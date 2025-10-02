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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

Veilige servertoegang met gecentraliseerd SSH-sleutelbeheer, cloudgekoppelde authenticatie en op groepen gebaseerde sudo-toegangscontrole

Automatiseer de distributie van SSH-sleutels, dwing minimale rechten af en vereenvoudig het offboarden van gebruikers — allemaal gesynchroniseerd met de cloud-IdP van je organisatie (Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin).

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

De uitdaging

Het beheren van SSH-sleutels en lokale gebruikersaccounts in verschillende engineeringomgevingen wordt al snel complex en onveilig. Teams hebben moeite met:

  • Houd bij welke gebruikers SSH-toegang hebben tot welke systemen

  • Verwijder de toegang direct wanneer werknemers of opdrachtnemers vertrekken

  • Roteer SSH-sleutels en wachtwoorden regelmatig

  • Dwing consistente sudo-machtigingen af

  • Toon naleving van toegangscontrole aan voor SOC 2, ISO 27001 of interne audits

Zonder centraal beheer vormen verweesde sleutels en onbeheerde sudoers-bestanden een reëel risico — en zorgen ze voor echte operationele vertraging.

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

De Foxpass-oplossing

Foxpass vereenvoudigt veilige toegang tot Linux-, macOS- en UNIX-systemen door het volgende te centraliseren:

  • Opslag en rotatie van SSH-openbare sleutels

  • POSIX-gebruikers- en groepsdefinities (UID, GID, shell)

  • Wachtwoordgebaseerde aanmelding via LDAP

  • Sudo-toegang gekoppeld aan directorygroepen

Allemaal geïntegreerd met je identiteitsprovider (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) en afgedwongen via je bestaande infrastructuur. Geen nieuwe agents of servers vereist.

Wat je kunt doen met Foxpass

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    Beheer van SSH-sleutels

    • Upload, trek sleutels in en roteer ze vanuit de Foxpass-console of API

    • Dwing alleen inloggen met een sleutel af (geen terugvaloptie met wachtwoord)

    • Synchroniseer sleutels automatisch naar door LDAP ondersteunde servers

    • Zorg dat sleutels direct worden verwijderd bij offboarding


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    Met LDAP ondersteunde wachtwoordaanmelding

    • Gebruik directoryreferenties om te verifiëren bij Linux/macOS

    • Stel POSIX-velden in, zoals UID, shell en homedirectory

    • Dwing centraal beleid af voor wachtwoordcomplexiteit en vervaldatums


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Afdwingen van sudo-toegang

    • Definieer sudo-toegang op basis van LDAP-groepslidmaatschap

    • Dynamisch rechten voor bevoegdheidsverhoging verlenen/beperken

    • Vervang statische sudoers-bestanden door directorygestuurde controle


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    Audit en compliance

    • Houd inlogpogingen en sudo-gebruik bij

    • Exporteer logboeken voor auditrapportage (uitbreidbaar tot 90 dagen)

    • Zorg voor naleving van SOC 2, HIPAA en interne beveiligingsbeleidsregels


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Veelvoorkomende scenario's

  • Wissel de SSH-sleutels van ontwikkelaars elke 90 dagen

  • Geef een opdrachtnemer tijdelijk sudo-toegang

  • Beperk SSH-toegang voor een nieuwe productieserver

  • Toon tijdens een compliance-audit aan dat het toegangsbeleid wordt gehandhaafd

  • Koppel Linux/macOS-toegang aan het lidmaatschap van Okta- of Google-groepen

Bereik zero-trust servertoegang met geautomatiseerd SSH-sleutel- en identiteitsbeheer. Vervang statische inloggegevens door dynamische SSH-sleutelrotatie en op groepen gebaseerd toegangsbeleid — geïntegreerd met je cloud-IdP voor volledige zichtbaarheid en controle.


Hoe schakel je deze mogelijkheid in

SSH-sleutel- en wachtwoordbeheer is beschikbaar via de Foxpass Engineering License Add-On, waarmee je je bestaande Foxpass LDAP-directory uitbreidt met:

  • POSIX-attributen

  • Beheeropties voor SSH-sleutels

  • Sudo-groepsbeleid

  • Volledige Linux/macOS-inlogverplichting


Klaar om je SSH-toegangscontroles te moderniseren?

Zeg vaarwel tegen handmatig sleutelbeheer en versnipperd inlogbeleid. Foxpass geeft je team veilige, schaalbare toegangscontrole die aansluit bij zero-trust best practices.

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