Vereenvoudig eduroam-integratie met cloud-native RADIUS
Foxpass helpt hogescholen en universiteiten om eduroam-toegang uit te rollen of uit te breiden met een veilige, schaalbare RADIUS-infrastructuur en gestroomlijnde ondersteuning voor identiteitsfederatie.
Wat is eduroam?
eduroam (education roaming) is een wereldwijde identiteitsfederatie waarmee studenten, docenten en onderzoekers veilig verbinding kunnen maken met Wi-Fi bij elke deelnemende instelling met hun inloggegevens van hun thuisinstelling.
Voor deelname aan eduroam is het volgende vereist:
Een compatibele RADIUS-server die EAP-authenticatie ondersteunt
Integratie met de identiteitsprovider (IdP)van je instelling
Ondersteuning voor certificaatgebaseerde (EAP-TLS) - of identiteitsgebaseerde (EAP-TTLS) -authenticatie
Vertrouwensconfiguratie en deelname aan federatie via je nationale operator (bijv. InCommon in de VS)
De uitdaging voor campus-IT-teams
Het onderhouden van on-prem RADIUS-infrastructuur kost veel tijd en is foutgevoelig
Certificaatbeheer (EAP-TLS) zorgt voor extra belasting van de gebruikersondersteuning
Federeren met eduroam vereist technische afstemming en naleving
Opschalen naar meerdere campussen of gastnetwerken brengt complexiteit met zich mee
Foxpass helpt universiteiten en hogescholen bij het invoeren en opschalen van RADIUS-infrastructuur die voldoet aan de eduroam-vereisten — met een cloud-native aanpak zonder onderhoud
De Foxpass-oplossing
Cloud RADIUS voor eduroamMeer informatie
Ondersteunt EAP-TLS en EAP-TTLS
Wereldwijde beschikbaarheid en failover
Ondersteuning voor RadSec (RADIUS via TLS)
Geen on-premises RADIUS-servers nodig
Integratie met je identiteitsprovider
Werkt met Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin en LDAP
Wijs toegang toe op basis van groep, rol of gebruikersidentiteit
Dwing toegang met minimale rechten en directorygestuurd beleid af
Beheer van de certificaatlevenscyclus (geavanceerde licentie)
MDM-integratie met Jamf, Kandji, Intune voor beheerde apparaten
Beheer van certificaatintrekking en vervaldatums
Selfservice BYOD-certificaatinstallatieprogramma met NetID-branding
Architectuur klaar voor federatie
Configureer je RADIUS-proxy eenvoudig met je NRO (bijv. InCommon, Internet2)
Beveilig vertrouwensrelaties met identity federation-partners
Breid eduroam uit naar satellietcampussen, gedeelde netwerken of openbare ruimtes
Lees hiermeer over het federatiemodel van OpenRoaming en eduroam
Voor wie dit is
Foxpass ondersteunt instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen die het volgende willen:
- Word voor het eerst lid van de eduroam-federatie
- Vervang of moderniseer verouderde on-prem RADIUS-infrastructuur
- Schaal eduroam op over meerdere campussen
- Verbeter het onboarden van certificaten en verminder het aantal Wi-Fi-helpdesktickets
- Koppel Wi‑Fi-/VPN-toegang aan bestaande identiteitsproviders
eduroam-compatibiliteitsmatrix
Vereiste
Ondersteund door Foxpass
eduroam RADIUS-architectuur (EAP-TLS / EAP-TTLS)
BYOD + MDM-certificaatonboarding
RADIUS-proxy voor federatie
Directory-integratie (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)
Ondersteuning voor RadSec
Auditlogs en sessiezichtbaarheid
Laten we samenwerken om je eduroam-uitrol te ondersteunen
Sluit je aan bij eduroam of schaal het op zonder infrastructuurhoofdpijn. Foxpass helpt IT-teams in het hoger onderwijs cloud-native RADIUS uit te rollen, certificaatonboarding te vereenvoudigen en te voldoen aan federatievereisten.