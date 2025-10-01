Beveilig je netwerk met identiteitsgestuurde en certificaatgebaseerde Wi‑Fi- en VPN-authenticatie
Elimineer gedeelde inloggegevens, beheer toegang op basis van identiteit en pas zero-trustprincipes toe in je campus- of bedrijfsnetwerk, aangedreven door Foxpass Cloud RADIUS.
De uitdaging
Traditionele wifi- en VPN-configuraties zijn afhankelijk van gedeelde wachtwoorden of on-prem RADIUS-servers die:
Geen gedetailleerde controle over wie verbinding kan maken
Stel netwerken bloot aan laterale bewegingen en apparaatspoofing
Kan naadloze BYOD-authenticatie niet ondersteunen
Vereist handmatig beheer van certificaten of inloggegevens
Zijn lastig op te schalen, te beheren en te beveiligen
Voor moderne organisaties, vooral organisaties die prioriteit geven aan zero-trust-toegang en compliance, voldoet dit model niet.
De Foxpass-oplossing
Foxpass Cloud RADIUS biedt een veilige, cloud-native authenticatielaag voor wifi- en VPN-toegang. Het ondersteunt:
Wachtwoordloze toegang met EAP-TLS (certificaatgebaseerd)
Identiteitsgestuurde toegang met EAP-TTLS (gebruikersnaam + wachtwoord)
Naadloze integratie met Google, Entra ID, Okta, OneLogin
Compatibiliteit met VPN-clients en MDM-platforms
Ingebouwde BYOD-certificaatdistributie met aangepaste branding
Je kiest je authenticatiemethode. Foxpass maakt het veilig, schaalbaar en eenvoudig.
Belangrijkste mogelijkheden
Cloud RADIUS-authenticatie
Gehoste RADIUS met wereldwijde redundantie
Ondersteuning voor zowel EAP-TTLS als EAP-TLS
RadSec (RADIUS over TLS) voor extra beveiliging
Geen onderhoud van on-prem servers vereist
Identiteitsgebaseerde toegangscontrole
Wijs toegang toe op basis van gebruikersidentiteit of groep
Integreer met je bestaande IdP
Dynamisch netwerktoegang verlenen of intrekken
Certificaatgebaseerde authenticatie (Advanced License)
Geef X.509-certificaten uit aan apparaten (EAP-TLS)
Certificaten valideren bij elke verbindingspoging
Dwing wachtwoordloos inloggen af voor Wi-Fi en VPN
BYOD-certificaatinstallatieprogramma (Advanced License)
Laat gebruikers apparaten veilig zelf registreren
Ondersteunt een interface in de huisstijl van de school of het bedrijf
Ideaal voor onderwijs, hybride werkplekken of gasttoegang
VPN-compatibiliteit
Verifieer VPN-aanmeldingen met RADIUS of LDAP Bridge
Werkt met OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco en meer
Dwing toegang met minimale rechten en sessielogging af
Veelvoorkomende scenario's
Verifieer Wi-Fi-toegang voor medewerkers, studenten en gasten + vereenvoudig netwerksegmentatie
Bied veilige VPN-toegang voor werknemers op afstand
Vergrendel de infrastructuur zodat alleen geverifieerde gebruikers/apparaten toegang hebben
Schakel selfservice-BYOD-onboarding in zonder IT-tickets
Voldoe aan compliance-eisen voor toegangslogboekregistratie (SOC 2, HIPAA)
Hoe Foxpass je helpt Zero Trust te implementeren
Vereiste
Ondersteund door Foxpass
Wachtwoordloze authenticatie (EAP-TLS)
Identiteitsgestuurde toegang (EAP-TTLS)
RADIUS via TLS (RadSec)
Onboarding van BYOD-certificaten
Cloudgebaseerde RADIUS-server
VPN-authenticatie
Directory-sync (Okta, Google, Entra ID)
Toegangslogboeken klaar voor audits
Klaar om wifi- en VPN-toegang te beveiligen?
Stop met het delen van wachtwoorden en begin je netwerk te beveiligen met identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie.