schaal te beheren, vooral wanneer teams veilige toegang nodig hebben tot netwerken en andere interne infrastructuur.
Daar komt een Certificate Authority (CA) van pas om de legitimiteit van een identiteit te helpen verifiëren.
Dus, hoe werkt een Certificate Authority, en waarom is het belangrijk voor veilige toegangscontrole? Laten we op ontdekking gaan.
Wat is een certificeringsinstantie?
Een certificaatautoriteit is een vertrouwde instantie die digitale certificaten uitgeeft en ondertekent, die helpen bewijzen dat een website, gebruiker, apparaat, server of applicatie is wie of wat deze zegt te zijn. De certificaatautoriteit maakt niet alleen certificaten aan, maar valideert ook identiteiten, ondertekent certificaten en helpt bepalen of een identiteit kan worden vertrouwd.
Wanneer je bijvoorbeeld verbinding maakt met een website, wordt de identiteit ervan geverifieerd via een SSL/TLS-certificaat. Dit bevestigt dat de website is wat deze beweert te zijn en maakt veilige, versleutelde verbindingen mogelijk. In deze gevallen is dat vertrouwen afhankelijk van de CA achter het SSL/TLS-certificaat.
Waarom certificaatautoriteiten belangrijk zijn
Dus, waarom is dit belangrijk? Het behouden van vertrouwen en het verifiëren van identiteit is essentieel voor cybersecurity, en Certificate Authorities ondersteunen veilige digitale identiteit en authenticatie om dat vertrouwen te bieden. Dit werkt op veel manieren, waaronder:
De identiteit van websites, gebruikers, apparaten, servers en applicaties verifiëren.
Versleutelde communicatie mogelijk maken via SSL/TLS-certificaten.
Ondersteuning voor certificaatgebaseerde authenticatie voor netwerktoegang.
Minder afhankelijk zijn van gedeelde inloggegevens.
Organisaties helpen vertrouwen op schaal te beheren.
Ondersteunt sterkere toegangscontrole en gereedheid voor audits.
Kort gezegd is een certificaatautoriteit een essentieel onderdeel van het opbouwen en behouden van digitaal vertrouwen. Zonder dit zouden online werken en communiceren aanzienlijk riskanter en minder betrouwbaar zijn.
Hoe werkt een certificaatautoriteit?
Als we begrijpen hoe CA's werken, begrijpen we ook beter wat ze tot een betrouwbare bron voor identiteitsverificatie maakt, en wat ze wel en niet kunnen. Certificate Authorities werken als volgt:
Er wordt een certificaataanvraag aangemaakt: Eerst vraagt een gebruiker, apparaat, server of applicatie een certificaat aan, vaak via een certificate signing request of een geautomatiseerd inschrijvingsproces. Het certificaat kan vervolgens later tijdens de authenticatie worden gebruikt.
De certificaatautoriteit valideert het verzoek: Voordat het certificaat wordt uitgegeven, controleert de certificaatautoriteit of het verzoek kan worden vertrouwd en valideert het vervolgens het verzoek.
De CA geeft het certificaat uit en ondertekent het: Zodra het verzoek is gevalideerd, gebruikt de certificaatautoriteit zijn privésleutel om het certificaat digitaal te ondertekenen.
Het certificaat wordt tijdens de authenticatie gepresenteerd: Het certificaat wordt vervolgens getoond aan een browser, netwerk, VPN, server of authenticatiesysteem (afhankelijk van wat wordt geverifieerd en hoe ze verbinding maken).
Het ontvangende systeem controleert of het certificaat wordt vertrouwd: Vervolgens controleert het ontvangende systeem of het certificaat terug te herleiden is tot een vertrouwde Certificate Authority, een geldige handtekening heeft, niet is verlopen, niet is ingetrokken en voldoet aan de vereiste beleidsvoorwaarden. Als die controles slagen, kan het systeem de identiteit voor dat authenticatieverzoek vertrouwen.
