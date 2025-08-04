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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

Veilige wifi en identiteitsgebaseerde netwerktoegang voor het hoger onderwijs

Bied op de hele campus een naadloze zero-trust-toegangservaring met branded BYOD-ondersteuning en compatibiliteit met eduroam. Vertrouwd door hogescholen en universiteiten wereldwijd.

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

Ontworpen voor de IT-eisen van universiteiten

Schaal beveiliging op over de hele campus zonder complexiteit

Van collegezalen tot campusnetwerken en onderzoekslabs: universitaire IT-teams staan onder grote druk om snelle, veilige en schaalbare netwerktoegang te bieden zonder de controle te verliezen. Foxpass Cloud RADIUS kan je helpen:

  • Dwing zero-trust-toegang af voor docenten, studenten en onderzoekers

  • Maak een einde aan gedeelde SSID's en wachtwoordmoeheid

  • Houd audittrails bij voor intern beleid en compliance

  • Stroomlijn onboarding voor beheerde apparaten en BYOD-apparaten

  • Integreer met identiteitsproviders zoals Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin

Foxpass vereenvoudigt ook netwerksegmentatie in complexe campusomgevingen. Of je nu studentenkamers, faculteitsgebouwen, labs of openbare Wi-Fi beheert, Foxpass kan gebruikers en apparaten dynamisch toewijzen aan de juiste VLAN op basis van groepslidmaatschap vanuit je identiteitsprovider. Dat betekent dat studenten wegblijven van administratieve of onderzoeksnetwerken — handmatige VLAN-tagging of statische configuraties zijn niet nodig.

Meer informatie

Ontworpen voor de moderne campus

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    NetID-branded BYOD-certificaatinstallatieprogramma

    Laat gebruikers zichzelf veilig registreren met een certificaatervaring in je eigen huisstijl. Ondersteun het NetID-systeem van je instelling en dwing sterke authenticatie af, zonder verwarring bij gebruikers of extra belasting voor IT.

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    eduroam-compatibiliteit

    Foxpass maakt veilige authenticatie mogelijk voor je gebruikers bij instellingen die deelnemen aan eduroam. Of ze nu op de campus zijn of voor onderzoek reizen, studenten en docenten blijven veilig verbonden met de inloggegevens van hun thuisinstelling.

  • Workflow / connected icon

    Directory- & MDM-integratie

    Maak verbinding met je bestaande infrastructuur voor identiteits- en apparaatbeheer. Synchroniseer gebruikers vanuit Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin. Push certificaten via Jamf, Intune, Kandji, of gebruik het gehoste BYOD-portaal van Foxpass.

  • Secure remote access management icon

    Rolgebaseerde toegangscontrole & VLAN-toewijzing

    Dwing toegang af op gebruikersniveau: student, medewerker, gast, lab. Plaats gebruikers op gesegmenteerde VLAN's om onderzoeks- en administratieve systemen te beschermen.

  • Custom branding icon

    Auditklare logging voor naleving van beleid

    Gedetailleerde toegangslogboeken ondersteunen de handhaving van beleid en naleving van gegevensbescherming. Ideaal voor instellingen die voldoen aan HIPAA, FERPA en interne beoordelingsvereisten.

Wie gebruikt Foxpass in het hoger onderwijs

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

Waarom universiteiten en hogescholen Foxpass vertrouwen

  • NetID-ondersteuning met aangepaste aanmelding in eigen huisstijl
  • BYOD- en MDM-apparaatflexibiliteit
  • eduroam-compatibele RADIUS-authenticatie
  • Cloud-native, geen hardware vereist
  • 99,9% uptime-SLA + redundante wereldwijde infrastructuur
  • SOC 2 Type II & HIPAA-klaar
  • Vertrouwd door instellingen voor hoger onderwijs sinds 2015
  • Responsieve, door engineers geleide support
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

Ontworpen om te voldoen aan beveiligings- en ervaringdoelen voor het hoger onderwijs

  • Moderniseer de beveiliging van campus-wifi

  • Verlaag de IT-werklast met automatisering

  • Zorg voor netwerksegmentatie volgens het least-privilege-principe

  • Bied studenten en docenten naadloze, veilige toegang, op en buiten de campus

  • Ondersteun compliance en bied tegelijk een geweldige gebruikerservaring


Klaar om netwerktoegang op de campus te moderniseren?

Foxpass Cloud RADIUS helpt hogescholen en universiteiten elke verbinding te beveiligen en biedt studenten, docenten en gasten een soepele ervaring.

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