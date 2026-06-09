Naarmate organisaties groeien, worden hun netwerken vaak lastiger te beheren. Werknemers, contractanten, gasten, persoonlijke apparaten, IoT-apparaten en met de cloud verbonden systemen hebben mogelijk allemaal toegang nodig, maar ze mogen niet allemaal dezelfde resources bereiken
Wanneer toegang te ruim is, hebben IT-teams minder controle over wie verbinding kan maken met gevoelige systemen, hoe apparaten zich door het netwerk verplaatsen en of machtigingen nog steeds overeenkomen met de rol van elke gebruiker. Gedeelde Wi-Fi-inloggegevens, handmatig toegewezen VLAN's en statische toegangsregels kunnen dat probleem lastiger beheersbaar maken naarmate omgevingen complexer worden.
Met dat in gedachten bekijken we wat netwerksegmentatie betekent, waarom het belangrijk is, hoe het werkt en hoe identiteitsgebaseerde toegangscontroles kunnen helpen om segmentatie in je hele organisatie af te dwingen.
Wat betekent netwerksegmentatie?
Netwerksegmentatie is het opdelen van een netwerk in kleinere delen, zodat gebruikers en apparaten alleen toegang hebben tot de resources die ze nodig hebben. Het is een fundamentele cybersecuritypraktijk die helpt de mogelijke impact van een gecompromitteerd account, apparaat of systeem te beperken door brede toegang binnen het netwerk te verminderen.
Netwerksegmentatie creëert afgebakende zones binnen een netwerk waartoe alleen bepaalde gebruikers, apparaten of applicaties toegang hebben. Verkeer tussen deze zones wordt beheerd via VLAN's, firewalls, toegangscontrolelijsten, authenticatiebeleid en op rollen gebaseerde toegangsregels. Dit betekent dat alleen goedgekeurde gebruikers en apparaten verbinding kunnen maken met specifieke delen van een netwerk, zodat één gecompromitteerd account niet automatisch brede toegang geeft.
Effectieve segmentatie moet rekening houden met zowel de netwerkstructuur als toegangsbeslissingen. Dat betekent dat machtigingen, authenticatiemethoden en VLAN-toewijzingen actueel moeten blijven wanneer gebruikers, rollen, apparaten en omgevingen veranderen. Netwerksegmentatie wordt minder effectief wanneer gebruikers inloggegevens delen, oude accounts actief blijven, onbeheerde apparaten verbinding mogen maken of VLAN-toewijzingen handmatig worden beheerd.
Veelvoorkomende vormen van netwerksegmentatie zijn:
Per gebruikersgroep, zoals medewerkers, contractanten, studenten, docenten, gasten of beheerders.
Per afdeling, zoals finance, HR, IT, engineering of operations.
Per apparaattype, zoals beheerde laptops, BYOD-apparaten, IoT-apparaten, servers of kassasystemen.
Per omgeving, zoals ontwikkeling, staging, productie of interne applicaties.
Op toegangsmethode, zoals Wi-Fi, VPN, bekabelde netwerken of servertoegang.
Op vertrouwensniveau, zoals beheerde apparaten, apparaten die met een certificaat zijn geverifieerd of onbeheerde gastapparaten.
Waarom netwerksegmentatie belangrijk is
Segmentatie biedt verschillende voordelen, vooral voor cybersecurity, die de operationele controle kunnen verbeteren en IT-teams helpen brede toegang beter te beperken.
Voordelen van netwerksegmentatie zijn onder andere:
Onnodige toegang in het hele netwerk verminderd.
Beperkte laterale verplaatsing als een gebruiker, apparaat of account wordt gecompromitteerd.
Bescherming voor gevoelige systemen, omdat ze gescheiden zijn van algemeen netwerkverkeer.
Duidelijkere toegangsbeleid voor gebruikers, apparaten, afdelingen en rollen.
Ondersteuning voor toegang met minimale bevoegdheden via Wi-Fi, VPN, bekabelde netwerken en interne systemen.
Verbeterd inzicht in welke gebruikers en apparaten toegang hebben tot elk segment.
Ondersteuning voor auditgereedheid dankzij duidelijke toegangsgrenzen.
Hulp voor IT-teams om BYOD, gasttoegang, studenttoegang en gedistribueerde omgevingen consistenter te beheren.
