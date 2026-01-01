Foxpass Glossary
Explore the essential terms and technologies behind secure network access, certificate-based authentication, and modern identity and access management.
A
Active Directory (AD)
Active Directory (AD) is een verouderde directoryservice die door Microsoft is ontwikkeld voor het beheren van gebruikers, apparaten en toegang binnen Windows-gebaseerde netwerken. Active Directory verifieert gebruikers en dwingt groepsbeleid af via on-premises domeincontrollers. Hoewel het nog steeds veel wordt gebruikt, is het afhankelijk van lokale infrastructuur en handmatig beheer. Foxpass Cloud LDAP biedt een modern alternatief voor Active Directory, met hetzelfde gecentraliseerde identiteits- en toegangsbeheer (zonder lokale servers) en directe synchronisatie met cloud-IdP's zoals Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin om authenticatie binnen systemen en netwerken te verenigen.
Apparaatcertificaat
Een apparaatcertificaat is een digitaal certificaat dat aan een specifiek endpoint of apparaat is gekoppeld, waardoor het apparaat zelf — niet alleen de gebruiker — zich veilig kan authenticeren bij een netwerk of service. Foxpass integreert met MDM-platforms om automatisch apparaatcertificaten uit te geven en te beheren voor beheerde endpoints.
B
BYOD (Bring Your Own Device)
BYOD (Bring Your Own Device) is een beleid of werkwijze die gebruikers toestaat om met hun persoonlijke apparaten toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken en -middelen. BYOD vergroot de flexibiliteit, maar vereist veilige authenticatie om compliant te blijven. Foxpass ondersteunt BYOD-omgevingen via de BYOD-certificaatinstaller, waardoor wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde Wi‑Fi- en VPN-toegang mogelijk is voor onbeheerde apparaten.
Beheer van geprivilegieerde identiteiten (PIM)
Privileged Identity Management (PIM) is een gespecialiseerd onderdeel van PAM dat identiteiten met verhoogde of tijdelijk beperkte administratieve machtigingen beheert en controleert. PIM zorgt ervoor dat geprivilegieerde inloggegevens veilig worden uitgegeven, gebruikt en ingetrokken. Foxpass integreert identiteitsgebaseerde controles en logging ter ondersteuning van PIM-praktijken in engineering- en IT-omgevingen.
C
Certificaatautoriteit (CA)
Een certificeringsinstantie (CA) is een vertrouwde entiteit die digitale certificaten uitgeeft en ondertekent om de identiteit van gebruikers of apparaten te verifiëren. De CA zorgt ervoor dat certificaten geldig zijn en herleidbaar tot een vertrouwde root. Foxpass Cloud PKI fungeert als een private CA, waardoor organisaties volledige controle hebben over certificaatlevenscycli en vertrouwensbeleid.
Clientcertificaat
Een clientcertificaat is een digitaal certificaat dat op het apparaat van een gebruiker is geïnstalleerd en dat tijdens netwerkauthenticatie de identiteit van het apparaat of de gebruiker bewijst. Clientcertificaten vervangen traditionele wachtwoorden in EAP-TLS en andere veilige authenticatiemethoden. Foxpass geeft clientcertificaten uit via de Cloud PKI en BYOD-inschrijvingstools.
E
EAP (Extensible Authentication Protocol)
EAP (Extensible Authentication Protocol) is een flexibel authenticatieframework dat wordt gebruikt in netwerktoegangssystemen zoals Wi-Fi en VPN's. EAP ondersteunt meerdere verificatiemethoden, waaronder wachtwoorden, tokens en digitale certificaten, door ze binnen een gestandaardiseerd proces te kapselen. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt EAP-gebaseerde methoden zoals EAP-TLS en EAP-TTLS om veilige, identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie voor alle apparaattypen mogelijk te maken.
EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security)
EAP-TLS is een zeer veilige authenticatiemethode die digitale certificaten gebruikt in plaats van wachtwoorden om zowel de gebruiker als het netwerk te verifiëren. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt EAP-TLS om wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatie te bieden voor beheerde apparaten en BYOD-apparaten.
EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol – Tunneled Transport Layer Security)
EAP-TTLS is een authenticatiemethode die een veilige, versleutelde tunnel creëert tussen de client en de RADIUS-server. Binnen die tunnel worden gebruikersgegevens geverifieerd zonder ze bloot te stellen aan het netwerk. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt EAP-TTLS om veilige, identiteitsgebaseerde authenticatie mogelijk te maken wanneer certificaten niet zijn uitgerold.
eduroam (Education Roaming)
eduroam (education roaming) is een wereldwijde Wi-Fi-federatieservice waarmee studenten, onderzoekers en medewerkers veilig toegang krijgen tot draadloze netwerken bij deelnemende instellingen met hun eigen inloggegevens. eduroam vertrouwt op RADIUS-gebaseerde authenticatie met EAP-TLS of EAP-TTLS om gebruikersidentiteiten in verschillende organisaties te verifiëren. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt eduroam-implementaties met een cloud-native architectuur zonder onderhoud die voldoet aan federatievereisten en naadloos integreert met institutionele identiteitsproviders en LDAP-directory's.
F
FreeRADIUS
FreeRADIUS is een open-source RADIUS-server die veel wordt gebruikt voor netwerkauthenticatie, autorisatie en accounting. FreeRADIUS ondersteunt meerdere authenticatieprotocollen, waaronder EAP-TLS en EAP-TTLS, en wordt vaak ingezet in enterprise- en onderwijsomgevingen. Foxpass Cloud RADIUS bouwt voort op dezelfde RADIUS-standaarden als FreeRADIUS, maar levert die als een volledig beheerde, cloud-native service — waardoor serveronderhoud overbodig wordt en integratie met moderne identiteitsproviders eenvoudiger wordt.
I
IEEE 802.1X Wi-Fi-authenticatie
IEEE 802.1X Wi-Fi-authenticatie is een standaard voor netwerktoegangscontrole die het Extensible Authentication Protocol (EAP) gebruikt om gebruikers en apparaten te authenticeren voordat netwerktoegang wordt verleend. Het vormt de basis voor veilige enterprise Wi-Fi®. Foxpass Cloud RADIUS maakt 802.1X-authenticatie mogelijk met identiteits- en certificaatgebaseerde toegang, en integreert naadloos met de cloud-IdP en apparaatbeheertools van je organisatie.
Identity Provider (IdP)
Een identity provider is een dienst die digitale identiteiten opslaat en verifieert, en gebruikers authenticeert voordat toegang wordt verleend tot gekoppelde applicaties en systemen. Veelvoorkomende cloud-IdP's zijn Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta en OneLogin. Foxpass integreert met de IdP van je organisatie om gebruikers- en groepsgegevens te synchroniseren voor gecentraliseerde toegangscontrole.
Identity en accessmanagement (IAM)
Identity and Access Management (IAM) is een raamwerk van beleidsregels en technologieën dat ervoor zorgt dat de juiste personen passende toegang hebben tot systemen en middelen. IAM centraliseert identiteitsverificatie en toegangsbeheer voor gebruikers, apparaten en applicaties. Foxpass biedt IAM-mogelijkheden via cloud-gehoste LDAP, RADIUS en op certificaten gebaseerde authenticatie, geïntegreerd met de IdP van je organisatie.
L
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is een standaardprotocol dat wordt gebruikt om gebruikers- en groepsinformatie op te slaan, te organiseren en op te halen uit een directory. LDAP vormt de ruggengraat van gecentraliseerd identiteitsbeheer en ondersteunt aanmeldingen voor systemen zoals VPN's, servers en legacy-applicaties. Foxpass Cloud LDAP biedt een volledig beheerde, in de cloud gehoste LDAP-service die is gesynchroniseerd met de cloud-IdP van je organisatie voor naadloos en uniform identiteits- en toegangsbeheer.
LDAP-server
Een LDAP-server is het serveronderdeel dat de LDAP-directorydatabase host en beheert. Het verwerkt verzoeken van clients, voert zoekopdrachten of updates uit en retourneert directorygegevens. Foxpass Cloud LDAP maakt het overbodig om je eigen LDAP-server te hosten of te onderhouden door een volledig beheerde, cloud-native directory aan te bieden die automatisch wordt gesynchroniseerd met je cloud-IdP.
LDAP-zoekopdracht
Een LDAP Search is een LDAP-bewerking die een directory doorzoekt om gebruikers- of groepsvermeldingen te vinden en te lezen op basis van gedefinieerde criteria. Het kan volledige of gedeeltelijke resultaten retourneren, afhankelijk van het filter en de reikwijdte van de zoekopdracht. Met Foxpass Cloud LDAP blijven directoryzoekopdrachten actueel dankzij continue synchronisatie met je cloud IdP, zodat identiteitsgegevens altijd accuraat en up-to-date zijn.
M
MDM (beheer van mobiele apparaten)
Mobile device management (MDM) is een platform waarmee IT-teams mobiele apparaten en endpoint-apparaten kunnen configureren, beveiligen en beheren. MDM-systemen verwerken vaak certificaatimplementatie, beleidshandhaving en wissen op afstand. Foxpass integreert met toonaangevende MDM-oplossingen zoals Intune, Jamf en Kandji om de uitgifte en verlenging van certificaten voor beheerde apparaten te automatiseren.
Microsoft Entra ID (voorheen Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID is de cloudgebaseerde identiteits- en toegangsbeheerservice van Microsoft die gebruikers authenticeert en de toegang tot applicaties, apparaten en cloudresources beveiligt. Entra ID vervangt veel traditionele Active Directory-functies door een schaalbare, cloud-native architectuur. Veel oudere systemen ondersteunen moderne cloud-IdP-authenticatie echter niet standaard, of vereisen kostbare upgrades om SAML of OAuth te ondersteunen. Foxpass integreert met Microsoft Entra ID om gebruikers en groepen te synchroniseren voor gecentraliseerde authenticatie via Cloud LDAP en Cloud RADIUS — waardoor Entra-identiteiten worden uitgebreid naar Wi-Fi, VPN en serveraanmeldingen zonder bestaande systemen te wijzigen.
Microsoft NPS (Netwerkbeleidserver)
Microsoft NPS (Network Policy Server) is een Windows Server-rol die fungeert als een RADIUS-server voor het authenticeren en autoriseren van gebruikers die verbinding maken met een netwerk. NPS integreert met on-premises Active Directory om beleid voor netwerktoegang af te dwingen. Foxpass Cloud RADIUS vervangt of breidt Microsoft NPS uit met een cloud-native alternatief zonder onderhoud dat direct integreert met moderne identiteitsproviders. Gecombineerd met Foxpass Cloud LDAP stelt het organisaties in staat om legacy Active Directory uit te faseren, terwijl gecentraliseerde, identiteitsgebaseerde netwerkauthenticatie behouden blijft.
Minimale rechten
Least Privilege is een beveiligingsprincipe dat elke gebruiker of elk systeemproces beperkt tot het minimale toegangsniveau dat nodig is om zijn taken uit te voeren. Door het principe van minimale rechten toe te passen, verklein je het risico op onbedoeld of kwaadwillig misbruik van inloggegevens. Foxpass dwingt toegang met minimale bevoegdheden af via identiteitsgebaseerd beleid, rolgebaseerde machtigingen en gedetailleerde toegangscontroles voor RADIUS, LDAP en SSH-sleutelbeheer.
N
Netwerksegmentatie
Netwerksegmentatie is het opdelen van een netwerk in kleinere, geïsoleerde segmenten om de beveiliging, prestaties en toegangscontrole te verbeteren. Segmentatie beperkt de verspreiding van dreigingen en dwingt toegang met minimale rechten af tot gevoelige systemen. Foxpass Cloud RADIUS integreert met VLAN-beleid om netwerksegmentatie te automatiseren op basis van gebruikersrollen, apparaatidentiteit of authenticatiemethode.
Network Access Control (NAC)
Network Access Control (NAC) is een beveiligingsframework dat beleidsregels beheert en afdwingt voor apparaten en gebruikers die toegang proberen te krijgen tot een netwerk. NAC verifieert de identiteit en apparaatcompliance voordat toegang wordt verleend. Foxpass Cloud RADIUS fungeert als een belangrijk onderdeel van een NAC-strategie door identiteits- en certificaatgebaseerde netwerkauthenticatie af te dwingen.
O
OpenRoaming
Een wereldwijd Wi‑Fi-federatieframework waarmee gebruikers veilig en automatisch verbinding kunnen maken met deelnemende draadloze netwerken zonder handmatig in te loggen. OpenRoaming gebruikt gefedereerde identiteit, RADIUS en certificaatgebaseerde authenticatie om vertrouwde connectiviteit tussen locaties en providers te waarborgen. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt OpenRoaming-integratie, waardoor organisaties veilige, identiteitsgebaseerde Wi‑Fi-toegang kunnen uitbreiden over campussen en partnernetwerken met een cloud-native architectuur zonder onderhoud.
P
PKI (Public Key Infrastructure)
Een Public Key Infrastructure (PKI) is een framework dat digitale certificaten uitgeeft, beheert en valideert die worden gebruikt om gebruikers, apparaten en systemen te authenticeren. PKI maakt veilige, wachtwoordloze authenticatie mogelijk via openbare en privésleutelparen. Foxpass Cloud PKI automatiseert de uitgifte, vernieuwing en intrekking van certificaten voor zowel beheerde als BYOD-apparaten.
PSK (vooraf gedeelde sleutel)
Een PSK (Pre-Shared Key) is een gedeeld wachtwoord of wachtzin die wordt gebruikt om gebruikers of apparaten te authenticeren op een draadloos netwerk, en die vaak voorkomt in wifi-opstellingen thuis en op kleine kantoren. Hoewel PSK's eenvoudig te implementeren zijn, brengen ze beveiligingsrisico's met zich mee omdat dezelfde sleutel wordt gedeeld door meerdere gebruikers en apparaten. Foxpass Cloud RADIUS vervangt PSK-gebaseerde authenticatie door veilige, op identiteit en certificaten gebaseerde toegang — waardoor gedeelde wachtwoorden verdwijnen en gecentraliseerde controle via de cloud-IdP van je organisatie mogelijk wordt.
Privileged Access Management (PAM)
Privileged Access Management (PAM) is een onderdeel van IAM dat zich richt op het beveiligen en monitoren van toegang tot kritieke systemen en beheerdersaccounts. PAM bepaalt wie gevoelige acties mag uitvoeren, zoals configuratiewijzigingen of opdrachten op rootniveau. Foxpass SSH Key Management- en SUDO Management-functies helpen PAM-principes af te dwingen door de toegang tot sleutels en opdrachtrechten te beheren.
R
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) is een netwerkprotocol dat gecentraliseerde authenticatie, autorisatie en accounting biedt voor gebruikers die verbinding maken met een netwerk. Foxpass Cloud RADIUS maakt veilige, identiteits- en certificaatgebaseerde Wi-Fi- en VPN-toegang mogelijk zonder dat je on-prem servers hoeft te onderhouden.
RADIUS-attributen
RADIUS-attributen zijn gegevensvelden die zijn opgenomen in RADIUS-berichten en parameters definiëren voor authenticatie, autorisatie en accounting. Attributen specificeren details zoals gebruikersidentiteit, toegangsbeleid, VLAN-toewijzing en sessietime-outs. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt standaard- en aangepaste RADIUS-attributen, waardoor beheerders gedetailleerde toegangsbeleidsregels kunnen afdwingen, VLAN-plaatsing kunnen automatiseren en kunnen integreren met netwerkinfrastructuur van derden voor identiteitsgestuurde toegangscontrole.
RADIUS-client
Een RADIUS-client is een netwerkapparaat, zoals een Wi-Fi-toegangspunt, switch of VPN-gateway, dat gebruikersauthenticatieverzoeken doorstuurt naar een RADIUS-server. De client geeft referenties of certificaten door ter verificatie en handhaaft de toegangsbeslissing die door de server wordt teruggegeven. Met Foxpass Cloud RADIUS fungeren je bestaande netwerkapparaten als RADIUS-clients en authenticeren ze gebruikers veilig via je gekoppelde cloud-IdP of directory.
RADIUS-federatie
Een RADIUS-federatie is een netwerk van onderling verbonden RADIUS-servers dat authenticatie over meerdere organisaties of domeinen mogelijk maakt. In een RADIUS-federatie kan een gebruiker toegang krijgen tot een deelnemend netwerk met inloggegevens die zijn uitgegeven door zijn of haar thuisinstelling. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt RADIUS-federatiemodellen zoals eduroam en OpenRoaming, en biedt veilige, schaalbare authenticatie tussen vertrouwde netwerken zonder dat on-premises RADIUS-servers nodig zijn.
RADIUS-proxy
Een RADIUS-proxy is een RADIUS-component die authenticatieverzoeken doorstuurt tussen een client en een externe RADIUS-server. RADIUS-proxy's worden vaak gebruikt in gefedereerde omgevingen om aanvragen naar de juiste identiteitsbron van de organisatie te routeren. Foxpass Cloud RADIUS kan fungeren als een RADIUS-proxy, waarbij verzoeken veilig worden doorgestuurd naar institutionele of partnerservers, terwijl gecentraliseerd inzicht en controle behouden blijven.
RADIUS-server
Een RADIUS-server is het backendonderdeel dat gebruikersaanvragen voor toegang tot een netwerk authenticeert, autoriseert en registreert. Het valideert referenties of certificaten aan de hand van een verbonden identiteitsbron voordat toegang wordt verleend. Foxpass Cloud RADIUS vervangt traditionele on-prem RADIUS-servers door een cloud-native service die naadloos integreert met de cloud-IdP- en directorysystemen van je organisatie.
RadSec (RADIUS via TLS)
RadSec (RADIUS over TLS) is een veilige uitbreiding van het RADIUS-protocol die authenticatie- en boekhoudgegevens verzendt via versleutelde TLS-verbindingen in plaats van via UDP. Dit beschermt inloggegevens tijdens de overdracht en wordt vaak gebruikt in gefedereerde netwerken zoals eduroam. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt RadSec om versleutelde, standaardconforme connectiviteit te bieden voor authenticatie tussen organisaties.
Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) is een methode om toegang te beperken op basis van gebruikersrollen binnen een organisatie. Machtigingen zijn gegroepeerd per rol, wat het beheer vereenvoudigt en toegang met minimale rechten waarborgt. Foxpass gebruikt LDAP-groepslidmaatschappen en IdP-attributen om op rollen gebaseerde toegang af te dwingen voor netwerk- en systeemaanmeldingen.
S
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) is een protocol dat wordt gebruikt om certificaatinschrijving, distributie en vernieuwing tussen apparaten en een certificaatautoriteit (CA) te automatiseren. Foxpass integreert met MDM-platforms via SCEP om het beheer van de certificaatlevenscyclus op ingeschreven apparaten te vereenvoudigen.
SSH (Secure Shell)
SSH (Secure Shell) is een veilig netwerkprotocol dat wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot en beheer uit te voeren over servers, apparaten en netwerkinfrastructuur. SSH versleutelt alle communicatie tussen de client en server en beschermt zo inloggegevens en gegevens tijdens de overdracht. Foxpass integreert SSH-toegang met identiteits- en sleutelbeheer, zodat organisaties gecentraliseerde controle kunnen afdwingen, sleutelrotatie kunnen automatiseren en controleerbare toegangslogboeken kunnen bijhouden.
SSH-sleutel
Een SSH-sleutel is een cryptografisch sleutelpaar dat wordt gebruikt om gebruikers veilig te authenticeren wanneer ze verbinding maken met servers via het Secure Shell (SSH) -protocol. SSH-sleutels vervangen traditionele wachtwoorden en maken sterke, asymmetrische authenticatie mogelijk. Foxpass SSH-sleutelbeheer automatiseert het aanmaken, roteren en intrekken van sleutels, zodat engineers en beheerders veilige, controleerbare servertoegang behouden in lijn met de principes van least privilege en zero trust.
SSH-sleutelrotatie
SSH-sleutelrotatie is de praktijk waarbij SSH-sleutelparen periodiek worden vervangen om het risico op ongeautoriseerde toegang via gecompromitteerde of verouderde inloggegevens te verkleinen. Regelmatige sleutelrotatie is een belangrijke beveiligingsmaatregel om toegang met minimale rechten en compliancegereedheid te behouden. Foxpass SSH Key Management automatiseert sleutelrotatie, zodat alle gebruikers en systemen veilig blijven zonder handmatige tussenkomst of serviceonderbreking.
