Ga verder dan 24 uur aan loggegevens met 90 dagen retentie voor LDAP- en RADIUS-activiteit
Krijg meer inzicht, blijf audit-ready en voldoe aan compliancevereisten met uitgebreide toegangslogboeken. Gebouwd voor teams die security op de eerste plaats zetten.
Wat is uitgebreide logging?
Standaard bevatten alle Foxpass-abonnementen 24 uur doorzoekbare loggeschiedenis voor RADIUS- en LDAP-gebeurtenissen.
Met de Extended Logging Add-On krijg je 90 dagen doorzoekbare logboeken voor:
LDAP-authenticaties
RADIUS-aanvragen (Wi-Fi & VPN)
Mapsync-gebeurtenissen
SSH-toegangspogingen (met Engineering Add-On)
Ideaal voor organisaties die langere logvensters nodig hebben voor compliance, incident response of interne IT-beoordeling.
Belangrijkste voordelen
Volledig inzicht voor beveiligingsteams
Volg trends, detecteer afwijkingen en bekijk historische toegangsevenementen zonder gegevens te verliezen na 24 uur.
Incidentonderzoek eenvoudig gemaakt
Stel vast wie wat heeft geopend, wanneer en vanaf waar. Traceer snel mislukte inlogpogingen of ongeautoriseerde apparaatactiviteit.
Compliance & auditgereedheid
Voldoe aan interne en externe compliancekaders (SOC 2, HIPAA, interne audits) met exporteerbare toegangslogboeken met tijdstempels.
Centraal opgeslagen, veilig gehost
Alle logs worden veilig opgeslagen in de Foxpass-backend en beschermd door versleuteling van data in rust en tijdens transport. Op rollen gebaseerde toegang zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde teams toegang hebben tot auditgegevens.
praktijktoepassingen
Wi-Fi- of VPN-toegang controleren voor nalevingsrapportage
Het monitoren van inlogpogingen op verschillende servers of in directories
Onderzoeken van verdacht gedrag (bijv. herhaalde mislukte inlogpogingen)
Toegangslogboeken controleren tijdens het offboarden van medewerkers
Traceerbaarheid voor SSH-toegang behouden (via Engineering Add-On)
Inbegrepen logtypen
- Succesvolle en mislukte inlogpogingen
- Wi-Fi (RADIUS)-toegangspogingen
- VPN-authenticaties
- LDAP-bindingen en -query's
- SSH-inlogactiviteit (Engineering Add-On vereist)
- Gebeurtenisgeschiedenis van directorysynchronisatie
Meer uitgebreide logzichtbaarheid nodig?
Blijf compliant, voorbereid en in controle met uitgebreidere auditgeschiedenis