Statische segmentatie vs. identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie
Er zijn een paar manieren om netwerken te segmenteren, maar in de kern komt het neer op statische of identiteitsgebaseerde segmentatie. Elk heeft zijn eigen voordelen, dus het is handig om te weten wat het beste werkt voor de behoeften van je bedrijf.
Statische netwerksegmentatie
Statische netwerksegmentatie is doorgaans gebaseerd op handmatig toegewezen VLAN's, MAC-adreslijsten, SSID's of vaste toegangsregels. Dit kan goed werken voor kleine of eenvoudige omgevingen, waar de segmentatiebehoeften minder complex zijn.
Naarmate organisaties echter meer gebruikers, apparaten, contractors, enz. toevoegen, kan het lastiger worden om individuele machtigingen op te schalen en te beheren. Daarnaast kan statische segmentatie kwetsbaar zijn voor spoofing en staat deze los van gebruikersidentiteit en apparaatvertrouwen.
Identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie
Identiteitsgebaseerde segmentatie is afhankelijk van gebruikersauthenticatie en -autorisatie om te bepalen tot welke netwerksegmenten personen toegang hebben. Gebruikers en hun apparaten kunnen op basis van identiteit, groepslidmaatschap, rol of vertrouwensniveau in de juiste VLAN of het juiste netwerksegment worden geplaatst en krijgen vervolgens dienovereenkomstig toegang tot segmenten.
Identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie helpt de toegang af te stemmen op de identiteit van de gebruiker, de apparaten die diegene gebruikt en de resources waartoe diegene toegang zou moeten hebben. Omdat deze machtigingen zijn gebaseerd op gebruikerscategorieën, kun je machtigingen eenvoudig bijwerken wanneer de rol van een gebruiker verandert.
Dynamische VLAN-toewijzing
Dynamische VLAN-toewijzing is een manier om identiteitsgebaseerde segmentatie af te dwingen. Tijdens de authenticatie worden gebruikers of apparaten automatisch in de juiste VLAN geplaatst.
Als een onderwijsinstelling bijvoorbeeld dynamische VLAN-toewijzing gebruikt, hebben docenten en studenten toegang tot verschillende segmenten wanneer ze verbinding maken, ook al gebruiken ze allemaal dezelfde netwerkomgeving.
Hoe netwerksegmentatie werkt
Gezien de voordelen van netwerksegmentatie en de verschillende vormen die het kan aannemen, moeten we begrijpen hoe het werkt. Laten we netwerksegmentatie dus eens uitsplitsen en enkele gangbare methoden bekijken om verkeer te scheiden en netwerken te beschermen.
1. VLAN's en subnetten
Enkele van de meest gebruikelijke manieren om netwerken te segmenteren zijn met behulp van VLANs en subnetten. Deze kunnen worden gebruikt om verkeer op te delen in logische netwerksegmenten, bijvoorbeeld op basis van apparaten van medewerkers, gastapparaten, POS-systemen en Internet of Things (IoT)-apparaten.
Het gebruik van VLAN's kan ook een schaalbare segmentatiemethode zijn, omdat toewijzingen kunnen worden gekoppeld aan identiteit en groepslidmaatschap, in plaats van handmatig machtigingen per gebruiker of apparaat toe te wijzen.
2. Firewalls en toegangscontrolelijsten
Met firewalls en toegangscontrolelijsten kunnen IT-teams bepalen welk verkeer is toegestaan tussen netwerksegmenten. Ze kunnen toegang toestaan of beperken op basis van categorieën zoals bron en bestemming, poorten of protocollen, en machtigingen definiëren in overeenstemming met het bedrijfsbeleid. Daardoor kunnen deze tools helpen de beweging tussen segmenten te beperken, waardoor laterale toegang vanaf gecompromitteerde accounts wordt beperkt.
3. RADIUS-authenticatie
RADIUS-authenticatie is een krachtig hulpmiddel om gebruikers en hun apparaten te verifiëren voordat toegang wordt verleend tot wifi-, VPN- of bekabelde netwerken. Wanneer gebruikers proberen toegang te krijgen tot een netwerk, controleert de RADIUS Server de inloggegevens van de gebruiker, verifieert deze aan de hand van een centrale directoryservice, zoals Active Directory of LDAP, en controleert het toegangsbeleid voordat toegang wordt verleend.
RADIUS kan integreren met identiteitsproviders en netwerkinfrastructuur om beleidsinformatie te ondersteunen, zoals VLAN-toewijzing. Dit maakt het robuuster en biedt tegelijkertijd sterke toegangsbeveiliging.
