Veilige servertoegang met gecentraliseerd SSH-sleutelbeheer, cloudgekoppelde authenticatie en op groepen gebaseerde sudo-toegangscontrole
Automatiseer de distributie van SSH-sleutels, dwing minimale rechten af en vereenvoudig het offboarden van gebruikers — allemaal gesynchroniseerd met de cloud-IdP van je organisatie (Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin).
De uitdaging
Het beheren van SSH-sleutels en lokale gebruikersaccounts in verschillende engineeringomgevingen wordt al snel complex en onveilig. Teams hebben moeite met:
Houd bij welke gebruikers SSH-toegang hebben tot welke systemen
Verwijder de toegang direct wanneer werknemers of opdrachtnemers vertrekken
Roteer SSH-sleutels en wachtwoorden regelmatig
Dwing consistente sudo-machtigingen af
Toon naleving van toegangscontrole aan voor SOC 2, ISO 27001 of interne audits
Zonder centraal beheer vormen verweesde sleutels en onbeheerde sudoers-bestanden een reëel risico — en zorgen ze voor echte operationele vertraging.
De Foxpass-oplossing
Foxpass vereenvoudigt veilige toegang tot Linux-, macOS- en UNIX-systemen door het volgende te centraliseren:
Opslag en rotatie van SSH-openbare sleutels
POSIX-gebruikers- en groepsdefinities (UID, GID, shell)
Wachtwoordgebaseerde aanmelding via LDAP
Sudo-toegang gekoppeld aan directorygroepen
Allemaal geïntegreerd met je identiteitsprovider (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) en afgedwongen via je bestaande infrastructuur. Geen nieuwe agents of servers vereist.
Wat je kunt doen met Foxpass
Beheer van SSH-sleutels
Upload, trek sleutels in en roteer ze vanuit de Foxpass-console of API
Dwing alleen inloggen met een sleutel af (geen terugvaloptie met wachtwoord)
Synchroniseer sleutels automatisch naar door LDAP ondersteunde servers
Zorg dat sleutels direct worden verwijderd bij offboarding
Met LDAP ondersteunde wachtwoordaanmelding
Gebruik directoryreferenties om te verifiëren bij Linux/macOS
Stel POSIX-velden in, zoals UID, shell en homedirectory
Dwing centraal beleid af voor wachtwoordcomplexiteit en vervaldatums
Afdwingen van sudo-toegang
Definieer sudo-toegang op basis van LDAP-groepslidmaatschap
Dynamisch rechten voor bevoegdheidsverhoging verlenen/beperken
Vervang statische sudoers-bestanden door directorygestuurde controle
Audit en compliance
Houd inlogpogingen en sudo-gebruik bij
Exporteer logboeken voor auditrapportage (uitbreidbaar tot 90 dagen)
Zorg voor naleving van SOC 2, HIPAA en interne beveiligingsbeleidsregels
Veelvoorkomende scenario's
Wissel de SSH-sleutels van ontwikkelaars elke 90 dagen
Geef een opdrachtnemer tijdelijk sudo-toegang
Beperk SSH-toegang voor een nieuwe productieserver
Toon tijdens een compliance-audit aan dat het toegangsbeleid wordt gehandhaafd
Koppel Linux/macOS-toegang aan het lidmaatschap van Okta- of Google-groepen
Bereik zero-trust servertoegang met geautomatiseerd SSH-sleutel- en identiteitsbeheer. Vervang statische inloggegevens door dynamische SSH-sleutelrotatie en op groepen gebaseerd toegangsbeleid — geïntegreerd met je cloud-IdP voor volledige zichtbaarheid en controle.
Hoe schakel je deze mogelijkheid in
SSH-sleutel- en wachtwoordbeheer is beschikbaar via de Foxpass Engineering License Add-On, waarmee je je bestaande Foxpass LDAP-directory uitbreidt met:
POSIX-attributen
Beheeropties voor SSH-sleutels
Sudo-groepsbeleid
Volledige Linux/macOS-inlogverplichting
Klaar om je SSH-toegangscontroles te moderniseren?
Zeg vaarwel tegen handmatig sleutelbeheer en versnipperd inlogbeleid. Foxpass geeft je team veilige, schaalbare toegangscontrole die aansluit bij zero-trust best practices.