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Foxpass
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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond

Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.

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Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

Uitdagingen in de sector

Organisaties in gereguleerde sectoren staan onder toenemende druk om:

  • Veilige externe en on-site toegang tot PHI, PII en financiële gegevens

  • Houd gedetailleerde toegangslogboeken bij voor HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS-, GLBA- of interne audits

  • Dwing toegang met minimale rechten af voor contractanten, zorgverleners, financiële analisten of verspreide teams

  • Elimineer risicovolle gedeelde inloggegevens en onbeheerde VPN-/Wi-Fi-toegang die gevoelige gegevens blootstellen aan fraude of complianceovertredingen

  • Moderniseer je IT-infrastructuur zonder extra operationele overhead toe te voegen


Foxpass levert een moderne oplossing voor toegangsbeheer, gebouwd voor gereguleerde IT-omgevingen

Hoe Foxpass helpt

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Identiteitsgestuurde netwerkauthenticatie

    • Dwing Wi-Fi- en VPN-toegang af via gebruikersidentiteit, geverifieerde certificaten en groepsbeleid

    • Integreer met je IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)

    • Geen gedeelde Wi-Fi-inloggegevens of onbeheerde VPN-wachtwoorden


  • Update Management icon

    Auditlogging voor compliance

    • Registreer elk RADIUS- en LDAP-authenticatieverzoek

    • Houd exporteerbare records met tijdstempel bij voor compliancerapportage

    • Identificeer ongeautoriseerde toegangspogingen of ongebruikelijke patronen

    • Toon de handhaving van least privilege en onboarding-/offboardingbeleid aan


    Meer informatie
  • Architecture and Design blueprints icon

    Gebouwd voor de eisen van gereguleerde sectoren

    • Dwing nauwkeurige toegangscontroles af voor verspreide zorgteams, financieel analisten en externe schadebehandelaars

    • Koppel netwerk- en VPN-toegang direct aan geverifieerde HRIS- of IdP-identiteiten

    • Stroomlijn onboarding op basis van certificaten met Foxpass BYOD-tools en MDM-integraties

    • Ondersteun auditors met just-in-time rapportage en realtime inzicht in toegangsactiviteit


In lijn met compliance & Zero Trust

Vereiste

Ondersteund door Foxpass

HIPAA-klare architectuur

SOC 2 Type II-conforme infrastructuur

PCI DSS-afgestemde authenticatie & logging

GLBA-klare toegangscontroles

TLS-afgedwongen authenticatie & API

Afdwinging van Zero-Trust-toegang

Afdwinging van least privilege-beleid

Controleklare logboekexports

Integratie met identityprovider

VPN + Wi-Fi-toegangscontroles


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

  • Veilige Wi-Fi-toegang voor ziekenhuizen, klinieken, financiële instellingen of verspreide teams

  • Dwing identiteitsgebaseerde VPN-login af voor verspreide claimteams en financiële analisten

  • Dwing toegang met minimale rechten af voor bankmedewerkers, handelaren of callcenteragents

  • Vervang verouderde zelfgehoste RADIUS door cloud-native zero-trust-handhaving

  • Vereenvoudig certificaatgebaseerde onboarding met BYOD-installers en MDM-integraties

  • Behoud auditgereedheid voor HIPAA, SOC 2, PCI DSS en GLBA met veilige authenticatie en logs van 90 dagen


Klaar om toegang te beveiligen in een gereguleerde omgeving?

Of je nu PHI of financiële klantgegevens beheert, of je voorbereidt op HIPAA-, SOC 2-, PCI DSS- of GLBA-audits, Foxpass geeft je team de toegangscontrole, logging en zero-trust-handhaving die nodig zijn om veilig en compliant te blijven.

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