4 Op certificaten gebaseerde authenticatie
Met certificaatgebaseerde authenticatie kunnen netwerken vertrouwde apparaten verifiëren zonder uitsluitend op wachtwoorden te vertrouwen. Dit voegt een extra beveiligings- en authenticatielaag toe, zodat zelfs als het wachtwoord van een gebruiker wordt gestolen, dat niet genoeg is om aanvallers toegang te geven.
Dit is vooral handig voor beheerde apparaten, organisaties met een Bring-Your-Own-Device (BYOD)-beleid en omgevingen waarin IT-teams netwerktoegang willen op basis van apparaatvertrouwen, dankzij de gecombineerde beveiliging en flexibiliteit die dit biedt.
Voorbeelden van netwerksegmentatie
Organisaties willen hun netwerk mogelijk op verschillende manieren segmenteren, wat stuk voor stuk kan helpen om veilige toegang te waarborgen en beter te bepalen wie waarmee verbinding mag maken.
1. Gast-wifi en medewerkers-wifi
Een van de meest voorkomende netwerksegmentaties is die tussen gast- en medewerkers-wifi. Gasten die verbinding maken met het WiFi-netwerk van een bedrijf, zouden niet dezelfde toegang moeten krijgen als werknemers, maar nog steeds verbinding moeten kunnen maken met internet.
Met de juiste netwerksegmentatie kunnen gasten eenvoudig verbinding maken met het WiFi-netwerk zonder toegang te krijgen tot interne systemen, printers, gedeelde bestanden of andere bedrijfsapplicaties. Dit vereist echter wel sterke toegangscontroles, omdat toegang van medewerkers moet worden geauthenticeerd met unieke inloggegevens of vertrouwde certificaten in plaats van gedeelde wachtwoorden.
2. Studenten, docenten en gasten
Voor onderwijsinstellingen is netwerksegmentatie belangrijk om docenten, beheerders, studenten en gasten verbonden te houden zonder hen allemaal toegang te geven tot dezelfde systemen. Met identiteitsgebaseerde segmentatie kunnen deze instellingen gebruikers op basis van directorygroepen toewijzen aan de juiste VLAN's, zodat studenten geen toegang hebben tot netwerken van docenten of beheerders, terwijl gasten veilig verbinding kunnen maken zonder de cybersecurity in gevaar te brengen.
3. Ontwikkel-, staging- en productieomgevingen
Engineering- en DevOps-teams hebben vaak toegang nodig tot ontwikkel-, staging- en productieomgevingen. Die toegang mag echter niet te ruim zijn, en met de juiste netwerksegmentatie kan die worden beperkt op basis van rol en behoefte.
In dit soort gevallen kan netwerksegmentatie de omgevingen van elkaar scheiden, zodat development, staging en productie van elkaar afgeschermd blijven. Vervolgens kan de organisatie authenticatie en op groepen gebaseerde beleidsregels gebruiken om te bepalen wie toegang heeft tot elk systeem, zodat onbevoegde gebruikers buiten de deur blijven.
4. Retail- en vestigingslocaties
Retailbedrijven en hun vestigingen hebben vaak aparte kassasystemen, gast-wifi, backofficesystemen en meer nodig. In deze gevallen is het belangrijk om ze gescheiden te houden voor toegang en beveiliging.
Netwerksegmentatie helpt onnodige toegang te voorkomen tussen systemen die verschillende doelen dienen. Werknemers mogen geen toegang hebben tot back-officeapparaten op verschillende vestigingen, en gasten mogen geen verbinding maken met de wifi om vervolgens toegang te krijgen tot PoS-systemen. Segmentatie beperkt de toegang tot alleen degenen die deze nodig hebben.
5. Zorg en gereguleerde systemen
In gereguleerde omgevingen, zoals de gezondheidszorg en de financiële sector, kunnen systemen gevoelige informatie bevatten die gescheiden moet blijven van algemene netwerktoegang. Netwerksegmentatie helpt duidelijkere toegangsgrenzen rond deze systemen te creëren.
Met segmentatie kunnen organisaties auditgereedheid en toegangsbeheer ondersteunen door duidelijkere grenzen rond gevoelige systemen te tonen. Sterke authenticatie en toegangscontroles helpen de toegang te beperken tot goedgekeurde gebruikers en vertrouwde apparaten.