SUDO-beheer
SUDO-beheer is het beheer van gebruikersrechten voor het uitvoeren van geprivilegieerde opdrachten op UNIX-, Linux- of macOS-systemen met behulp van de opdracht sudo. Effectief SUDO-beheer zorgt ervoor dat verhoogde toegang alleen wordt verleend wanneer dat nodig is en dat acties worden gelogd voor verantwoording. Foxpass SUDO-beheer centraliseert en handhaaft sudo-beleid via LDAP-groepen en gebruikersrollen, ondersteunt least-privilege-principes en vereenvoudigt compliance-audits.
V
VLAN (virtueel lokaal netwerk)
VLAN (Virtual Local Area Network) is een logische segmentatie van een fysiek netwerk die verkeer tussen gebruikersgroepen, afdelingen of apparaattype isoleert. VLAN's verbeteren de beveiliging en prestaties door de toegang en broadcastdomeinen te beperken. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt VLAN-toewijzing, waardoor beheerders gebruikers of apparaten dynamisch in het juiste netwerksegment kunnen plaatsen op basis van identiteit of groepslidmaatschap.
VPN (Virtueel Privénetwerk)
Een VPN (Virtual Private Network) is een beveiligde netwerkverbinding die verkeer tussen het apparaat van een gebruiker en een privénetwerk versleutelt, waardoor gegevens tijdens de overdracht worden beschermd. VPN's worden vaak gebruikt voor externe toegang tot interne systemen. Foxpass Cloud RADIUS maakt identiteits- en certificaatgebaseerde VPN-authenticatie mogelijk, terwijl Foxpass Cloud LDAP gebruikers- en groepsgegevens centraliseert voor fijnmazige toegangscontrole en VLAN-autorisatie — waardoor organisaties IAM kunnen moderniseren en zero-trustbeleid kunnen afdwingen voor zowel Wi-Fi- als VPN-verbindingen.
W
WPA2-Enterprise
WPA2-Enterprise is een Wi-Fi-beveiligingsstandaard die 802.1X-authenticatie en een RADIUS-server gebruikt om elke gebruiker of elk apparaat individueel te verifiëren, in plaats van te vertrouwen op een gedeeld wachtwoord. WPA2-Enterprise ondersteunt veilige methoden zoals EAP-TLS voor certificaatgebaseerde authenticatie en EAP-TTLS voor authenticatie op basis van inloggegevens binnen een versleutelde tunnel. Foxpass Cloud RADIUS maakt WPA2-Enterprise-implementaties mogelijk met naadloze integratie met cloud identity providers en geautomatiseerd certificaatbeheer voor zowel beheerde apparaten als BYOD-apparaten.
WPA3-Enterprise
WPA3-Enterprise is de nieuwste Wi‑Fi-beveiligingsstandaard, ontworpen om de bescherming van WPA2-Enterprise te verbeteren met sterkere encryptie, verbeterd sleutelbeheer en weerstand tegen offline aanvallen. WPA3-Enterprise vereist 802.1X-authenticatie met een RADIUS-server en ondersteunt geavanceerde methoden zoals EAP-TLS voor op certificaten gebaseerde authenticatie. Foxpass Cloud RADIUS ondersteunt WPA3-Enterprise-omgevingen, en levert identiteitsgestuurde zero-trust wifi-toegang geïntegreerd met moderne cloud-identiteitsproviders en geautomatiseerd beheer van de levenscyclus van certificaten.
Z
Zero Trust
Zero Trust is een beveiligingsmodel dat ervan uitgaat dat geen enkele gebruiker of apparaat standaard vertrouwd mag worden, of die zich nu binnen of buiten het netwerk bevindt. Toegang wordt alleen verleend na voortdurende verificatie van identiteit, apparaat en context. Foxpass maakt zero-trusttoegang mogelijk via certificaatgebaseerde authenticatie, identiteitsgestuurde beleidsregels en gedetailleerde logging.