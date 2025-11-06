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Foxpass
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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

Veilig transport voor moderne netwerkauthenticatie

Foxpass Cloud RADIUS met RadSec beschermt authenticatie-, autorisatie- en accountinggegevens van begin tot eind — en zorgt voor versleutelde, geverifieerde en betrouwbare communicatie tussen je RADIUS-clients en -servers via elk netwerk.

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

Overzicht

Traditionele RADIUS is gebouwd op UDP — snel, maar niet versleuteld en onbetrouwbaar. RadSec (RADIUS over TLS) moderniseert RADIUS door authenticatieverkeer te verzenden via met TLS versleutelde TCP-verbindingen, waardoor referenties en beleidsregels worden beschermd tegen onderschepping of manipulatie.

Met Foxpass is RadSec ingebouwd — geen handmatige configuratie, geen tunnels om te onderhouden en geen extra infrastructuur vereist. Elke authenticatie-uitwisseling tussen je toegangspunten, VPN's en Foxpass Cloud RADIUS wordt versleuteld, gevalideerd en op integriteit gecontroleerd.

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

Hoe werkt het

RadSec zet een wederzijds geauthenticeerde TLS-tunnel op tussen je RADIUS-client (zoals een Wi-Fi-controller of VPN-gateway) en de Foxpass Cloud RADIUS-service.

  • Elk endpoint authenticeert via een vertrouwde identiteit, geverifieerd door X.509-certificaat- of IdP-authenticatie, voordat er RADIUS-gegevens worden uitgewisseld.

  • Alle RADIUS-berichten — inclusief EAP-TLS- en EAP-TTLS-authenticatiepayloads — worden veilig verzonden binnen die TLS-tunnel.

  • TCP zorgt voor een betrouwbare, geordende levering van pakketten, terwijl TLS encryptie en berichtintegriteit garandeert.

RadSec beschermt de transportlaag, terwijl EAP-TLS en EAP-TTLS de uitwisseling van identiteitsgegevens binnen RADIUS beveiligen. Samen bieden ze echte end-to-end authenticatiebeveiliging.

Belangrijkste voordelen

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    End-to-end-encryptie

    Versleutelt alle RADIUS-communicatie, zodat authenticatie-, autorisatie- en accountinggegevens privé blijven en niet kunnen worden gemanipuleerd.

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    Wederzijdse authenticatie

    Gebruikt vertrouwde identiteiten (X.509-certificaten of IdP-validatie) om zowel RADIUS-clients als -servers te authenticeren, waardoor malafide of vervalste eindpunten worden voorkomen.

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    Veilige federatieve toegang en toegang voor meerdere domeinen

    Ondersteunt federatieve toegangskaders zoals eduroam en OpenRoaming, evenals gedistribueerde enterprise-wifiomgevingen, waarbij authenticatie meerdere netwerken of administratieve domeinen overschrijdt.

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Betrouwbaar en schaalbaar

    Op TCP gebaseerde levering elimineert pakketverlies en vereenvoudigt het schalen over locaties, regio's en cloudomgevingen heen.

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    Ingebouwd in Foxpass Cloud RADIUS

    RadSec is geen add-on — het maakt deel uit van de architectuur van Foxpass Cloud RADIUS. TLS-versleuteling en identiteitsvalidatie worden automatisch afgehandeld, waardoor de administratieve last afneemt.

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    Klaar voor zero trust en compliance

    Met TLS beveiligd transport helpt te voldoen aan de vereisten van SOC 2, HIPAA, PCI DSS en ISO 27001, terwijl het zero-trust-netwerkprincipes ondersteunt van continue verificatie en toegang met minimale rechten.

Waarom kiezen voor Foxpass voor RadSec

  • Cloud-native implementatie — geen on-prem setup of onderhoud.

  • Met TLS versleuteld — al het RADIUS-verkeer automatisch beveiligd.

  • Op identiteit en certificaten gebaseerde authenticatie (EAP-TLS / EAP-TTLS) voor wachtwoordloze, identiteitsgestuurde toegang.

  • MDM-integratie — werkt met Intune, Jamf, Kandji, Addigy en andere via MDM-integraties & certificaatbeheer.

  • Volledig inzicht — gedetailleerde logs en audittrails voor elke authenticatiegebeurtenis.

  • Snelle implementatie — veilige, met TLS beveiligde RADIUS in enkele minuten.

  • API-ready — automatiseer configuratie en monitoring met de Foxpass API.


Begin vandaag nog met het beschermen van je RADIUS-verkeer

Implementeer netwerkbeveiliging van enterprise-klasse met Foxpass Cloud RADIUS en ingebouwde RadSec-versleuteling. Ga binnen enkele minuten aan de slag of plan een persoonlijke rondleiding.

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FAQ

Wat is het verschil tussen RadSec, EAP-TLS en EAP-TTLS?
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