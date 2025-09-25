"Foxpass is snel en eenvoudig te configureren binnen je organisatie, gemakkelijk configureerbaar om te synchroniseren met bestaande gebruikersopslagplaatsen. We zijn klanten zo'n beetje sinds ze begonnen zijn en kunnen niet tellen hoe vaak ze gefaald hebben. Het neemt alle hoofdpijn van het beheren van ldap-replicatie, integratie, enz. weg en beheert het veilig voor je."