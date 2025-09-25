Zero-trust toegangscontrole voor snel bewegende techteams
Foxpass helpt SaaS-, software- en techbedrijven hun infrastructuur te beveiligen, toegangsbeheer te automatiseren en zich voor te bereiden op audits, zonder je engineers te vertragen.
De uitdaging
Groeiende softwarebedrijven staan voor een unieke reeks IAM- en infrastructuurrisico's:
Gedeelde SSH-sleutels en ad-hoc toegangscontrole
Wachtwoorden opgeslagen in kluizen of spreadsheets
Geen audittrail voor toegang tot de infrastructuur
Verouderde directorysystemen die niet meegroeien met cloud-native stacks
VPN- en Wi-Fi-toegang die niet aan identiteit is gekoppeld
Wanneer beveiliging ondergeschikt wordt gemaakt aan snelheid, wordt technische schuld al snel beveiligingsschuld.
De Foxpass-oplossing
Foxpass biedt SaaS- en engineering-first-organisaties een ontwikkelaarsvriendelijke laag voor identity and access management (IAM), ontworpen voor:
Afdwingen van zero-trusttoegang (RADIUS + LDAP)
SSH-sleutelrotatie en controle van sudo-toegang
VPN- en Wi‑Fi-authenticatie gekoppeld aan je IdP
Auditklare logboeken voor SOC 2, HIPAA en het vertrouwen van klanten
API-first automatisering en directorysynchronisatie
Belangrijkste gebruiksscenario's voor SaaS- en techteams
Centraliseer SSH-sleutels en Linux/macOS-toegangsbeheer
Vervang verspreid sleutelbeheer door gecentraliseerde controle gekoppeld aan LDAP en je IdP.
Veilige VPN- en Wi-Fi-toegang voor hybride teams
Dwing RADIUS-authenticatie af met identiteiten of certificaten. Geen gedeelde inloggegevens.
Koppel toegang aan engineeringrollen & -groepen
Gebruik directory sync (Okta, Google, Entra ID) om gebruikers en teams toe te wijzen aan systemen, apps en beleidsregels.
Auditklare logboeken voor SOC 2 & beveiligingsbeoordelingen
Krijg volledig inzicht in wie wat en wanneer heeft geopend. Exporteer eenvoudig logs voor compliance-audits of incidentonderzoeken.
Automatiseer IAM met API- en DevOps-workflows
Maak toegang aan, trek deze in en roteer deze met de Foxpass API. Integreer met CI/CD- en platform engineering-tools.
Gebouwd voor SaaS-beveiliging & schaal
Vereiste
Ondersteund door Foxpass
SOC 2 / HIPAA-auditondersteuning
SSH-sleutelrotatie & sudo-handhaving
Identiteitsgebaseerde VPN- en Wi-Fi-toegang
API-gestuurde provisioning
Directory Sync (Okta, Google, Entra ID)
Auditlogging & logbewaring
Ondersteuning voor Linux/macOS/UNIX
Snelle onboarding en offboarding
Vertrouwd door groeiende SaaS-bedrijven, door VC-gesteunde startups en door developer-first teams die snel moeten kunnen schakelen zonder concessies te doen aan de beveiliging.
"Het verplaatsen van LDAP naar de cloud heeft een aanzienlijke last van onze interne IT-systemen afgenomen."
Todd P.
IT-manager
Vertrouwd door groeiende SaaS-bedrijven, door VC-gesteunde startups en door developer-first teams die snel moeten kunnen schakelen zonder concessies te doen aan de beveiliging.
LDAP als een Service
"Foxpass is snel en eenvoudig te configureren binnen je organisatie, gemakkelijk configureerbaar om te synchroniseren met bestaande gebruikersopslagplaatsen. We zijn klanten zo'n beetje sinds ze begonnen zijn en kunnen niet tellen hoe vaak ze gefaald hebben. Het neemt alle hoofdpijn van het beheren van ldap-replicatie, integratie, enz. weg en beheert het veilig voor je."
Michael C.
Hoofd van Devops en Platformbeveiliging