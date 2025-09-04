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Foxpass
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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

Stroomlijn wachtwoordloze BYOD-onboarding met een self-service certificaatinstaller

Laat gebruikers hun eigen apparaten registreren voor veilige toegang tot wifi en VPN, zonder handmatige provisioning, gedeelde wachtwoorden of IT-tickets. Inbegrepen bij Foxpass Advanced License.

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

Wat het doet

De Foxpass BYOD Certificate Installer biedt een veilige selfservice-interface waarmee gebruikers en organisaties het volgende kunnen:

  • Download en installeer een X.509-certificaat

  • Hun persoonlijke (niet-beheerde) apparaat registreren voor netwerktoegang

  • Authenticeer via EAP-TLS met je Wi-Fi- of VPN-infrastructuur

  • Vermijd netwerkverificatie op basis van wachtwoorden volledig

  • Vul MDM-integraties aan om volledige zero-trust, certificaatgebaseerde netwerktoegang te bieden voor elk apparaat — beheerd of BYOD

Dit maakt wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatiemogelijk—een kernonderdeel van zero-trust netwerktoegang.

Belangrijkste mogelijkheden

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    EAP-TLS-certificaatinschrijving

    • Geeft X.509-certificaten uit vanuit de beveiligde backend van Foxpass

    • Ondersteunt certificaatverval, intrekking en vernieuwing

    • Integreert met Foxpass Cloud RADIUS voor EAP-TLS-authenticatie


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    Aangepaste ervaring met eigen branding

    • Pas de branding van het installatieprogramma aan met de naam van je instelling of bedrijf (bijv. op NetID gebaseerde portals)

    • Bied vertrouwen en duidelijkheid tijdens zelfinschrijving

    • Ideaal voor het basis- en voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en multi-tenant implementaties


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    Ondersteunt de belangrijkste platforms

    • Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS

    • Geen beheerdersrechten vereist voor installatie

    • Ondersteunt ook MDM-integraties voor workflows met beheerde apparaten (Jamf, Intune, Kandji)


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Ontworpen voor schaalbaarheid

    • Voeg honderden of duizenden apparaten toe voor studenten, medewerkers, docenten of externe teams

    • Verminder het aantal helpdesktickets door wachtwoordresets of verwarring over de SSID

    • Volg inschrijvingen en gebruik via Foxpass-logboeken


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

Hoe werkt het

  1. De gebruiker logt in op het BYOD-portaal met de inloggegevens van zijn identiteitsprovider (Google, Okta, Entra ID, enz.)

  2. Het installatieprogramma levert een ondertekend certificaat aan het apparaat van de gebruiker

  3. Apparaat maakt verbinding met Wi-Fi/VPN met EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS

  4. Foxpass valideert het certificaat en verleent toegang op basis van identiteit of groep


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

Beste voor

  • K–12 en hoger onderwijs – Geef studenten en docenten de mogelijkheid verbinding te maken zonder tussenkomst van IT

  • Werknemers op afstand en in hybride vorm – Veilige VPN-toegang voor persoonlijke laptops en mobiele apparaten

  • Omgevingen met hoge beveiliging – Handhaaf wachtwoordloze toegangsbeleidsregels op onbeheerde endpoints

  • Multi-tenant netwerken – Laat gasten of contractanten aan boord komen met VLAN's met beperkte toegang


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

Werkt met


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

Beveiliging & Compliance

  • X.509-certificaten verkleinen de blootstelling van inloggegevens en het risico op phishing

  • Certificaten gekoppeld aan gebruiker/apparaat, niet gedeeld tussen systemen

  • Ondersteunt zero-trust-principes: verifieer elke verbinding

  • Inclusief auditlogs en beheer van de certificaatlevenscyclus

  • SOC 2 Type II- en HIPAA-ready backendinfrastructuur


Echte klantfeedback

We zijn met Foxpass overgestapt op certificaatgebaseerde wifi om wachtwoordresets en phishing te elimineren. Hun BYOD-installer maakte het moeiteloos, zelfs voor niet-technische gebruikers.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Klaar om wachtwoordloos te werken voor BYOD?

Met de Foxpass BYOD Certificate Installer implementeer je veilige, wachtwoordloze Wi‑Fi- en VPN-toegang op elk apparaat met zero-touch provisioning

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