Het certificaat wordt vernieuwd, vervangen of ingetrokken wanneer dat nodig is: Certificaten zijn niet onbeperkt geldig. Ze hebben een levenscyclus en moeten in de loop van de tijd worden beheerd, dus het verlengen, vervangen en intrekken ervan maakt deel uit van het proces.
Hoe certificaatautoriteiten binnen PKI passen
Laten we het nu hebben over Public Key Infrastructure (PKI). Dit is het bredere systeem van technologieën, sleutels, certificaten en beleidsregels dat op certificaten gebaseerd vertrouwen mogelijk maakt. Als je weet wat het is en hoe het werkt, heb je de basis om Certificate Authority te begrijpen.
PKI omvat het volgende:
Root-certificaatautoriteit
De hoofdcertificaatautoriteit is het hoogste vertrouwensanker in de certificaathiërarchie. Dit is waar andere certificaten hun vertrouwensketen uiteindelijk naar herleiden, waardoor het in feite het laatste woord heeft over vertrouwen en authenticatie. Als zodanig is het zeer gevoelig.
Intermediaire certificaatautoriteit
Tussen de root Certificate Authority en de certificaten die dagelijks worden gebruikt, bevindt zich de intermediate Certificate Authority. Deze helpen het directe gebruik van de root Certificate Authority te beperken, waardoor de beveiliging behouden blijft en tegelijkertijd authenticatie wordt geboden en vertrouwen wordt geverifieerd.
Uitgevende certificeringsinstantie
De uitgevende CA verzorgt de uitgifte van certificaten voor gebruikers, apparaten, servers en applicaties. Het verifieert identiteiten en geeft digitale certificaten uit die authenticatie, veilige communicatie of ondertekening ondersteunen, afhankelijk van de use case.
Waar worden digitale certificaten voor gebruikt?
Dus, waar worden digitale certificaten precies voor gebruikt? Zoals vastgesteld valideren ze vertrouwen en identiteit, maar dat kan voor veel verschillende use cases dienen. Dit omvat:
Websitebeveiliging: Websites gebruiken SSL/TLS-certificaten die zijn uitgegeven door Certificate Authorities om browsers te helpen de site te verifiëren en verkeer te versleutelen.
Apparaatauthenticatie: Certificaten helpen aantonen dat een apparaat geautoriseerd is, zodat het toegang kan krijgen tot netwerken, bestanden of andere gevoelige informatie zoals toegestaan.
Wi-Fi-authenticatie: Wanneer gebruikers verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, kunnen de certificaten goedgekeurde gebruikers en apparaten veilig verbinding laten maken met een vertrouwd netwerk.
VPN-authenticatie: VPN's kunnen externe medewerkers toegang geven tot interne netwerken, maar die toegang moet veilig blijven. Certificaten kunnen helpen toegang te verifiëren voordat een verbinding wordt verleend, zodat alleen geautoriseerde gebruikers verbinding maken met de VPN.
Serverauthenticatie: Certificaten helpen systemen te verifiëren dat servers vertrouwd zijn, waardoor gebruikers worden beschermd tegen niet-geverifieerde of onveilige servers.
Gebruikersauthenticatie: Certificaten kunnen helpen de identiteit van gebruikers te verifiëren zonder uitsluitend op wachtwoorden te vertrouwen, wat een extra laag cyberbeveiliging toevoegt wanneer gebruikers inloggen.
Code signing: Certificaten helpen te verifiëren dat software van een vertrouwde uitgever afkomstig is, zodat je nep- of onveilige programma's kunt vermijden.
Publieke certificaatautoriteiten versus private certificaatautoriteiten
Niet alle certificeringsinstanties dienen hetzelfde doel. Er zijn private en publieke CA's, en hoewel ze allebei essentieel zijn voor het verifiëren van identiteiten en rechten, dienen ze heel verschillende doelen. Hoewel openbare certificaatautoriteiten doorgaans worden geassocieerd met websites en browsers, worden private CA's vaak binnen organisaties gebruikt voor interne authenticatie, om gebruikers geverifieerd te houden en de juiste machtigingen te behouden.
