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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

Zero-trust toegangscontrole voor snel bewegende techteams

Foxpass helpt SaaS-, software- en techbedrijven hun infrastructuur te beveiligen, toegangsbeheer te automatiseren en zich voor te bereiden op audits, zonder je engineers te vertragen.

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De uitdaging

Groeiende softwarebedrijven staan voor een unieke reeks IAM- en infrastructuurrisico's:

  • Gedeelde SSH-sleutels en ad-hoc toegangscontrole

  • Wachtwoorden opgeslagen in kluizen of spreadsheets

  • Geen audittrail voor toegang tot de infrastructuur

  • Verouderde directorysystemen die niet meegroeien met cloud-native stacks

  • VPN- en Wi-Fi-toegang die niet aan identiteit is gekoppeld

Wanneer beveiliging ondergeschikt wordt gemaakt aan snelheid, wordt technische schuld al snel beveiligingsschuld.

De Foxpass-oplossing

Foxpass biedt SaaS- en engineering-first-organisaties een ontwikkelaarsvriendelijke laag voor identity and access management (IAM), ontworpen voor:

  • Afdwingen van zero-trusttoegang (RADIUS + LDAP)

  • SSH-sleutelrotatie en controle van sudo-toegang

  • VPN- en Wi‑Fi-authenticatie gekoppeld aan je IdP

  • Auditklare logboeken voor SOC 2, HIPAA en het vertrouwen van klanten

  • API-first automatisering en directorysynchronisatie


Belangrijkste gebruiksscenario's voor SaaS- en techteams

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    Centraliseer SSH-sleutels en Linux/macOS-toegangsbeheer

    Vervang verspreid sleutelbeheer door gecentraliseerde controle gekoppeld aan LDAP en je IdP.

    Meer informatie

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    Veilige VPN- en Wi-Fi-toegang voor hybride teams

    Dwing RADIUS-authenticatie af met identiteiten of certificaten. Geen gedeelde inloggegevens.

    Meer informatie

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    Koppel toegang aan engineeringrollen & -groepen

    Gebruik directory sync (Okta, Google, Entra ID) om gebruikers en teams toe te wijzen aan systemen, apps en beleidsregels.

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    Auditklare logboeken voor SOC 2 & beveiligingsbeoordelingen

    Krijg volledig inzicht in wie wat en wanneer heeft geopend. Exporteer eenvoudig logs voor compliance-audits of incidentonderzoeken.

    Meer informatie

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    Automatiseer IAM met API- en DevOps-workflows

    Maak toegang aan, trek deze in en roteer deze met de Foxpass API. Integreer met CI/CD- en platform engineering-tools.

    Meer informatie

Gebouwd voor SaaS-beveiliging & schaal

Vereiste

Ondersteund door Foxpass

SOC 2 / HIPAA-auditondersteuning

SSH-sleutelrotatie & sudo-handhaving

Identiteitsgebaseerde VPN- en Wi-Fi-toegang

API-gestuurde provisioning

Directory Sync (Okta, Google, Entra ID)

Auditlogging & logbewaring

Ondersteuning voor Linux/macOS/UNIX

Snelle onboarding en offboarding


Vertrouwd door groeiende SaaS-bedrijven, door VC-gesteunde startups en door developer-first teams die snel moeten kunnen schakelen zonder concessies te doen aan de beveiliging.

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

"Het verplaatsen van LDAP naar de cloud heeft een aanzienlijke last van onze interne IT-systemen afgenomen."

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Todd P.

IT-manager

Vertrouwd door groeiende SaaS-bedrijven, door VC-gesteunde startups en door developer-first teams die snel moeten kunnen schakelen zonder concessies te doen aan de beveiliging.

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP als een Service

"Foxpass is snel en eenvoudig te configureren binnen je organisatie, gemakkelijk configureerbaar om te synchroniseren met bestaande gebruikersopslagplaatsen. We zijn klanten zo'n beetje sinds ze begonnen zijn en kunnen niet tellen hoe vaak ze gefaald hebben. Het neemt alle hoofdpijn van het beheren van ldap-replicatie, integratie, enz. weg en beheert het veilig voor je."

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Michael C.

Hoofd van Devops en Platformbeveiliging

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