6. BYOD en niet-beheerde apparaten
Persoonlijke apparaten, onbeheerde endpoints, IoT-apparaten en andere apparaten met een laag vertrouwensniveau moeten zorgvuldig worden behandeld en mogen geen onbeperkte toegang krijgen. Door netwerksegmentatie te gebruiken, kunnen bedrijven deze apparaten toegang geven tot beperkte segmenten zonder bredere toegang te riskeren voor mogelijk onbekende apparaten.
Bedrijven kunnen ook certificaatgebaseerde en identiteitsgebaseerde toegang toevoegen om toegang vanaf deze apparaten beter te beveiligen. Hiermee kunnen beheerde en vertrouwde apparaten bredere toegang krijgen, terwijl onbeheerde apparaten toegang kunnen krijgen tot beperktere VLAN's. Zo blijft de toegang eenvoudig voor medewerkers die onderweg zijn of onbeheerde apparaten gebruiken, terwijl netwerken veilig blijven.
Waar toegangscontrole past binnen netwerksegmentatie
Toegangscontrole en netwerksegmentatie werken samen om netwerkgrenzen te definiëren en af te dwingen. Netwerksegmentatie verdeelt het netwerk in verschillende delen, terwijl toegangscontrole bepaalt wie toegang heeft tot welk deel, waardoor ze samen een essentiële combinatie vormen.
Zonder sterke toegangscontroles kunnen organisaties nog steeds vertrouwen op niet altijd betrouwbare tools om toegang te beheren, zoals gedeelde Wi-Fi-wachtwoorden, handmatig bijgehouden VLAN-toewijzingen of inconsistente processen voor servertoegang. Met identiteitsgebaseerde toegangscontrole kunnen organisaties daarentegen hun netwerksegmentatie versterken door toegang te koppelen aan vertrouwde gebruikers en apparaten, met sterke authenticatiemethoden en realtime toegangsbeleid.
Toegangscontrole kan segmentatie versterken en IT-teams op veel manieren helpen, waaronder:
Gebruikers authenticeren met unieke inloggegevens.
Vertrouwde apparaten verifiëren voordat ze verbinding maken.
Certificaten gebruiken voor wachtwoordloze apparaatauthenticatie.
Netwerktoegang toewijzen op basis van lidmaatschap van directorygroepen.
Gebruikers en apparaten tijdens de authenticatie in de juiste VLAN's plaatsen.
Toegang synchroniseren met identiteitsproviders.
Toegang verwijderen of machtigingen aanpassen wanneer gebruikers vertrekken of van rol veranderen.
MFA toepassen waar extra verificatie nodig is.
Logboeken bijhouden voor zichtbaarheid en auditgereedheid.
Hoe Foxpass helpt bij het afdwingen van identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie
Identiteitsgebaseerde segmentatie vereist een betrouwbare manier om gebruikers en apparaten te authenticeren en ze vervolgens aan het juiste netwerksegment toe te wijzen. Foxpass gebruikt identiteitsgestuurde RADIUS-authenticatie om netwerksegmentatie en dynamische VLAN-toewijzing te ondersteunen, zodat organisaties gebruikers veilig kunnen authenticeren en hen verbinding kunnen laten maken met het netwerk en de resources die ze nodig hebben.
Foxpass kan synchroniseren met je bedrijfsdirectory en gebruikers toewijzen aan de juiste VLAN op basis van identiteit, rol en groepslidmaatschap. Het helpt segmentatie af te dwingen in bekabelde, Wi‑Fi- en VPN-netwerken, zodat toegangsbeleid consistent blijft voor alle verbindingsmethoden.
Belangrijke Foxpass-mogelijkheden voor identiteitsgebaseerde segmentatie zijn onder meer:
1. Dynamische VLAN-toewijzing met Foxpass RADIUS
Foxpass RADIUS helpt gebruikers en apparaten veilig toe te wijzen aan de juiste VLAN, met robuuste authenticatie en dynamische toewijzingen.
Zo werkt het heel eenvoudig: zodra een gebruiker verbinding maakt, authenticeert Foxpass die gebruiker en controleert het tot welke groep die behoort (zoals gast, admin, IoT of developer). De RADIUS-server reageert vervolgens met een VLAN-toewijzing, waardoor de gebruiker in het juiste segment wordt geplaatst. Daardoor kunnen gebruikers snel verbinding maken en worden ze doorgestuurd naar het netwerksegment dat ze nodig hebben, zonder concessies te doen aan beveiliging of efficiëntie.