Openbare certificeringsinstanties
Openbare certificaatautoriteiten worden doorgaans gebruikt voor openbare websites en internetgerichte diensten. Ze geven certificaten uit waarmee browsers en besturingssystemen kunnen verifiëren dat ze verbinding maken met het bedoelde domein en versleutelde communicatie mogelijk maken.
Privé-certificaatautoriteiten
Privé-CA's worden daarentegen binnen afzonderlijke organisaties gebruikt. Deze geven certificaten uit voor interne doeleinden, zoals voor systemen, gebruikers, apparaten, applicaties of VPN's, om de verbindingen te authenticeren en de beveiliging te behouden.
Privé-certificaatautoriteiten zijn vooral belangrijk voor op certificaten gebaseerde toegangscontrole binnen een organisatie. Hiermee kunnen bedrijven hun vertrouwensgrenzen definiëren en beheren, en strikte controles instellen op wie verbinding mag maken, welke apparaten ze mogen gebruiken, waartoe ze toegang hebben en welke applicaties zijn toegestaan.
Hoe certificeringsinstanties netwerktoegangscontrole ondersteunen
Certificaten worden gebruikt om veel meer te authenticeren dan alleen websites. Ze kunnen helpen bij het verifiëren van gebruikers, apparaten, applicaties, servers, netwerken en meer, waardoor ze onmisbare beveiligingsfuncties zijn.
Sterker nog, het verifiëren van gebruikers en apparaten is gebruikelijk, omdat het ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot Wi-Fi, VPN's of andere interne systemen. Hierbij worden doorgaans RADIUS-authenticatie en 802.1X-netwerktoegangscontrole gebruikt, waardoor centraal beheer van gebruikerstoegang mogelijk is via communicatie tussen een RADIUS-server en clients.
Op certificaten gebaseerde controle voor netwerktoegang biedt veel voordelen, waaronder:
Elk apparaat kan een eigen uniek certificaat hebben, voor sterkere authenticatie en betere beveiliging.
Toegang kan worden gekoppeld aan vertrouwde gebruikers en beheerde apparaten, zodat onbekende of onbevoegde gebruikers geen verbinding kunnen maken.
Certificaten verminderen de afhankelijkheid van gedeelde Wi‑Fi-wachtwoorden, wat de beveiliging verbetert en voorkomt dat iemand met een gestolen wachtwoord verbinding maakt.
Verloren, gestolen of afgedankte apparaten kunnen de toegang worden ontzegd, zodat dieven geen toegang tot het netwerk hebben.
Onboarding en deprovisioning worden makkelijker te beheren.
IT-teams kunnen strengere toegangscontroles implementeren zonder de wachtwoordlast voor gebruikers te vergroten.
Certificaatgebaseerde authenticatie versus wachtwoordgebaseerde authenticatie
Dus op dit punt vraag je je misschien af of certificaatgebaseerde authenticatie echt nodig is als je voor alles wachtwoorden gebruikt, of wat het verschil is tussen de twee.
Wachtwoorden kunnen lastig zijn om op grote schaal te beveiligen en te beheren, vooral wanneer teams zowel gebruikers als apparaten moeten verifiëren voordat ze netwerktoegang verlenen. Certificaatgebaseerde authenticatie geeft IT-teams nog een manier om vertrouwde identiteiten te verifiëren zonder alleen op wachtwoorden te vertrouwen.
