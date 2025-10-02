Elimineer wachtwoorden uit je workflow voor netwerktoegang
Foxpass maakt het eenvoudig om wachtwoordloos te werken binnen je Wi-Fi- en VPN-infrastructuur met cloud RADIUS, op certificaten gebaseerde authenticatie (EAP-TLS) en identiteitsgebaseerd beleid.
Waarom zonder wachtwoord werken?
Wachtwoorden zorgen voor risico en frictie, vooral in omgevingen waar Wi-Fi- of VPN-inloggegevens:
Gedeeld tussen gebruikers of apparaten
Vaak gereset, vergeten of gelekt
Hergebruikt uit andere systemen
Onveilig opgeslagen op onbeheerde apparaten
Moeilijk om toegangsrechten in te trekken tijdens offboarding
Met certificaatgebaseerde authenticatie maken gebruikers naadloos en veilig verbinding — zonder gegevens in te voeren.
Foxpass maakt wachtwoordloze netwerktoegang mogelijk met behulp van X.509-certificaten en cloud-native RADIUS-infrastructuur:
De wachtwoordloze toegangsoplossing van Foxpass
Certificaatgebaseerde authenticatie (EAP-TLS)
Authenticeer gebruikers en apparaten zonder wachtwoorden
Elke verbinding wordt geverifieerd met behulp van een ondertekend certificaat
Geen gedeelde geheimen, hergebruikte inloggegevens of handmatige aanmeldingen
Zorg voor vertrouwen op apparaatniveau, niet alleen op gebruikersniveau
Beschikbaar met Foxpass Advanced License
Cloud RADIUS-infrastructuur
Volledig beheerde RADIUS-servers met 99,9% uptime
Ondersteuning voor EAP-TLS en RadSec (RADIUS over TLS)
Redundante en wereldwijd gedistribueerde architectuur
Geen hardware of lokale RADIUS-configuratie vereist
Meer informatie over Foxpass Cloud RADIUS
BYOD-certificaatinstallatieprogramma (Advanced License)
Geef certificaten uit aan persoonlijke apparaten via een webportaal in je eigen huisstijl
Integreert met identiteitsproviders (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)
Vermindert IT-tickets en de complexiteit van onboarding
Ondersteunt zowel beheerde als onbeheerde apparaten
Voordelen voor beveiliging en compliance
- Afstemming op zero trust: verifieer elke verbinding op basis van identiteit en apparaat
- Voldoe aan complianceframeworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
- Roteer, laat verlopen en trek certificaten in wanneer nodig
- Verminder menselijke fouten en phishingrisico's doordat er geen inloggegevens zijn om te stelen
- Leg elke authenticatiepoging vast voor zichtbaarheid bij audits
Veelvoorkomende gebruiksscenario's
Toepassingsgeval
Hoe wachtwoordloos helpt
Scholen & campussen
Studenten-/medewerkersapparaten onboarden via de BYOD-installer zonder gedeelde PSK's
Toegang op afstand / VPN-toegang
Dwing certificaatgebaseerde VPN-aanmelding zonder inloggegevens af
Gezondheidszorg
Verminder het risico op PHI door opgeslagen/gedeelde wifiwachtwoorden te elimineren
Offboarding
Certificaten centraal intrekken, zonder globale wachtwoorden te hoeven roteren
IoT of gedeelde apparaten
Authenticeer met een apparaatcertificaat, niet met een gebruikerslogin
Aanvullende mogelijkheden
- BYOD + implementatie van MDM-certificaten (Jamf, Kandji, Intune)
- VLAN-toewijzing en netwerksegmentatie op basis van rol
- Realtime logging en toegangscontrole
- Directory Sync (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
- Ondersteuning voor meerdere platforms (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
Klantvoorbeeld
We zijn overgestapt op cruciale PKI-certificaatgebaseerde authenticatie voor de beveiliging van onze wifi, en Foxpass Advanced RADIUS maakte dat vrijwel moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD (Entra ID) en JAMF, waardoor de installatie eenvoudiger werd. Het uitgeven van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep zo soepel als je maar kon verwachten, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang. Foxpass overtrof echt onze verwachtingen.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)
Klaar om wachtwoordloos te werken?
Of je nu studenten, medewerkers, contractors of teams op afstand beveiligt, Foxpass helpt je om inloggegevens uit je toegangsworkflow te verwijderen zonder de controle te verliezen.