2. Op directorygroep gebaseerde toegang
Foxpass kan toegang koppelen aan lidmaatschap van directorygroepen, zodat gebruikers alleen toegang hebben tot de segmenten die hun groep nodig heeft. Het integreert met identiteitsproviders en directory's zoals Google Workspace, Okta, Microsoft Entra ID, OneLogin en LDAP, zodat de toegang in lijn kan blijven met het groepslidmaatschap in de directory.
Wanneer de rol of groep van een gebruiker in de directory verandert, kan Foxpass hun toegang automatisch dienovereenkomstig bijwerken. Dit vermindert de noodzaak voor IT-teams om handmatig VLAN's opnieuw toe te wijzen aan individuele gebruikers of apparaten, en helpt verouderde toegang te verminderen wanneer gebruikers vertrekken of van rol veranderen.
3. EAP-TTLS- en EAP-TLS-authenticatie
Foxpass ondersteunt authenticatiemethoden die organisaties helpen strengere toegangscontroles toe te passen. Het ondersteunt EAP-TTLS voor identiteits- en wachtwoordauthenticatie, evenals EAP-TLS voor op certificaten gebaseerde authenticatie, zodat bedrijven meerdere manieren hebben om accounts veilig te houden.
Daardoor kunnen IT-teams de verificatiemodellen gebruiken die het beste bij hun bedrijf passen, op basis van hun omgeving, aanpak voor apparaatbeheer en vertrouwensvereisten. Foxpass geeft IT-teams meerdere authenticatieopties, zodat de toegang kan worden afgestemd op de omgeving, het apparaatbeheer-model en de vertrouwenseisen van de organisatie.
4. Segmentatie over Wi‑Fi-, VPN- en bekabelde netwerken heen
Foxpass RADIUS kan helpen netwerksegmentatie af te dwingen binnen Wi-Fi-, VPN- en bekabelde netwerken, zodat gebruikers op basis van authenticatie en beleid aan het juiste segment kunnen worden toegewezen.
In plaats van aparte segmenten voor elk verbindingstype nodig te hebben, biedt Foxpass een consistente, gebruiksvriendelijke ervaring op alle netwerken. Je hoeft niet handmatig aparte processen voor elke toegangsmethode te maken, omdat alles vanuit één centrale plek wordt beheerd.
5. Inzicht in logs en beleid
Hoewel netwerksegmentatie en gebruikersauthenticatie helpen om netwerken veilig te houden, is logging ook essentieel om IT-teams te helpen authenticatiepogingen, netwerktoegangsactiviteiten en beleidsbeslissingen te monitoren over wie toegang krijgt tot wat.
Foxpass biedt logopties waarmee teams toegangspogingen per VLAN en beleid kunnen volgen. Dit geeft IT-teams beter inzicht in authenticatieactiviteiten, toegangsbeslissingen en mogelijke hiaten in het beleid.
Best practices voor netwerksegmentatie
Wanneer je je netwerk segmenteert, wil je ervoor zorgen dat je de juiste balans vindt tussen beveiliging en toegankelijkheid. Dit kan in het begin een lastige taak zijn, maar door deze best practices te volgen, kun je je netwerk veilig gesegmenteerd houden en medewerkers toegang geven tot de onderdelen die ze nodig hebben.
Breng gebruikers, apparaten, systemen en gegevensstromen in kaart: De eerste stap is voorbereiding. Bepaal welke gebruikers toegang nodig hebben tot welke systemen en welke verbindingen ze gebruiken voor hun dagelijkse werk, zodat je je segmenten goed in kaart kunt brengen.
Identificeer gevoelige systemen en toegangswegen met een hoog risico: Het prioriteren van je systemen is net zo essentieel. Zorg dat je de systemen identificeert die gevoelige gegevens, essentiële middelen of kritieke infrastructuur opslaan, zodat je je eerst kunt richten op het beveiligen daarvan.
Scheid gast-, medewerkers-, server-, BYOD- en IoT-toegang: Segmentatie moet afzonderlijke toegang omvatten voor medewerkers, gasten en verschillende apparaten. Zorg ervoor dat je niet iedereen hetzelfde toegangsniveau geeft.
