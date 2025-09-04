Stroomlijn wachtwoordloze BYOD-onboarding met een self-service certificaatinstaller
Laat gebruikers hun eigen apparaten registreren voor veilige toegang tot wifi en VPN, zonder handmatige provisioning, gedeelde wachtwoorden of IT-tickets. Inbegrepen bij Foxpass Advanced License.
Wat het doet
De Foxpass BYOD Certificate Installer biedt een veilige selfservice-interface waarmee gebruikers en organisaties het volgende kunnen:
Download en installeer een X.509-certificaat
Hun persoonlijke (niet-beheerde) apparaat registreren voor netwerktoegang
Authenticeer via EAP-TLS met je Wi-Fi- of VPN-infrastructuur
Vermijd netwerkverificatie op basis van wachtwoorden volledig
Vul MDM-integraties aan om volledige zero-trust, certificaatgebaseerde netwerktoegang te bieden voor elk apparaat — beheerd of BYOD
Dit maakt wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatiemogelijk—een kernonderdeel van zero-trust netwerktoegang.
Belangrijkste mogelijkheden
EAP-TLS-certificaatinschrijving
Geeft X.509-certificaten uit vanuit de beveiligde backend van Foxpass
Ondersteunt certificaatverval, intrekking en vernieuwing
Integreert met Foxpass Cloud RADIUS voor EAP-TLS-authenticatie
Aangepaste ervaring met eigen branding
Pas de branding van het installatieprogramma aan met de naam van je instelling of bedrijf (bijv. op NetID gebaseerde portals)
Bied vertrouwen en duidelijkheid tijdens zelfinschrijving
Ideaal voor het basis- en voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en multi-tenant implementaties
Ondersteunt de belangrijkste platforms
Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS
Geen beheerdersrechten vereist voor installatie
Ondersteunt ook MDM-integraties voor workflows met beheerde apparaten (Jamf, Intune, Kandji)
Ontworpen voor schaalbaarheid
Voeg honderden of duizenden apparaten toe voor studenten, medewerkers, docenten of externe teams
Verminder het aantal helpdesktickets door wachtwoordresets of verwarring over de SSID
Volg inschrijvingen en gebruik via Foxpass-logboeken
Hoe werkt het
De gebruiker logt in op het BYOD-portaal met de inloggegevens van zijn identiteitsprovider (Google, Okta, Entra ID, enz.)
Het installatieprogramma levert een ondertekend certificaat aan het apparaat van de gebruiker
Apparaat maakt verbinding met Wi-Fi/VPN met EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass valideert het certificaat en verleent toegang op basis van identiteit of groep
Beste voor
K–12 en hoger onderwijs – Geef studenten en docenten de mogelijkheid verbinding te maken zonder tussenkomst van IT
Werknemers op afstand en in hybride vorm – Veilige VPN-toegang voor persoonlijke laptops en mobiele apparaten
Omgevingen met hoge beveiliging – Handhaaf wachtwoordloze toegangsbeleidsregels op onbeheerde endpoints
Multi-tenant netwerken – Laat gasten of contractanten aan boord komen met VLAN's met beperkte toegang
Werkt met
Directory Sync: Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin
Wi-Fi-controllers: Meraki, Aruba, Ubiquiti, ...
MDM's: Jamf, Intune, Kandji, Addigy, ...
Beveiliging & Compliance
X.509-certificaten verkleinen de blootstelling van inloggegevens en het risico op phishing
Certificaten gekoppeld aan gebruiker/apparaat, niet gedeeld tussen systemen
Ondersteunt zero-trust-principes: verifieer elke verbinding
Inclusief auditlogs en beheer van de certificaatlevenscyclus
SOC 2 Type II- en HIPAA-ready backendinfrastructuur
Echte klantfeedback
We zijn met Foxpass overgestapt op certificaatgebaseerde wifi om wachtwoordresets en phishing te elimineren. Hun BYOD-installer maakte het moeiteloos, zelfs voor niet-technische gebruikers.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Klaar om wachtwoordloos te werken voor BYOD?
Met de Foxpass BYOD Certificate Installer implementeer je veilige, wachtwoordloze Wi‑Fi- en VPN-toegang op elk apparaat met zero-touch provisioning