Veilige BYOD-toegang zonder wachtwoorden of IT-kopzorgen
Gebruik Foxpass om persoonlijke apparaten te onboarden met wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatie. Geen gedeelde inloggegevens, geen supporttickets.
Het probleem met wachtwoordgebaseerde BYOD-toegang
Voor veel scholen, universiteiten en organisaties ziet wifi-onboarding er zo uit:
Gedeelde SSID's en wifi-wachtwoorden
Gebruikers in verwarring op verschillende OS-versies
Wachtwoordresets en vergrendelingen
Het delen van inloggegevens tussen gebruikers of gasten
VPN-inloggegevens opgeslagen op onbeheerde laptops
Dit creëert een ondersteuningslast en een veiligheidsrisico.
De Foxpass-oplossing
Foxpass maakt wachtwoordloze BYOD-toegang mogelijk met X.509-certificaten en EAP-TLS-authenticatie via zijn cloud-native Cloud RADIUS -platform.
In combinatie met de BYOD Certificate Installer kunnen gebruikers hun eigen persoonlijke apparaten zelf registreren zonder IT-ondersteuning nodig te hebben.
Hoe werkt het
De gebruiker voert het Foxpass BYOD Certificate Installer uit en verifieert zich via hun identiteitsprovider (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)
Ze downloaden een ondertekend certificaat via het selfserviceportaal van Foxpass
Hun apparaat maakt verbinding met wifi of VPN via EAP-TLS
Er wordt geen wachtwoord opgeslagen, gedeeld of hergebruikt. Toegang is gekoppeld aan identiteit en apparaat
Ondersteund door Foxpass Cloud RADIUS
Voor wie dit is
K-12-netwerken die netwerktoegang beheren voor apparaten van medewerkers of studenten
Hogeronderwijscampussen met hybride apparaattoegang voor medewerkers en studenten
Enterprise IT -teams die werken op afstand en BYOD-laptops ondersteunen
Gastnetwerken die beperkte toegang nodig hebben zonder wildgroei aan inloggegevens
Voordelen van wachtwoordloos BYOD
- Maak een einde aan gedeelde inloggegevens en verwarring over SSID's
- Verbeter de gebruikerservaring voor studenten, medewerkers en gasten
- Verminder de druk op de helpdesk bij het onboarden op wifi
- Beveilig onbeheerde apparaten met identiteitsgebaseerde toegang
- Trek certificaten eenvoudig in bij offboarding of een beleidswijziging
- Sluit aan op zero-trust- en NIST 800-63-richtlijnen
Compatibel met
iOS
MacOS
Android
Windows
ChromeOS
VPN-clients en enterprise-wifi (802.1X)
Werkt met MDM's zoals Jamf, Kandji, Intune - of helemaal zonder MDM.
Echte klantfeedback
We zijn overgestapt op cruciale PKI-certificaatgebaseerde authenticatie voor de beveiliging van onze wifi, en Foxpass Advanced RADIUS maakte dat vrijwel moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD (Entra ID) en JAMF, waardoor de installatie eenvoudiger werd. Het uitgeven van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep soepel, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Klaar om wachtwoordloos aan de slag te gaan met BYOD?
Laat Foxpass je helpen om verder te gaan dan wifiwachtwoorden en onboardingfrustraties, zodat je gebruikers veilig verbinding maken en je IT-team gefocust blijft.