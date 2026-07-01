Netwerken is niet alleen voor zakelijke conferenties. Lokale netwerken zijn essentiële tools om apparaten en gebruikers binnen één netwerk verbonden te houden, en met de komst van Virtual Local Area Networks (VLANs) zijn bedrijfsnetwerken nog efficiënter en krachtiger geworden.
Met dat in gedachten is het belangrijk om te begrijpen wat een VLAN is, hoe het werkt en wat Foxpass kan doen om je VLAN nog efficiënter en veiliger te maken.
Een lokaal netwerk (LAN) is een groep netwerkcomponenten die hetzelfde fysieke netwerk delen. Een VLAN is daarom een subnetwerk dat netwerkcomponenten van verschillende LAN's virtueel met elkaar verbindt tot één netwerk en zo de fysieke beperkingen van een LAN-omgeving omzeilt.
Door de toenemende netwerkcomplexiteit die de capaciteit van normale LAN's overstijgt, zijn VLAN's een alternatief geworden dat netwerken flexibel, schaalbaar, veilig en snel maakt.
Welke typen VLAN's zijn er?
Er zijn drie basistypen veelgebruikte VLAN's:
Protocol VLAN: Protocol-VLAN's verwerken verkeer op basis van de protocollen die ze gebruiken. Switches scheiden en sturen verkeer door op basis van het protocol waarop de VLAN is uitgerold. Verkeer van andere protocollen wordt niet doorgestuurd naar de poort.
Statische VLAN: Statische VLAN staat ook bekend als een poortgebaseerde VLAN. Bij dit type VLAN wijzen netwerkbeheerders poorten op een netwerkswitch toe aan een bepaald virtueel netwerk.
Dynamische VLAN: In tegenstelling tot statische VLAN's stellen dynamische VLAN's netwerkbeheerders in staat om netwerklidmaatschap te definiëren op basis van de kenmerken van apparaten.
Hoe werkt VLAN?
VLAN's verdelen één fysiek LAN in meerdere logische netwerksegmenten. Deze logische netwerksegmenten communiceren vervolgens met elkaar alsof ze uit één enkel LAN bestaan, terwijl ze in werkelijkheid op één of meer LAN's bestaan.
De netwerksegmenten zijn gescheiden van de rest van het fysieke LAN met behulp van een router, switch of bridge. Wanneer een netwerkknooppunt gegevens uitzendt, bereikt dit dus andere knooppunten binnen een VLAN, maar niet op andere segmenten van het fysieke LAN.
Wanneer een LAN-brug gegevens ontvangt van een netwerkknooppunt, worden de gegevens expliciet of impliciet getagd. Expliciete tagging vindt plaats wanneer een VLAN-identificatie aan de gegevens wordt toegevoegd, zodat het voor de bridge gemakkelijker wordt om het volgende knooppunt voor de gegevens te bepalen. Impliciete tagging vindt plaats door gebruik te maken van de informatie die in de gegevens aanwezig is (bijvoorbeeld de poort waarop de gegevens zijn binnengekomen).
Op basis van impliciete of expliciete tagging bepaalt de bridge waarheen de data moet worden gerouteerd, stuurt de data naar het volgende knooppunt en isoleert het betreffende LAN-segment van de rest van het LAN.
Waarom een VLAN gebruiken?
VLAN's vereenvoudigen de complexiteit die inherent is aan fysieke LAN's. In een eenvoudig fysiek LAN wordt de data niet goed naar de bestemming verzonden door een botsing wanneer twee nodes tegelijkertijd verkeer verzenden. Door deze botsing raakt het hele LAN bezet en moeten de oorspronkelijke gegevens opnieuw worden verzonden.
VLAN's daarentegen verzenden gegevens van het ene segment naar het andere met behulp van een switch of bridge, waardoor de kans op botsingen afneemt en de gegevens niet naar alle aangesloten netwerkapparaten worden uitgezonden. Daarnaast zijn er nog andere voordelen van het gebruik van een VLAN:
Kostenefficiëntie
VLAN's communiceren via switches en vereisen geen routers, tenzij ze gegevens buiten het VLAN verzenden. Daardoor kunnen VLAN's extra databelasting verwerken, de gegevenslatentie verlagen en uiteindelijk de kosten verminderen.
Flexibiliteit
VLAN's kunnen poortgebaseerd, protocolgebaseerd of subnetgebaseerd zijn, wat zorgt voor een flexibele netwerkinrichting die kan worden geconfigureerd tussen verschillende gebouwen of verdiepingen, ongeacht de nabijheid van andere netwerkknooppunten.
Minder administratief toezicht
VLAN's besparen netwerkbeheerders ook tijd, omdat ze werkstations in verschillende LAN-segmenten verdelen. Beheerders hoeven het netwerk niet opnieuw te configureren wanneer ze hun werkstations verplaatsen en kunnen de toegang voor gebruikers ook beperken dankzij de isolatie van verschillende LAN-segmenten.
Wat zijn de use cases van een VLAN?
Grote bedrijven
Grote bedrijven zetten meestal een Wide Area Network (WAN) in om te voorzien in de behoeften van hun uitgebreide kantoren en teams. Meerdere VLAN's als alternatief kunnen de configuratie vereenvoudigen en zorgen voor vlottere samenwerking tussen functies en het delen van gegevens tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf.
Isolatie
VLAN's kunnen ook worden gebruikt om gastgebruikers toegang te geven tot draadloos internet, zonder zelfs maar toegang te krijgen tot het kernnetwerk van de organisatie.
Prioritering
Kritiek verkeer kan meer prioriteit krijgen dan de rest van het netwerk door VLAN-gebaseerd beleid te gebruiken en te implementeren.
VoIP
VLAN's kunnen ook worden gebruikt om een logisch gescheiden laag voor VoIP te creëren. Hiermee wordt het spraaknetwerk gescheiden van de andere netwerken, waardoor het spraaknetwerk het verkeer van het onderliggende netwerk doorgaans niet raakt en ongewijzigd van de ene node naar de andere kan worden verzonden.
Hoe kan Foxpass helpen?
Er zijn verschillende vermeende voordelen van het gebruik van VLAN's, maar met Foxpass kunnen die voordelen exponentieel toenemen. Foxpass is een oplossing waarmee je de voordelen van VLAN kunt benutten in combinatie met verschillende tools voor gebruikersbeheer, voor meer beveiliging en eenvoudigere toegang binnen je organisatie.
Foxpass is een kant-en-klare tool voor server- en netwerkautomatisering die het risico op beveiligingsinbreuken vermindert door de meest gevoelige onderdelen van je infrastructuur te beschermen. Foxpass is zowel schaalbaar als fouttolerant, waardoor het een krachtige oplossing is voor bedrijven van elke omvang.
Je kunt Foxpass gebruiken om VLAN eenvoudig te integreren via RADIUS-attributen. Je kunt Cisco-switches ook configureren met draadloze 802.1x-VLAN-toewijzing via de gebruiksvriendelijke interface van Foxpass, waardoor je gemakkelijker profiteert van de voordelen van VLAN in combinatie met de juiste toegangsbeheertools zoals RADIUS.
Met de beveiligingsvoordelen van VLAN-omgevingen en de beveiligingsfuncties van Foxpass beschik je zeker over een versterkte beveiligingsinfrastructuur die beveiligingsinbreuken op afstand houdt.