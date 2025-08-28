Geavanceerde toegangscontroles voor Linux-, macOS- en SSH-workflows
Schakel POSIX-attributen in, dwing sudo-toegang af en beheer SSH-sleutels op schaal, gebouwd voor engineering- en DevOps-teams die heterogene omgevingen beheren.
Wat is de Engineering Add-On?
De Foxpass Engineering License Add-On breidt je basis-Foxpass-plan uit met geavanceerde functies die zijn ontworpen voor omgevingen met Linux-, macOS- en UNIX-systemen.
Het voegt engineering-grade toegangsbeheer toe boven op je bestaande Cloud LDAP- en Cloud RADIUS-basis—zonder extra server- of configuratie-overhead.
Inbegrepen functies:
Ondersteuning voor POSIX-attributen (UID, GID, shell, home directory)
SSH-sleutelopslag, rotatie en handhaving
Beheer van sudo-beleid
Inlogregistratie en auditlogging
Flexibel gebruikers-/groepsrechtenbeheer via LDAP
Belangrijkste voordelen
POSIX-compatibele gebruikers- en groepsdirectory
Wijs voor elke engineeringgebruiker de UID, GID, login-shell en homedirectory toe en beheer deze. Houd alles consistent op Linux/macOS-machines zonder /etc/passwd aan te raken.
SSH-sleutelbeheer makkelijk gemaakt
Upload, roteer of trek SSH-sleutels in via de Foxpass-console of API. Dwing automatisch SSH-toegang per gebruiker af voor Linux/macOS-servers met onze gehoste LDAP of shellscripts.
Handhaving van sudo-beleid
Verleen of beperk centraal sudo-toegang voor individuen of LDAP-groepen. Vervang kwetsbare sudoers-bestanden door dynamische, op groepen gebaseerde beleidsregels die meegroeien met je organisatie.
Opdrachtregelvriendelijk, API-gestuurd
Gebruik de Foxpass-webconsole of integreer met je tools via een RESTful API. Gebouwd voor ontwikkelaars, SRE's en platformteams die infrastructuur als code beheren.
Werkt met je stack
Ondersteuning direct uit de doos voor:
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)
MacOS
VPN's die LDAP-authenticatie vereisen
Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (via directorysynchronisatie)
Toepassingen voor engineering
- SSH-login afdwingen op 1–10.000 servers
- Vervang ontwikkelaarssleutels bij uitdiensttreding of compromittering
- Geef contractors tijdelijk sudo-toegang voor een sprint en trek die daarna weer in
- Standaardiseer gebruikersomgevingen in Linux- en Mac-omgevingen
- Vervang kwetsbare shellscripts en wildgroei aan lokale accounts
Gebouwd voor compliance en schaalbaarheid
Gecentraliseerde auditlogs
Geen gedeelde inloggegevens
Hygiëne voor SSH-sleutelrotatie
Rolgebaseerde toegang
SOC 2 Type II-conforme backend
Ingebouwde LDAP-redundantie en uptimegaranties
Klaar om je toegangscontrole te upgraden?
Krijg technische toegangscontrole van enterprise-niveau zonder lokaal gebruikersbeheer.