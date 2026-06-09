IEEE 802.1X is het standaard Extensible Authentication Protocol (EAP) waarmee Wi-Fi®-authenticatie wordt verzonden.
Met EAP verstuur je informatie via Ethernet-frameworks zonder Point-to-Point Protocol (PPP) te gebruiken.
802.1X bestaat uit drie hoofdonderdelen: de supplicant, de authenticator en de authenticatieserver. Bij 802.1X omvat de initialisatiefase de supplicant (ook wel de clientmachine of het apparaat dat verbinding wil maken met het draadloze netwerk), die ingekapselde EAP-gegevens in EAPOL-frames (EAP over LAN) verzendt naar de authenticator (ook wel het draadloze toegangspunt, de router of switch).
In wezen worden berichten via de authenticator heen en weer gestuurd tussen de authenticatieserver en het apparaat van de supplicant, maar de authenticator kan niet zien wat er wordt doorgegeven, omdat het bericht versleuteld is. Er worden meerdere relevante gegevens gevalideerd zodat de authenticatieserver de aanvragen kan goedkeuren voordat toegang tot de netwerkserver van de Wi-Fi®-router wordt geautoriseerd.
In sommige situaties is de software op de machine die probeert Wi-Fi® via RADIUS te authenticeren, het supplicant-apparaat in kwestie.
Dit diagram laat zien hoe 802.1X werkt:
Hoewel het gebruik van verouderde WEP tot veel problemen of beveiligingskwesties kan leiden, zoals wachtwoorden die door hun lange levensduur onveilig worden, beperkt 802.1x veel van deze zorgen.
Wi‑Fi®-authenticatie met Foxpass RADIUS
Foxpass maakt per-gebruikerinlog mogelijk in plaats van het gebruik van een gedeeld wachtwoord. Dit verbetert de beveiliging en voorkomt ongewenste toegang tot je belangrijke bedrijfsgegevens, zodat je apparaten, accounts en informatie veilig blijven.
Hierdoor kunnen medewerkers eenvoudig inloggen op de Wi-Fi® van hun bedrijf. Tegelijkertijd lost Foxpass het aloude probleem op van generieke, overmatig gebruikte, gedeelde wachtwoorden waarmee elke willekeurige voorbijganger je infrastructuur kan hacken. Onveilige wachtwoorden maken bedrijven kwetsbaar voor grote aanvallen waar ze vaak niet van kunnen herstellen, maar Foxpass gebruiken om te authenticeren en verbinding te maken neemt dat risico weg.
Als bonus kunnen IT-managers met RADIUS WiFi-authenticatie en Foxpass naadloos delegeren via een internetverbinding en toegang tot het Foxpass Dashboard.
Kort gezegd: Foxpass biedt veilige en betrouwbare Wi-Fi®-authenticatie met WPA2 Enterprise, 802.1x en RADIUS met één druk op de knop!
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