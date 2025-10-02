Veilige servertoegang met gecentraliseerd SSH-sleutelbeheer, cloudgekoppelde authenticatie en op groepen gebaseerde sudo-toegangscontrole

Automatiseer de distributie van SSH-sleutels, dwing minimale rechten af en vereenvoudig het offboarden van gebruikers — allemaal gesynchroniseerd met de cloud-IdP van je organisatie (Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin).