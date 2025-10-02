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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Elimineer wachtwoorden uit je workflow voor netwerktoegang

Foxpass maakt het eenvoudig om wachtwoordloos te werken binnen je Wi-Fi- en VPN-infrastructuur met cloud RADIUS, op certificaten gebaseerde authenticatie (EAP-TLS) en identiteitsgebaseerd beleid.

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

Waarom zonder wachtwoord werken?

Wachtwoorden zorgen voor risico en frictie, vooral in omgevingen waar Wi-Fi- of VPN-inloggegevens:

  • Gedeeld tussen gebruikers of apparaten

  • Vaak gereset, vergeten of gelekt

  • Hergebruikt uit andere systemen

  • Onveilig opgeslagen op onbeheerde apparaten

  • Moeilijk om toegangsrechten in te trekken tijdens offboarding

Met certificaatgebaseerde authenticatie maken gebruikers naadloos en veilig verbinding — zonder gegevens in te voeren.

Foxpass maakt wachtwoordloze netwerktoegang mogelijk met behulp van X.509-certificaten en cloud-native RADIUS-infrastructuur:

De wachtwoordloze toegangsoplossing van Foxpass

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    Certificaatgebaseerde authenticatie (EAP-TLS)

    • Authenticeer gebruikers en apparaten zonder wachtwoorden

    • Elke verbinding wordt geverifieerd met behulp van een ondertekend certificaat

    • Geen gedeelde geheimen, hergebruikte inloggegevens of handmatige aanmeldingen

    • Zorg voor vertrouwen op apparaatniveau, niet alleen op gebruikersniveau

    Beschikbaar met Foxpass Advanced License

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    Cloud RADIUS-infrastructuur

    • Volledig beheerde RADIUS-servers met 99,9% uptime

    • Ondersteuning voor EAP-TLS en RadSec (RADIUS over TLS)

    • Redundante en wereldwijd gedistribueerde architectuur

    • Geen hardware of lokale RADIUS-configuratie vereist

    Meer informatie over Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    BYOD-certificaatinstallatieprogramma (Advanced License)

    • Geef certificaten uit aan persoonlijke apparaten via een webportaal in je eigen huisstijl

    • Integreert met identiteitsproviders (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)

    • Vermindert IT-tickets en de complexiteit van onboarding

    • Ondersteunt zowel beheerde als onbeheerde apparaten


Voordelen voor beveiliging en compliance

  • Afstemming op zero trust: verifieer elke verbinding op basis van identiteit en apparaat
  • Voldoe aan complianceframeworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
  • Roteer, laat verlopen en trek certificaten in wanneer nodig
  • Verminder menselijke fouten en phishingrisico's doordat er geen inloggegevens zijn om te stelen
  • Leg elke authenticatiepoging vast voor zichtbaarheid bij audits

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Toepassingsgeval

Hoe wachtwoordloos helpt

Scholen & campussen

Studenten-/medewerkersapparaten onboarden via de BYOD-installer zonder gedeelde PSK's

Toegang op afstand / VPN-toegang

Dwing certificaatgebaseerde VPN-aanmelding zonder inloggegevens af

Gezondheidszorg

Verminder het risico op PHI door opgeslagen/gedeelde wifiwachtwoorden te elimineren

Offboarding

Certificaten centraal intrekken, zonder globale wachtwoorden te hoeven roteren

IoT of gedeelde apparaten

Authenticeer met een apparaatcertificaat, niet met een gebruikerslogin


Aanvullende mogelijkheden

  • BYOD + implementatie van MDM-certificaten (Jamf, Kandji, Intune)
  • VLAN-toewijzing en netwerksegmentatie op basis van rol
  • Realtime logging en toegangscontrole
  • Directory Sync (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
  • Ondersteuning voor meerdere platforms (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)

Klantvoorbeeld

We zijn overgestapt op cruciale PKI-certificaatgebaseerde authenticatie voor de beveiliging van onze wifi, en Foxpass Advanced RADIUS maakte dat vrijwel moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD (Entra ID) en JAMF, waardoor de installatie eenvoudiger werd. Het uitgeven van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep zo soepel als je maar kon verwachten, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang. Foxpass overtrof echt onze verwachtingen.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

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Klaar om wachtwoordloos te werken?

Of je nu studenten, medewerkers, contractors of teams op afstand beveiligt, Foxpass helpt je om inloggegevens uit je toegangsworkflow te verwijderen zonder de controle te verliezen.

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