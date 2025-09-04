Automatiseer, integreer en breid Foxpass uit met een uitgebreide REST API
Beheer gebruikers, groepen, SSH-sleutels, toegangsbeleid en auditgegevens vol vertrouwen via een ontwikkelaarsvriendelijke API die is gebouwd voor veilige infrastructuurautomatisering.
Waarom de Foxpass API gebruiken?
Handmatig beheer van mappen of sleutels schaalt niet op - en het brengt risico's met zich mee. Met de Foxpass API kan je team:
Automatiseer de provisioning van gebruikers en groepen
SSH-sleutels programmatisch synchroniseren
Beheer toegangsrechten als code
Integreer met interne platforms en DevOps-pipelines
Activeer deprovisioning of het intrekken van inloggegevens via CI/CD-tools
Als je infrastructuur op grote schaal wilt beheren, is deze API je basis voor IAM-automatisering en zero-trust-handhaving.
Kernmogelijkheden
Gebruikersbeheer
Gebruikers maken, bijwerken of verwijderen
Gebruikersrollen en LDAP-toegangskenmerken instellen
Accounts programmatisch uitschakelen of opnieuw inschakelen
Groepsbeheer
Maak groepen aan en wijs gebruikers toe
Dwing toegangsbeleid af via op groepen gebaseerde machtigingen
Beheer het lidmaatschap van LDAP-groepen dynamisch
SSH-sleutelbeheer (met Engineering Add-On)
SSH-sleutels uploaden naar gebruikersaccounts
Roteer sleutels via script of CI/CD-actie
Dwing single-source sleutelbeheer af op alle servers
POSIX-attribuutbeheer (met Engineering Add-On)
Definieer UID, GID, shell en homedirectory voor engineeringgebruikers
Integreren met Linux/macOS-inlogsystemen
Auditlogs & authenticatiegegevens
Toegangslogboeken voor LDAP en RADIUS ophalen
Exporteer logs naar een SIEM- of monitoringtool
Bekijk de toegangsgeschiedenis voor compliance
Populaire integraties
- Aangepaste interne beheerportalen
- Infrastructure-as-code (bijv. Terraform, Ansible)
- CI/CD-pipelines (bijv. workflows voor deprovisioning)
- MDM- of endpointbeheertools
- Automatiseringen voor incidentrespons
API-architectuur
RESTful-eindpunten met voorspelbare JSON-structuren
Tokengebaseerde authenticatie met toegangsbereik op basis van scope
Limieten voor prestaties en beveiliging
Volledig gedocumenteerd via Foxpass Developer Portal
Voorbeelden van eindpunten zijn:
GET /api/users/ – Gebruikers weergeven
POST /api/groups/ – Groep maken
PUT /api/public-keys/{id}/ – SSH-sleutel bijwerken
GET /api/logs/ – Auditlogs ophalen
Veilig ontworpen
TLS-encryptie voor al het API-verkeer
Rolgebaseerde machtigingen voor API-tokens
Logboeken en audittrails van API-activiteit
Ondersteunt use cases die aansluiten op SOC 2 en HIPAA
Klaar om je toegangscontrole te automatiseren?
De Foxpass API geeft je team de controle en flexibiliteit om IAM als infrastructuur te behandelen—veilig, schaalbaar en codegestuurd.