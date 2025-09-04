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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

Naadloze integratie met je identiteitsprovider en directory

Koppel Foxpass Cloud RADIUS en LDAP aan je bestaande identiteitsprovider, of je nu Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin of zelfs legacy Active Directory gebruikt.

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Waarom identiteitsintegratie belangrijk is

Moderne IT- en beveiligingsteams stappen af van gefragmenteerd, handmatig identiteitsbeheer. Of je nu Wi-Fi-toegang, VPN-verbindingen of inlogrechten voor systemen beveiligt, je identiteitsprovider moet de enige betrouwbare bron zijn voor toegangsbeheer.

Foxpass maakt het eenvoudig om:

  • Synchroniseer gebruikers en groepen vanuit je cloud-IdP

  • Pas identiteitsgebaseerde toegangscontrole toe op RADIUS- en LDAP-services

  • Maak een einde aan handmatige provisioning/deprovisioning en wachtwoordmoeheid

  • Behoud zichtbaarheid en controle over je volledige infrastructuur


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

Ondersteunde identiteitsproviders & directoryservices

Foxpass ondersteunt directorysynchronisatie en gedelegeerde authenticatie met de identiteitsproviders waar IT-teams het meest op vertrouwen:

  • Microsoft Entra ID (voorheen Azure Active Directory)

  • Google Workspace (Cloud Identity)

  • Okta

  • ONELOGIN

  • Verouderde Active Directory (via beveiligde LDAP)

  • Aangepaste LDAP-directory's

Je kunt gelijktijdig integreren met meerdere bronnen, ideaal voor hybride omgevingen of gefaseerde migraties.

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

Waarom teams verder kijken dan legacy AD

Veel organisaties vervangen of vullen on-premises Active Directory aan vanwege de beperkingen ervan:

  • Vereist Windows-omgevingen die lid zijn van een domein

  • Gebrekkige ondersteuning voor Linux- en macOS-authenticatie

  • Niet compatibel met moderne BYOD- of MDM-workflows

  • Complexe VPN-installatie en certificaatdistributie

  • Geen native integratie met cloud-IdP's zoals Okta of Google Workspace

Foxpass lost deze uitdagingen op door te fungeren als een cloud-RADIUS- en LDAP-bridge tussen je directory en je infrastructuur. Je krijgt de controle over AD, zonder de complexiteit.

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

Voordelen van cloudgebaseerde LDAP- & RADIUS-integratie

  • Zero-Trust-authenticatie – dwing toegang af op basis van geverifieerde gebruikersidentiteit en apparaatvertrouwen

  • Cloud-native architectuur – Geen hardware of on-prem setup vereist

  • Wachtwoordloze beveiliging – maak gebruik van certificaatgebaseerde authenticatie (EAP-TLS) om wachtwoordrisico's te elimineren

  • Directory Sync – houd gebruikers, groepen en rollen automatisch gesynchroniseerd vanuit je IdP

  • Snelle implementatie – Binnen 30 minuten live, met installatiehandleidingen die prettig zijn voor engineers


Hoogtepunten van de integratie

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Synchroniseer gebruikers en groepen automatisch van Entra ID naar Foxpass. Gebruik SAML of beveiligde LDAP voor authenticatie. Ideaal voor hybride omgevingen die Entra-toegangsbeleid willen uitbreiden naar wifi en VPN.

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Delegeer authenticatie en directorysynchronisatie rechtstreeks vanuit Google Workspace. Perfect voor scholen en bedrijven die Google Cloud Identity en ChromeOS-omgevingen gebruiken.

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    Gebruik Okta als je identiteitsprovider voor RADIUS- en LDAP-toegangscontroles. Koppel Okta-groepslidmaatschappen eenvoudig aan Foxpass-toegangsbeleid en integreer MFA.

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    Ondersteun veilige Wi-Fi- en VPN-authenticatie door je OneLogin-gebruikers te synchroniseren. Foxpass fungeert als een lichte uitbreiding van je OneLogin-directory.

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    Breng je bestaande AD-omgeving naar de cloud via secure LDAP. Voeg certificaatgebaseerde Wi-Fi-authenticatie, toegangscontrole en auditlogging toe zonder nieuwe on-prem infrastructuur toe te voegen.

praktijktoepassingen

  • Veilige Wi-Fi-toegang met identiteitsgebaseerde RADIUS
  • Delegeer VPN-authenticatie aan je IdP
  • Bied Linux/macOS-systeemaanmelding via LDAP
  • Beheer netwerktoegang voor BYOD- en MDM-ingeschreven apparaten
  • Voldoe aan compliance-eisen met auditklare logbestanden

Ingebouwd vertrouwen

  • SOC 2 Type II-conform
  • Klaar voor HIPAA
  • 99,9% uptime-SLA
  • Gebouwd door en voor engineers
  • In aanmerking komend voor E-Rate (voor K–12-netwerken)

Klaar om identiteitsintegratie te vereenvoudigen?

Zie hoe eenvoudig het is om Foxpass te koppelen aan je identiteitsprovider en voorgoed een einde te maken aan handmatig toegangsbeheer.

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