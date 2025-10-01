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Foxpass
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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Beveilig je netwerk met identiteitsgestuurde en certificaatgebaseerde Wi‑Fi- en VPN-authenticatie

Elimineer gedeelde inloggegevens, beheer toegang op basis van identiteit en pas zero-trustprincipes toe in je campus- of bedrijfsnetwerk, aangedreven door Foxpass Cloud RADIUS.

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

De uitdaging

Traditionele wifi- en VPN-configuraties zijn afhankelijk van gedeelde wachtwoorden of on-prem RADIUS-servers die:

  • Geen gedetailleerde controle over wie verbinding kan maken

  • Stel netwerken bloot aan laterale bewegingen en apparaatspoofing

  • Kan naadloze BYOD-authenticatie niet ondersteunen

  • Vereist handmatig beheer van certificaten of inloggegevens

  • Zijn lastig op te schalen, te beheren en te beveiligen

Voor moderne organisaties, vooral organisaties die prioriteit geven aan zero-trust-toegang en compliance, voldoet dit model niet.

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

De Foxpass-oplossing

Foxpass Cloud RADIUS biedt een veilige, cloud-native authenticatielaag voor wifi- en VPN-toegang. Het ondersteunt:

  • Wachtwoordloze toegang met EAP-TLS (certificaatgebaseerd)

  • Identiteitsgestuurde toegang met EAP-TTLS (gebruikersnaam + wachtwoord)

  • Naadloze integratie met Google, Entra ID, Okta, OneLogin

  • Compatibiliteit met VPN-clients en MDM-platforms

  • Ingebouwde BYOD-certificaatdistributie met aangepaste branding

Je kiest je authenticatiemethode. Foxpass maakt het veilig, schaalbaar en eenvoudig.


Belangrijkste mogelijkheden

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    Cloud RADIUS-authenticatie

    • Gehoste RADIUS met wereldwijde redundantie

    • Ondersteuning voor zowel EAP-TTLS als EAP-TLS

    • RadSec (RADIUS over TLS) voor extra beveiliging

    • Geen onderhoud van on-prem servers vereist


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    Identiteitsgebaseerde toegangscontrole

    • Wijs toegang toe op basis van gebruikersidentiteit of groep

    • Integreer met je bestaande IdP

    • Dynamisch netwerktoegang verlenen of intrekken


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    Certificaatgebaseerde authenticatie (Advanced License)

    • Geef X.509-certificaten uit aan apparaten (EAP-TLS)

    • Certificaten valideren bij elke verbindingspoging

    • Dwing wachtwoordloos inloggen af voor Wi-Fi en VPN


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    BYOD-certificaatinstallatieprogramma (Advanced License)

    • Laat gebruikers apparaten veilig zelf registreren

    • Ondersteunt een interface in de huisstijl van de school of het bedrijf

    • Ideaal voor onderwijs, hybride werkplekken of gasttoegang


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    VPN-compatibiliteit

    • Verifieer VPN-aanmeldingen met RADIUS of LDAP Bridge

    • Werkt met OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco en meer

    • Dwing toegang met minimale rechten en sessielogging af


Veelvoorkomende scenario's

  • Verifieer Wi-Fi-toegang voor medewerkers, studenten en gasten + vereenvoudig netwerksegmentatie

  • Bied veilige VPN-toegang voor werknemers op afstand

  • Vergrendel de infrastructuur zodat alleen geverifieerde gebruikers/apparaten toegang hebben

  • Schakel selfservice-BYOD-onboarding in zonder IT-tickets

  • Voldoe aan compliance-eisen voor toegangslogboekregistratie (SOC 2, HIPAA)


Hoe Foxpass je helpt Zero Trust te implementeren

Vereiste

Ondersteund door Foxpass

Wachtwoordloze authenticatie (EAP-TLS)


(Geavanceerde licentie)

Identiteitsgestuurde toegang (EAP-TTLS)

RADIUS via TLS (RadSec)


(Geavanceerde licentie)

Onboarding van BYOD-certificaten


(Geavanceerde licentie)

Cloudgebaseerde RADIUS-server

VPN-authenticatie

Directory-sync (Okta, Google, Entra ID)

Toegangslogboeken klaar voor audits


Klaar om wifi- en VPN-toegang te beveiligen?

Stop met het delen van wachtwoorden en begin je netwerk te beveiligen met identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie.

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