Gebruik identiteitsgebaseerde toegangsregels: Identiteitsgebaseerde toegangsregels helpen ervoor te zorgen dat gebruikers verbinding maken met de segmenten die ze nodig hebben op basis van hun rollen. Zorg ervoor dat je toegangsbeslissingen waar nodig koppelt aan gebruikers, groepen, apparaten en certificaten.
Gebruik waar mogelijk dynamische VLAN-toewijzing: Dynamische VLAN-toewijzing vermindert handmatig VLAN-beheer door gebruikers en apparaten tijdens de authenticatie aan het juiste segment toe te wijzen, in plaats van IT-teams voor elke gebruiker machtigingen te laten bijwerken.
Pas toegang met minimale rechten toe: Door principes van minimale rechten toe te passen, krijgen gebruikers en apparaten de toegang die ze nodig hebben op basis van hun rollen, en niet meer dan dat. Zo blijft laterale beweging tot een minimum beperkt als een account gecompromitteerd raakt.
Automatiseer onboarding en deprovisioning: Door netwerktoegang te synchroniseren met identiteitsproviders blijven machtigingen up-to-date, doordat toegang automatisch wordt verwijderd of aangepast wanneer gebruikers vertrekken of van rol veranderen.
Controleer authenticatie- en toegangsactiviteiten: Duidelijke toegangslogboeken zijn essentieel voor audits en cyberbeveiliging, omdat IT-teams ze kunnen gebruiken om toegangspatronen te beoordelen, verdachte activiteiten te identificeren en hiaten in het beleid vast te stellen.
Controleer segmentatiebeleid regelmatig: Werk segmenten en toegangsregels bij wanneer je teams, apparaten, locaties, applicaties en bedrijfsbehoeften veranderen.
Veelgemaakte fouten bij netwerksegmentatie die je moet vermijden
Gezien het belang en de veiligheid van netwerksegmentatie wil je ervoor zorgen dat je dit correct doet. Segmentatie kan zonder goede planning en uitvoering echter ook een complexe taak zijn, dus er zijn verschillende fouten waar je op moet letten.
Veelgemaakte fouten zijn onder andere:
Vertrouwen op gedeelde wifi-wachtwoorden, waardoor het lastig is om gebruikerstoegang te volgen en verantwoordelijkheid te waarborgen, en er bovendien beveiligingsproblemen ontstaan als een medewerker het bedrijf verlaat en het wachtwoord niet wordt gewijzigd.
Met statische VLAN-toewijzingen werken die lastig te onderhouden zijn en handmatige updates vereisen.
Afhankelijk van MAC-adreslijsten als primaire methode voor toegangscontrole, in plaats van gebruikersmappen.
Gasten, contractors of BYOD-apparaten dezelfde toegang geven als werknemers, waardoor ze toegang kunnen krijgen tot netwerksegmenten met gevoelige of bedrijfseigen informatie.
Vergeten om toegang te verwijderen wanneer gebruikers vertrekken of van rol veranderen.
Netwerken segmenteren zonder duidelijke toegangsregels vast te leggen, waardoor het voor gebruikers lastig is om toegang te krijgen tot de segmenten die ze nodig hebben.
Onbeheerde apparaten toelaten op gevoelige netwerken, waardoor de blootstelling kan toenemen en toegangscontrole wordt verzwakt.
Segmentatie behandelen als een eenmalig project in plaats van als een doorlopend proces.
Ontbrekende logboeken die laten zien welke gebruikers en apparaten toegang hadden tot welke segmenten.
Het opstellen van al te complexe beleidsregels die IT-teams niet kunnen onderhouden.
Belangrijkste conclusie: sterke segmentatie vereist sterke toegangscontrole
Netwerksegmentatie is een krachtig hulpmiddel waarmee IT-teams duidelijke grenzen binnen hun netwerkomgevingen kunnen creëren en onnodige toegang kunnen verminderen. Die grenzen moeten echter worden afgedwongen via identiteitsbeheer, directorygroepen en robuuste authenticatie.
Met Foxpass kunnen IT-teams identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie afdwingen en toegang consistenter beheren. Foxpass gebruikt dynamische VLAN-toewijzing via RADIUS-authenticatie om identiteitsgebaseerde toegang en netwerksegmentatie af te dwingen in zowel Wi-Fi-, VPN- als bekabelde netwerken, zodat netwerken veilig blijven en gebruikers geverifieerd zijn.
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