We kunnen de verschillen als volgt uitsplitsen:
Authenticatiemethode
Op wachtwoord gebaseerd
Certificaatgebaseerd
Identiteitsbewijs
De gebruiker voert een wachtwoord in
De gebruiker of het apparaat presenteert een certificaat
Risico van het delen van inloggegevens
Hoger, vooral als wachtwoorden worden hergebruikt of gedeeld
Lager, omdat certificaten gekoppeld zijn aan individuele gebruikers of apparaten
Het vertrouwen van apparaten
Beperkt (tenzij gecombineerd met andere beheersmaatregelen)
Sterker, omdat apparaten uniek kunnen worden geïdentificeerd
Gebruikerservaring
Vereist invoer van een wachtwoord
Kan wachtwoordloze authenticatieondersteunen
Deprovisionering
Kan vereisen dat wachtwoorden worden gewijzigd of accounts worden verwijderd
Toegang via certificaten kan indien nodig eenvoudig worden ingetrokken of verwijderd
Beste keuze
Basisbehoeften voor toegang
Veilige Wi-Fi-, VPN-, apparaat- en gebruikersauthenticatie
Dit betekent niet dat op certificaten gebaseerde authenticatie wachtwoorden overbodig maakt of de noodzaak van andere toegangsbeleidsregels wegneemt. Robuuste, gelaagde beveiliging is essentieel om de best mogelijke bescherming te bieden. Op certificaten gebaseerde authenticatie biedt IT-teams echter een sterke basis en een robuust vertrouwensmodel voor het beheren van gebruikers en apparaten.
Veelvoorkomende risico's en beheeruitdagingen van certificaatautoriteiten
Een certificaatautoriteit is een krachtig hulpmiddel voor vertrouwen en authenticatie. Systemen kunnen certificaten vertrouwen die door een CA zijn ondertekend wanneer de certificaatketen, geldigheidsduur, intrekkingsstatus en beleidsvereisten in orde zijn, wat betekent dat de CA zorgvuldig moet worden beschermd en beheerd. Daarom moeten IT-teams zich bewust zijn van verschillende uitdagingen wanneer ze op CA vertrouwen.
Veelvoorkomende risico's en uitdagingen zijn:
Verlopen certificaten, die de toegang kunnen verstoren totdat ze zijn bijgewerkt.
Slechte processen voor certificaatvernieuwing, waardoor het moeilijk is om het vertrouwen opnieuw op te bouwen.
Zwakke bescherming van CA-privésleutels, aangezien gecompromitteerde sleutels de beveiliging in gevaar kunnen brengen.
Verkeerd geconfigureerde certificaatbeleidsregels die het certificeringsproces verstoren.
Gebrek aan inzicht in uitgegeven certificaten, waardoor ze moeilijker te beheren zijn.
Onvolledige intrekkingsprocessen, waardoor certificaten actief blijven terwijl ze hadden moeten worden ingetrokken.
Voormalige gebruikers of onbeheerde apparaten die langer toegang houden dan zou moeten.
Handmatige certificaatworkflows die operationele hiaten creëren.
Best practices voor het beheren van op certificaten gebaseerd vertrouwen
Het is duidelijk dat het goed beheren van op certificaten gebaseerd vertrouwen essentieel is om de beveiliging te behouden en gebruikers te authenticeren. Dit betekent echter ook dat dit zorgvuldig moet worden beheerd, dus IT-teams doen er goed aan best practices in gedachten te houden bij het opzetten en beheren van een Certificate Authority.
Best practices zijn onder meer:
Gebruik een duidelijke CA-hiërarchie voor vertrouwensbeheer om de beveiliging te behouden en verwarring te verminderen.
Bescherm CA-privésleutels met sterke controles om te voorkomen dat kwaadwillenden ze compromitteren.
Definieer beleidsregels voor certificaatuitgifte om ervoor te zorgen dat machtigingen correct worden toegepast.
Houd de verval- en verlengingsdata van certificaten bij om ze up-to-date te houden.
Trek certificaten in wanneer gebruikers of apparaten geen toegang meer mogen hebben.
Vermijd gedeelde inloggegevens, vooral waar certificaatgebaseerde toegang beter past.
Integreer authenticatieworkflows met identiteitsproviders (waar mogelijk).
Houd logboeken bij voor zichtbaarheid van toegang, verantwoording en auditgereedheid.
