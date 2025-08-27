Klaar om toegang te beveiligen in een gereguleerde omgeving?

Of je nu PHI of financiële klantgegevens beheert, of je voorbereidt op HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS- of GLBA-audits, Foxpass geeft je team de toegangscontrole, logging en zero-trust-handhaving die nodig zijn om veilig en compliant te blijven.