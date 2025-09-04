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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

Automatiseer, integreer en breid Foxpass uit met een uitgebreide REST API

Beheer gebruikers, groepen, SSH-sleutels, toegangsbeleid en auditgegevens vol vertrouwen via een ontwikkelaarsvriendelijke API die is gebouwd voor veilige infrastructuurautomatisering.

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A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

Waarom de Foxpass API gebruiken?

Handmatig beheer van mappen of sleutels schaalt niet op - en het brengt risico's met zich mee. Met de Foxpass API kan je team:

  • Automatiseer de provisioning van gebruikers en groepen

  • SSH-sleutels programmatisch synchroniseren

  • Beheer toegangsrechten als code

  • Integreer met interne platforms en DevOps-pipelines

  • Activeer deprovisioning of het intrekken van inloggegevens via CI/CD-tools

Als je infrastructuur op grote schaal wilt beheren, is deze API je basis voor IAM-automatisering en zero-trust-handhaving.

Kernmogelijkheden

  • Secure remote access management icon

    Gebruikersbeheer

    • Gebruikers maken, bijwerken of verwijderen

    • Gebruikersrollen en LDAP-toegangskenmerken instellen

    • Accounts programmatisch uitschakelen of opnieuw inschakelen


  • User groups icon

    Groepsbeheer

    • Maak groepen aan en wijs gebruikers toe

    • Dwing toegangsbeleid af via op groepen gebaseerde machtigingen

    • Beheer het lidmaatschap van LDAP-groepen dynamisch


  • SSO and SAML integration key icon

    SSH-sleutelbeheer (met Engineering Add-On)

    • SSH-sleutels uploaden naar gebruikersaccounts

    • Roteer sleutels via script of CI/CD-actie

    • Dwing single-source sleutelbeheer af op alle servers


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    POSIX-attribuutbeheer (met Engineering Add-On)

    • Definieer UID, GID, shell en homedirectory voor engineeringgebruikers

    • Integreren met Linux/macOS-inlogsystemen


  • Update Management icon

    Auditlogs & authenticatiegegevens

    • Toegangslogboeken voor LDAP en RADIUS ophalen

    • Exporteer logs naar een SIEM- of monitoringtool

    • Bekijk de toegangsgeschiedenis voor compliance


Populaire integraties

  • Aangepaste interne beheerportalen
  • Infrastructure-as-code (bijv. Terraform, Ansible)
  • CI/CD-pipelines (bijv. workflows voor deprovisioning)
  • MDM- of endpointbeheertools
  • Automatiseringen voor incidentrespons

API-architectuur

  • RESTful-eindpunten met voorspelbare JSON-structuren

  • Tokengebaseerde authenticatie met toegangsbereik op basis van scope

  • Limieten voor prestaties en beveiliging

  • Volledig gedocumenteerd via Foxpass Developer Portal


Voorbeelden van eindpunten zijn:

  • GET /api/users/ – Gebruikers weergeven

  • POST /api/groups/ – Groep maken

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – SSH-sleutel bijwerken

  • GET /api/logs/ – Auditlogs ophalen


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

Veilig ontworpen

  • TLS-encryptie voor al het API-verkeer

  • Rolgebaseerde machtigingen voor API-tokens

  • Logboeken en audittrails van API-activiteit

  • Ondersteunt use cases die aansluiten op SOC 2 en HIPAA


Bronnen

Volledige API-referentie
Snelstart- & integratiehandleidingen

Klaar om je toegangscontrole te automatiseren?

De Foxpass API geeft je team de controle en flexibiliteit om IAM als infrastructuur te behandelen—veilig, schaalbaar en codegestuurd.

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