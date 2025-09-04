Naadloze integratie met je identiteitsprovider en directory
Koppel Foxpass Cloud RADIUS en LDAP aan je bestaande identiteitsprovider, of je nu Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin of zelfs legacy Active Directory gebruikt.
Waarom identiteitsintegratie belangrijk is
Moderne IT- en beveiligingsteams stappen af van gefragmenteerd, handmatig identiteitsbeheer. Of je nu Wi-Fi-toegang, VPN-verbindingen of inlogrechten voor systemen beveiligt, je identiteitsprovider moet de enige betrouwbare bron zijn voor toegangsbeheer.
Foxpass maakt het eenvoudig om:
Synchroniseer gebruikers en groepen vanuit je cloud-IdP
Pas identiteitsgebaseerde toegangscontrole toe op RADIUS- en LDAP-services
Maak een einde aan handmatige provisioning/deprovisioning en wachtwoordmoeheid
Behoud zichtbaarheid en controle over je volledige infrastructuur
Ondersteunde identiteitsproviders & directoryservices
Foxpass ondersteunt directorysynchronisatie en gedelegeerde authenticatie met de identiteitsproviders waar IT-teams het meest op vertrouwen:
Microsoft Entra ID (voorheen Azure Active Directory)
Google Workspace (Cloud Identity)
Okta
ONELOGIN
Verouderde Active Directory (via beveiligde LDAP)
Aangepaste LDAP-directory's
Je kunt gelijktijdig integreren met meerdere bronnen, ideaal voor hybride omgevingen of gefaseerde migraties.
Waarom teams verder kijken dan legacy AD
Veel organisaties vervangen of vullen on-premises Active Directory aan vanwege de beperkingen ervan:
Vereist Windows-omgevingen die lid zijn van een domein
Gebrekkige ondersteuning voor Linux- en macOS-authenticatie
Niet compatibel met moderne BYOD- of MDM-workflows
Complexe VPN-installatie en certificaatdistributie
Geen native integratie met cloud-IdP's zoals Okta of Google Workspace
Foxpass lost deze uitdagingen op door te fungeren als een cloud-RADIUS- en LDAP-bridge tussen je directory en je infrastructuur. Je krijgt de controle over AD, zonder de complexiteit.
Voordelen van cloudgebaseerde LDAP- & RADIUS-integratie
Zero-Trust-authenticatie – dwing toegang af op basis van geverifieerde gebruikersidentiteit en apparaatvertrouwen
Cloud-native architectuur – Geen hardware of on-prem setup vereist
Wachtwoordloze beveiliging – maak gebruik van certificaatgebaseerde authenticatie (EAP-TLS) om wachtwoordrisico's te elimineren
Directory Sync – houd gebruikers, groepen en rollen automatisch gesynchroniseerd vanuit je IdP
Snelle implementatie – Binnen 30 minuten live, met installatiehandleidingen die prettig zijn voor engineers
Hoogtepunten van de integratie
Microsoft Entra ID + Foxpass
Synchroniseer gebruikers en groepen automatisch van Entra ID naar Foxpass. Gebruik SAML of beveiligde LDAP voor authenticatie. Ideaal voor hybride omgevingen die Entra-toegangsbeleid willen uitbreiden naar wifi en VPN.
Google Workspace + Foxpass
Delegeer authenticatie en directorysynchronisatie rechtstreeks vanuit Google Workspace. Perfect voor scholen en bedrijven die Google Cloud Identity en ChromeOS-omgevingen gebruiken.
Okta + Foxpass
Gebruik Okta als je identiteitsprovider voor RADIUS- en LDAP-toegangscontroles. Koppel Okta-groepslidmaatschappen eenvoudig aan Foxpass-toegangsbeleid en integreer MFA.
OneLogin + Foxpass
Ondersteun veilige Wi-Fi- en VPN-authenticatie door je OneLogin-gebruikers te synchroniseren. Foxpass fungeert als een lichte uitbreiding van je OneLogin-directory.
Active Directory + Foxpass
Breng je bestaande AD-omgeving naar de cloud via secure LDAP. Voeg certificaatgebaseerde Wi-Fi-authenticatie, toegangscontrole en auditlogging toe zonder nieuwe on-prem infrastructuur toe te voegen.
praktijktoepassingen
- Veilige Wi-Fi-toegang met identiteitsgebaseerde RADIUS
- Delegeer VPN-authenticatie aan je IdP
- Bied Linux/macOS-systeemaanmelding via LDAP
- Beheer netwerktoegang voor BYOD- en MDM-ingeschreven apparaten
- Voldoe aan compliance-eisen met auditklare logbestanden
Ingebouwd vertrouwen
- SOC 2 Type II-conform
- Klaar voor HIPAA
- 99,9% uptime-SLA
- Gebouwd door en voor engineers
- In aanmerking komend voor E-Rate (voor K–12-netwerken)
Klaar om identiteitsintegratie te vereenvoudigen?
Zie hoe eenvoudig het is om Foxpass te koppelen aan je identiteitsprovider en voorgoed een einde te maken aan handmatig toegangsbeheer.