Hoe Foxpass helpt bij certificaatgebaseerde netwerkauthenticatie
Als je op zoek bent naar veilige, certificaatgebaseerde netwerkauthenticatie, wil je een oplossing die geautoriseerde gebruikers betrouwbaar verbinding laat maken en tegelijk de beveiliging en identiteitsverificatie waarborgt. Dat brengt ons bij Foxpass.
Foxpass Cloud RADIUS helpt organisaties te bepalen wie toegang heeft tot hun Wi-Fi- en VPN-netwerken met behulp van veilige gebruikers- en apparaatauthenticatie. Het ondersteunt wachtwoordloze, certificaatgebaseerde authenticatie, waardoor goedgekeurde gebruikers en apparaten certificaten kunnen aanbieden voor validatie voordat ze verbinding maken. Dit helpt de afhankelijkheid van gedeelde inloggegevens te verminderen en geeft IT-teams meer controle over wie en wat toegang heeft tot het netwerk.
Foxpass integreert ook met toonaangevende identiteitsproviders, waaronder Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace en OneLogin. Wanneer gebruikers worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in je identiteitsprovider, helpt Foxpass de toegang afgestemd te houden, zodat teams onboarding en deprovisioning kunnen vereenvoudigen.
Als gevolg hiervan biedt Foxpass verschillende voordelen ter ondersteuning van IT-compliancevereisten, auditgereedheid en beveiliging, waaronder:
Veiliger toegang tot Wi‑Fi en VPN.
Minder afhankelijkheid van gedeelde wachtwoorden.
Eenvoudigere gebruikers- en apparaatverificatie.
Vereenvoudigd toegangsbeheer.
Meer controle over wie en wat verbinding kan maken met je netwerk.
Wanneer moet je certificaatgebaseerde authenticatie gebruiken?
Als je na het lezen van dit artikel nog steeds niet zeker weet of certificaatgebaseerde authenticatie nuttig is voor je bedrijf, kun je eenvoudig je behoeften beoordelen en bepalen of dit de beste keuze is. Certificaatgebaseerde authenticatie is vooral handig voor organisaties die meer controle willen over waartoe gebruikers en apparaten toegang hebben, maar we kunnen het verder uitsplitsen.
Je moet certificaatgebaseerde authenticatie gebruiken als:
Je moet Wi-Fi- of VPN-toegang voor medewerkers beveiligen.
Je wilt minder afhankelijk zijn van gedeelde wachtwoorden en ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers verbinding kunnen maken.
Je moet zowel gebruikers als apparaten authenticeren, in plaats van te vertrouwen op eenvoudige accountaanmeldingen.
Je gebruikt beheerde apparaten en wilt sterkere toegangscontrole.
Je hebt snellere onboarding en deprovisioning nodig wanneer medewerkers in dienst komen of uit dienst gaan.
Je wilt beter inzicht in wie en wat verbinding maakt met je netwerk, zodat je zicht en controle behoudt.
Je bereidt je voor op security reviews, audits of compliance-eisen en moet sterke beveiliging en authenticatie kunnen aantonen.
Veilige netwerktoegang begint met een vertrouwde identiteit
Certificate Authority vormt de basis voor digitaal vertrouwen. Hiermee kunnen organisaties identiteiten betrouwbaarder verifiëren, certificaten uitgeven en veilige communicatie ondersteunen, en kunnen IT-teams hun netwerken beveiligen. Zonder dit kunnen onbevoegde gebruikers en apparaten gemakkelijker een netwerk binnendringen of op andere manieren accounts compromitteren.
Foxpass Cloud RADIUS helpt organisaties om de toegangscontrole voor Wi‑Fi en VPN te versterken met certificaatgebaseerde authenticatie voor gebruikers en apparaten. IT-teams kunnen de afhankelijkheid van gedeelde inloggegevens verminderen, onboarding en offboarding vereenvoudigen en beter bepalen wie en wat verbinding mag maken.
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