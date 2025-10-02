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Foxpass
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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

Veilige BYOD-toegang zonder wachtwoorden of IT-kopzorgen

Gebruik Foxpass om persoonlijke apparaten te onboarden met wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatie. Geen gedeelde inloggegevens, geen supporttickets.

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

Het probleem met wachtwoordgebaseerde BYOD-toegang

Voor veel scholen, universiteiten en organisaties ziet wifi-onboarding er zo uit:

  • Gedeelde SSID's en wifi-wachtwoorden

  • Gebruikers in verwarring op verschillende OS-versies

  • Wachtwoordresets en vergrendelingen

  • Het delen van inloggegevens tussen gebruikers of gasten

  • VPN-inloggegevens opgeslagen op onbeheerde laptops

Dit creëert een ondersteuningslast en een veiligheidsrisico.

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

De Foxpass-oplossing

Foxpass maakt wachtwoordloze BYOD-toegang mogelijk met X.509-certificaten en EAP-TLS-authenticatie via zijn cloud-native Cloud RADIUS -platform.

In combinatie met de BYOD Certificate Installer kunnen gebruikers hun eigen persoonlijke apparaten zelf registreren zonder IT-ondersteuning nodig te hebben.

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

Hoe werkt het

  1. De gebruiker voert het Foxpass BYOD Certificate Installer uit en verifieert zich via hun identiteitsprovider (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)

  2. Ze downloaden een ondertekend certificaat via het selfserviceportaal van Foxpass

  3. Hun apparaat maakt verbinding met wifi of VPN via EAP-TLS

  4. Er wordt geen wachtwoord opgeslagen, gedeeld of hergebruikt. Toegang is gekoppeld aan identiteit en apparaat

Ondersteund door Foxpass Cloud RADIUS

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

Voor wie dit is

  • K-12-netwerken die netwerktoegang beheren voor apparaten van medewerkers of studenten

  • Hogeronderwijscampussen met hybride apparaattoegang voor medewerkers en studenten

  • Enterprise IT -teams die werken op afstand en BYOD-laptops ondersteunen

  • Gastnetwerken die beperkte toegang nodig hebben zonder wildgroei aan inloggegevens


Voordelen van wachtwoordloos BYOD

  • Maak een einde aan gedeelde inloggegevens en verwarring over SSID's
  • Verbeter de gebruikerservaring voor studenten, medewerkers en gasten
  • Verminder de druk op de helpdesk bij het onboarden op wifi
  • Beveilig onbeheerde apparaten met identiteitsgebaseerde toegang
  • Trek certificaten eenvoudig in bij offboarding of een beleidswijziging
  • Sluit aan op zero-trust- en NIST 800-63-richtlijnen
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

Compatibel met

  • iOS

  • MacOS

  • Android

  • Windows

  • ChromeOS

  • VPN-clients en enterprise-wifi (802.1X)

Werkt met MDM's zoals Jamf, Kandji, Intune - of helemaal zonder MDM.

Echte klantfeedback

We zijn overgestapt op cruciale PKI-certificaatgebaseerde authenticatie voor de beveiliging van onze wifi, en Foxpass Advanced RADIUS maakte dat vrijwel moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD (Entra ID) en JAMF, waardoor de installatie eenvoudiger werd. Het uitgeven van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep soepel, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

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Klaar om wachtwoordloos aan de slag te gaan met BYOD?

Laat Foxpass je helpen om verder te gaan dan wifiwachtwoorden en onboardingfrustraties, zodat je gebruikers veilig verbinding maken en je IT-team gefocust blijft.

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