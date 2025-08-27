Doorgaan naar de hoofdinhoud
Terug naar Splashtop
Foxpass
AanmeldenTest Gratis
Neem contact met ons opAanmeldenTest Gratis
A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

Ga verder dan 24 uur aan loggegevens met 90 dagen retentie voor LDAP- en RADIUS-activiteit

Krijg meer inzicht, blijf audit-ready en voldoe aan compliancevereisten met uitgebreide toegangslogboeken. Gebouwd voor teams die security op de eerste plaats zetten.

Neem contact op met onze verkoop
A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

Wat is uitgebreide logging?

Standaard bevatten alle Foxpass-abonnementen 24 uur doorzoekbare loggeschiedenis voor RADIUS- en LDAP-gebeurtenissen.

Met de Extended Logging Add-On krijg je 90 dagen doorzoekbare logboeken voor:

  • LDAP-authenticaties

  • RADIUS-aanvragen (Wi-Fi & VPN)

  • Mapsync-gebeurtenissen

  • SSH-toegangspogingen (met Engineering Add-On)

Ideaal voor organisaties die langere logvensters nodig hebben voor compliance, incident response of interne IT-beoordeling.

Belangrijkste voordelen

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    Volledig inzicht voor beveiligingsteams

    Volg trends, detecteer afwijkingen en bekijk historische toegangsevenementen zonder gegevens te verliezen na 24 uur.

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    Incidentonderzoek eenvoudig gemaakt

    Stel vast wie wat heeft geopend, wanneer en vanaf waar. Traceer snel mislukte inlogpogingen of ongeautoriseerde apparaatactiviteit.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Compliance & auditgereedheid

    Voldoe aan interne en externe compliancekaders (SOC 2, HIPAA, interne audits) met exporteerbare toegangslogboeken met tijdstempels.

  • Security icon

    Centraal opgeslagen, veilig gehost

    Alle logs worden veilig opgeslagen in de Foxpass-backend en beschermd door versleuteling van data in rust en tijdens transport. Op rollen gebaseerde toegang zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde teams toegang hebben tot auditgegevens.

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

praktijktoepassingen

  • Wi-Fi- of VPN-toegang controleren voor nalevingsrapportage

  • Het monitoren van inlogpogingen op verschillende servers of in directories

  • Onderzoeken van verdacht gedrag (bijv. herhaalde mislukte inlogpogingen)

  • Toegangslogboeken controleren tijdens het offboarden van medewerkers

  • Traceerbaarheid voor SSH-toegang behouden (via Engineering Add-On)


Inbegrepen logtypen

  • Succesvolle en mislukte inlogpogingen
  • Wi-Fi (RADIUS)-toegangspogingen
  • VPN-authenticaties
  • LDAP-bindingen en -query's
  • SSH-inlogactiviteit (Engineering Add-On vereist)
  • Gebeurtenisgeschiedenis van directorysynchronisatie

Meer uitgebreide logzichtbaarheid nodig?

Blijf compliant, voorbereid en in controle met uitgebreidere auditgeschiedenis

Neem contact op met onze verkoop
  • Compliance
  • Privacy Policy
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.