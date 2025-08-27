Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond
Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.
Uitdagingen in de sector
Organisaties in gereguleerde sectoren staan onder toenemende druk om:
Veilige externe en on-site toegang tot PHI, PII en financiële gegevens
Houd gedetailleerde toegangslogboeken bij voor HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS-, GLBA- of interne audits
Dwing toegang met minimale rechten af voor contractanten, zorgverleners, financiële analisten of verspreide teams
Elimineer risicovolle gedeelde inloggegevens en onbeheerde VPN-/Wi-Fi-toegang die gevoelige gegevens blootstellen aan fraude of complianceovertredingen
Moderniseer je IT-infrastructuur zonder extra operationele overhead toe te voegen
Foxpass levert een moderne oplossing voor toegangsbeheer, gebouwd voor gereguleerde IT-omgevingen
Hoe Foxpass helpt
Identiteitsgestuurde netwerkauthenticatie
Dwing Wi-Fi- en VPN-toegang af via gebruikersidentiteit, geverifieerde certificaten en groepsbeleid
Integreer met je IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)
Geen gedeelde Wi-Fi-inloggegevens of onbeheerde VPN-wachtwoorden
Auditlogging voor complianceMeer informatie
Registreer elk RADIUS- en LDAP-authenticatieverzoek
Houd exporteerbare records met tijdstempel bij voor compliancerapportage
Identificeer ongeautoriseerde toegangspogingen of ongebruikelijke patronen
Toon de handhaving van least privilege en onboarding-/offboardingbeleid aan
Gebouwd voor de eisen van gereguleerde sectoren
Dwing nauwkeurige toegangscontroles af voor verspreide zorgteams, financieel analisten en externe schadebehandelaars
Koppel netwerk- en VPN-toegang direct aan geverifieerde HRIS- of IdP-identiteiten
Stroomlijn onboarding op basis van certificaten met Foxpass BYOD-tools en MDM-integraties
Ondersteun auditors met just-in-time rapportage en realtime inzicht in toegangsactiviteit
In lijn met compliance & Zero Trust
Vereiste
Ondersteund door Foxpass
HIPAA-klare architectuur
SOC 2 Type II-conforme infrastructuur
PCI DSS-afgestemde authenticatie & logging
GLBA-klare toegangscontroles
TLS-afgedwongen authenticatie & API
Afdwinging van Zero-Trust-toegang
Afdwinging van least privilege-beleid
Controleklare logboekexports
Integratie met identityprovider
VPN + Wi-Fi-toegangscontroles
Veelvoorkomende gebruiksscenario's
Veilige Wi-Fi-toegang voor ziekenhuizen, klinieken, financiële instellingen of verspreide teams
Dwing identiteitsgebaseerde VPN-login af voor verspreide claimteams en financiële analisten
Dwing toegang met minimale rechten af voor bankmedewerkers, handelaren of callcenteragents
Vervang verouderde zelfgehoste RADIUS door cloud-native zero-trust-handhaving
Vereenvoudig certificaatgebaseerde onboarding met BYOD-installers en MDM-integraties
Behoud auditgereedheid voor HIPAA, SOC 2, PCI DSS en GLBA met veilige authenticatie en logs van 90 dagen
Klaar om toegang te beveiligen in een gereguleerde omgeving?
Of je nu PHI of financiële klantgegevens beheert, of je voorbereidt op HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS- of GLBA-audits, Foxpass geeft je team de toegangscontrole, logging en zero-trust-handhaving die nodig zijn om veilig en compliant te blijven.