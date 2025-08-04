Veilige wifi en identiteitsgebaseerde netwerktoegang voor het hoger onderwijs
Bied op de hele campus een naadloze zero-trust-toegangservaring met branded BYOD-ondersteuning en compatibiliteit met eduroam. Vertrouwd door hogescholen en universiteiten wereldwijd.
Ontworpen voor de IT-eisen van universiteiten
Schaal beveiliging op over de hele campus zonder complexiteit
Van collegezalen tot campusnetwerken en onderzoekslabs: universitaire IT-teams staan onder grote druk om snelle, veilige en schaalbare netwerktoegang te bieden zonder de controle te verliezen. Foxpass Cloud RADIUS kan je helpen:
Dwing zero-trust-toegang af voor docenten, studenten en onderzoekers
Maak een einde aan gedeelde SSID's en wachtwoordmoeheid
Houd audittrails bij voor intern beleid en compliance
Stroomlijn onboarding voor beheerde apparaten en BYOD-apparaten
Integreer met identiteitsproviders zoals Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin
Foxpass vereenvoudigt ook netwerksegmentatie in complexe campusomgevingen. Of je nu studentenkamers, faculteitsgebouwen, labs of openbare Wi-Fi beheert, Foxpass kan gebruikers en apparaten dynamisch toewijzen aan de juiste VLAN op basis van groepslidmaatschap vanuit je identiteitsprovider. Dat betekent dat studenten wegblijven van administratieve of onderzoeksnetwerken — handmatige VLAN-tagging of statische configuraties zijn niet nodig.
Ontworpen voor de moderne campus
NetID-branded BYOD-certificaatinstallatieprogramma
Laat gebruikers zichzelf veilig registreren met een certificaatervaring in je eigen huisstijl. Ondersteun het NetID-systeem van je instelling en dwing sterke authenticatie af, zonder verwarring bij gebruikers of extra belasting voor IT.
eduroam-compatibiliteit
Foxpass maakt veilige authenticatie mogelijk voor je gebruikers bij instellingen die deelnemen aan eduroam. Of ze nu op de campus zijn of voor onderzoek reizen, studenten en docenten blijven veilig verbonden met de inloggegevens van hun thuisinstelling.
Directory- & MDM-integratie
Maak verbinding met je bestaande infrastructuur voor identiteits- en apparaatbeheer. Synchroniseer gebruikers vanuit Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin. Push certificaten via Jamf, Intune, Kandji, of gebruik het gehoste BYOD-portaal van Foxpass.
Rolgebaseerde toegangscontrole & VLAN-toewijzing
Dwing toegang af op gebruikersniveau: student, medewerker, gast, lab. Plaats gebruikers op gesegmenteerde VLAN's om onderzoeks- en administratieve systemen te beschermen.
Auditklare logging voor naleving van beleid
Gedetailleerde toegangslogboeken ondersteunen de handhaving van beleid en naleving van gegevensbescherming. Ideaal voor instellingen die voldoen aan HIPAA, FERPA en interne beoordelingsvereisten.
Wie gebruikt Foxpass in het hoger onderwijs
Waarom universiteiten en hogescholen Foxpass vertrouwen
- NetID-ondersteuning met aangepaste aanmelding in eigen huisstijl
- BYOD- en MDM-apparaatflexibiliteit
- eduroam-compatibele RADIUS-authenticatie
- Cloud-native, geen hardware vereist
- 99,9% uptime-SLA + redundante wereldwijde infrastructuur
- SOC 2 Type II & HIPAA-klaar
- Vertrouwd door instellingen voor hoger onderwijs sinds 2015
- Responsieve, door engineers geleide support
Ontworpen om te voldoen aan beveiligings- en ervaringdoelen voor het hoger onderwijs
Moderniseer de beveiliging van campus-wifi
Verlaag de IT-werklast met automatisering
Zorg voor netwerksegmentatie volgens het least-privilege-principe
Bied studenten en docenten naadloze, veilige toegang, op en buiten de campus
Ondersteun compliance en bied tegelijk een geweldige gebruikerservaring
Klaar om netwerktoegang op de campus te moderniseren?
Foxpass Cloud RADIUS helpt hogescholen en universiteiten elke verbinding te beveiligen en biedt studenten, docenten en gasten een soepele ervaring.