Foxpass heeft een nieuw thuis op Splashtop.com

We zijn verhuisd! Foxpass maakt nu deel uit van de Splashtop -website, zodat je profiteert van een uniforme, gestroomlijnde ervaring, ondersteund door hetzelfde vertrouwde team, dezelfde producten en dezelfde beveiligingsstandaarden.
Sinds het meer dan twee jaar geleden onderdeel werd van de Splashtop-familie, is Foxpass zich blijven ontwikkelen, met meer integraties, een grotere compliance-paraatheid en sterkere zero-trust-beveiligingsmogelijkheden. Nu hebben we de volgende logische stap gezet in die reis: onze website is officieel verhuisd van foxpass.com naar splashtop.com/foxpass.
Deze verandering brengt Foxpass online in het bredere Splashtop-ecosysteem, waar onze gedeelde inzet voor veilige, eenvoudige en schaalbare toegang samenkomt voor IT-, security- en DevOps-teams wereldwijd.
Wat verandert er
Een nieuw thuis onder het merk Splashtop: Alle Foxpass-pagina's, productoverzichten en resources maken nu deel uit van splashtop.com/foxpass.
Bijgewerkte navigatie en visuals: Een strakker ontwerp en een duidelijkere structuur, bijgewerkte content en uniforme branding die aansluit bij Splashtop’s vertrouwde designtaal.
Gecentraliseerde ervaring: Foxpass-content staat nu naast de beveiligings- en compliance-informatie van Splashtop, waardoor je makkelijker ziet hoe Foxpass past binnen de Secure Access Suite-producten van Splashtop.
Wat verandert er niet
De Foxpass Cloud RADIUS-, Cloud LDAP- en SSH Key Management-services waarop je vertrouwt, blijven hetzelfde.
Je blijft dezelfde loginportalen, consoles en supportkanalen gebruiken, beheerd door hetzelfde toegewijde Foxpass-team.
Onze missie om organisaties te helpen netwerk- en servertoegang te vereenvoudigen en te beveiligen met ontwikkelaarsvriendelijke IAM-oplossingen die aansluiten op zero trust, is niet veranderd.
Waarom we de overstap hebben gemaakt
Foxpass maakt sinds 2022 deel uit van Splashtop. Achter de schermen hebben we als één team gewerkt, waarbij we samenwerkten aan beveiliging, naleving en klantensucces. De migratie van onze webpresence naar splashtop.com weerspiegelt die realiteit en biedt onze klanten een meer uniforme merkervaring en snellere toegang tot alles wat Foxpass en Splashtop te bieden hebben.
Het maakt het bezoekers ook makkelijker om het complete portfolio van Splashtop voor veilige toegang te verkennen (waaronder remote access, endpointbeheer en identiteitsgebaseerde netwerkauthenticatie) onder één vertrouwd merk.
Vooruitkijkend zie je op de nieuwe Foxpass-pagina's nog meer updates, waaronder:
Diepgaandere technische handleidingen over apparaatcompliance en RADIUS over TLS (RadSec)
Uitgebreide resources voor zero-trust- en MDM-integratie
Nieuwe case studies, webinars en feature-aankondigingen
Of je al jarenlang klant bent van Foxpass of ons nu voor het eerst ontdekt, we nodigen je uit om ons nieuwe thuis te verkennen. Bezoek splashtop.com/foxpass en kijk wat de volgende stap is!