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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Geavanceerde toegangscontroles voor Linux-, macOS- en SSH-workflows

Schakel POSIX-attributen in, dwing sudo-toegang af en beheer SSH-sleutels op schaal, gebouwd voor engineering- en DevOps-teams die heterogene omgevingen beheren.

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

Wat is de Engineering Add-On?

De Foxpass Engineering License Add-On breidt je basis-Foxpass-plan uit met geavanceerde functies die zijn ontworpen voor omgevingen met Linux-, macOS- en UNIX-systemen.

Het voegt engineering-grade toegangsbeheer toe boven op je bestaande Cloud LDAP- en Cloud RADIUS-basis—zonder extra server- of configuratie-overhead.

Inbegrepen functies:

  • Ondersteuning voor POSIX-attributen (UID, GID, shell, home directory)

  • SSH-sleutelopslag, rotatie en handhaving

  • Beheer van sudo-beleid

  • Inlogregistratie en auditlogging

  • Flexibel gebruikers-/groepsrechtenbeheer via LDAP


Belangrijkste voordelen

  • Smart Actions icon

    POSIX-compatibele gebruikers- en groepsdirectory

    Wijs voor elke engineeringgebruiker de UID, GID, login-shell en homedirectory toe en beheer deze. Houd alles consistent op Linux/macOS-machines zonder /etc/passwd aan te raken.

  • Security lock icon

    SSH-sleutelbeheer makkelijk gemaakt

    Upload, roteer of trek SSH-sleutels in via de Foxpass-console of API. Dwing automatisch SSH-toegang per gebruiker af voor Linux/macOS-servers met onze gehoste LDAP of shellscripts.

  • Security vault icon

    Handhaving van sudo-beleid

    Verleen of beperk centraal sudo-toegang voor individuen of LDAP-groepen. Vervang kwetsbare sudoers-bestanden door dynamische, op groepen gebaseerde beleidsregels die meegroeien met je organisatie.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Opdrachtregelvriendelijk, API-gestuurd

    Gebruik de Foxpass-webconsole of integreer met je tools via een RESTful API. Gebouwd voor ontwikkelaars, SRE's en platformteams die infrastructuur als code beheren.

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    Werkt met je stack

    Ondersteuning direct uit de doos voor:

    • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)

    • MacOS

    • VPN's die LDAP-authenticatie vereisen

    • Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (via directorysynchronisatie)


Toepassingen voor engineering

  • SSH-login afdwingen op 1–10.000 servers
  • Vervang ontwikkelaarssleutels bij uitdiensttreding of compromittering
  • Geef contractors tijdelijk sudo-toegang voor een sprint en trek die daarna weer in
  • Standaardiseer gebruikersomgevingen in Linux- en Mac-omgevingen
  • Vervang kwetsbare shellscripts en wildgroei aan lokale accounts
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

Gebouwd voor compliance en schaalbaarheid

  • Gecentraliseerde auditlogs

  • Geen gedeelde inloggegevens

  • Hygiëne voor SSH-sleutelrotatie

  • Rolgebaseerde toegang

  • SOC 2 Type II-conforme backend

  • Ingebouwde LDAP-redundantie en uptimegaranties


Klaar om je toegangscontrole te upgraden?

Krijg technische toegangscontrole van enterprise-niveau zonder lokaal gebruikersbeheer.

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