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Foxpass
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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

Vereenvoudig eduroam-integratie met cloud-native RADIUS

Foxpass helpt hogescholen en universiteiten om eduroam-toegang uit te rollen of uit te breiden met een veilige, schaalbare RADIUS-infrastructuur en gestroomlijnde ondersteuning voor identiteitsfederatie.

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Wat is eduroam?

eduroam (education roaming) is een wereldwijde identiteitsfederatie waarmee studenten, docenten en onderzoekers veilig verbinding kunnen maken met Wi-Fi bij elke deelnemende instelling met hun inloggegevens van hun thuisinstelling.

Voor deelname aan eduroam is het volgende vereist:

  • Een compatibele RADIUS-server die EAP-authenticatie ondersteunt

  • Integratie met de identiteitsprovider (IdP)van je instelling

  • Ondersteuning voor certificaatgebaseerde (EAP-TLS) - of identiteitsgebaseerde (EAP-TTLS) -authenticatie

  • Vertrouwensconfiguratie en deelname aan federatie via je nationale operator (bijv. InCommon in de VS)


De uitdaging voor campus-IT-teams

  • Het onderhouden van on-prem RADIUS-infrastructuur kost veel tijd en is foutgevoelig

  • Certificaatbeheer (EAP-TLS) zorgt voor extra belasting van de gebruikersondersteuning

  • Federeren met eduroam vereist technische afstemming en naleving

  • Opschalen naar meerdere campussen of gastnetwerken brengt complexiteit met zich mee


Foxpass helpt universiteiten en hogescholen bij het invoeren en opschalen van RADIUS-infrastructuur die voldoet aan de eduroam-vereisten — met een cloud-native aanpak zonder onderhoud

De Foxpass-oplossing

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Cloud RADIUS voor eduroam

    • Ondersteunt EAP-TLS en EAP-TTLS

    • Wereldwijde beschikbaarheid en failover

    • Ondersteuning voor RadSec (RADIUS via TLS)

    • Geen on-premises RADIUS-servers nodig


    Meer informatie
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    Integratie met je identiteitsprovider

    • Werkt met Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin en LDAP

    • Wijs toegang toe op basis van groep, rol of gebruikersidentiteit

    • Dwing toegang met minimale rechten en directorygestuurd beleid af


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    Beheer van de certificaatlevenscyclus (geavanceerde licentie)

    • MDM-integratie met Jamf, Kandji, Intune voor beheerde apparaten

    • Beheer van certificaatintrekking en vervaldatums

    • Selfservice BYOD-certificaatinstallatieprogramma met NetID-branding


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    Architectuur klaar voor federatie

    • Configureer je RADIUS-proxy eenvoudig met je NRO (bijv. InCommon, Internet2)

    • Beveilig vertrouwensrelaties met identity federation-partners

    • Breid eduroam uit naar satellietcampussen, gedeelde netwerken of openbare ruimtes

    • Lees hiermeer over het federatiemodel van OpenRoaming en eduroam


Voor wie dit is

Foxpass ondersteunt instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen die het volgende willen:

  • Word voor het eerst lid van de eduroam-federatie
  • Vervang of moderniseer verouderde on-prem RADIUS-infrastructuur
  • Schaal eduroam op over meerdere campussen
  • Verbeter het onboarden van certificaten en verminder het aantal Wi-Fi-helpdesktickets
  • Koppel Wi‑Fi-/VPN-toegang aan bestaande identiteitsproviders

eduroam-compatibiliteitsmatrix

Vereiste

Ondersteund door Foxpass

eduroam RADIUS-architectuur (EAP-TLS / EAP-TTLS)

BYOD + MDM-certificaatonboarding

RADIUS-proxy voor federatie

Directory-integratie (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)

Ondersteuning voor RadSec

Auditlogs en sessiezichtbaarheid


Laten we samenwerken om je eduroam-uitrol te ondersteunen

Sluit je aan bij eduroam of schaal het op zonder infrastructuurhoofdpijn. Foxpass helpt IT-teams in het hoger onderwijs cloud-native RADIUS uit te rollen, certificaatonboarding te vereenvoudigen en te voldoen aan federatievereisten.

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