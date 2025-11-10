Bridge Your Cloud Identity to Active Directory-Backed Systems
Use Foxpass LDAP Bridge to connect your modern identity provider (like Entra ID, Google Workspace, Okta, or OneLogin) to legacy apps, VPNs, and servers that still depend on Active Directory and LDAP authentication — without exposing or extending AD.
De uitdaging: een brug slaan tussen verouderde systemen en moderne identiteiten
Naarmate organisaties moderniseren naar cloudidentiteitsproviders zoals Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin, vertrouwen veel interne of oudere systemen nog steeds op LDAP voor authenticatie. Het in stand houden van een on-prem Active Directory alleen voor die paar systemen leidt tot dubbele accounts, synchronisatieproblemen en onnodige complexiteit in de infrastructuur.
Je hebt een veilige manier nodig om gebruikers te laten inloggen met hun cloud IdP-gegevens, terwijl oudere systemen zich blijven authenticeren via LDAP tegen Active Directory — zonder dat gebruikers of IT ooit AD rechtstreeks aanraken.
De Foxpass-oplossing: een veilige LDAP-proxy tussen IdP en AD
Foxpass LDAP Bridge verbindt je cloud IdP-identiteiten veilig met je bestaande AD-ondersteunde systemen, zodat gebruikers kunnen inloggen met hun moderne cloudgegevens terwijl oudere apps LDAP-gebaseerde authenticatie blijven gebruiken.
Foxpass fungeert als een gehoste LDAP-proxy, waarbij elk authenticatieverzoek wordt gevalideerd tegen je IdP en AD-compatibele reacties worden teruggestuurd naar het legacysysteem — en dat allemaal zonder domeincontrollers te onderhouden of bloot te stellen.
Foxpass koppelt de gebruikers en groepen van je IdP aan LDAP-attributen en -beleidsregels, waardoor naadloze authenticatie met de inloggegevens van je cloud-IdP mogelijk is — zonder dubbele wachtwoorden of handmatige synchronisaties.
Gebruik het om:
Authenticeer VPN's, NAS-apparaten en oudere apps die alleen LDAP ondersteunen.
Behoud beveiliging en compliance met gecentraliseerde logging en toegang met minimale rechten.
Versnel je migratie weg van on-prem AD.
Hoe Foxpass LDAP Bridge je IdP verbindt met AD-systemen
Gebruikers authenticeren zich met de cloud-IdP van je organisatie (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin).
Foxpass verifieert en koppelt de gebruikersidentiteit aan LDAP-attributen en -beleid.
Verouderde systemen maken via TLS verbinding met Foxpass LDAP Bridge voor LDAP-binds.
Authenticatieverzoeken worden verwerkt en gelogd — directe AD-inloggegevens zijn niet vereist.
Belangrijkste voordelen van het gebruik van Foxpass LDAP Bridge
Vereenvoudig hybride identiteit: verbind IdP-gebaseerde aanmeldingen met AD-systemen zonder schemawijzigingen.
Centraliseer inloggegevens: gebruikers verifiëren zich via de IdP van je organisatie, niet via AD.
Bescherm je netwerk: geen directe blootstelling van domeincontrollers of LDAP-poorten.
Versnel de migratie: houd legacysystemen functioneel tijdens je overstap naar volledige cloudidentiteit.
Verbeter compliance: gecentraliseerd inzicht en toegangscontrole-audits.
Volgende stap: ga richting volledige cloud-LDAP
Wanneer je klaar bent om Active Directory volledig uit te faseren, biedt Foxpass Cloud LDAP een complete, in de cloud gehoste directory die is gesynchroniseerd met je IdP — en AD volledig vervangt voor authenticatie, terwijl LDAP-compatibiliteit behouden blijft.
Als je je eigen LDAP- of AD-server beheert, verspil je waarschijnlijk enorm veel tijd van je IT-medewerkers.
Ken K., Verified Foxpass User
Eenvoudige integratie met je IDP (Okta/Google), bied een LDAP-interface zonder on-premise AD of servers. Het team is geweldig en bereid om functies te implementeren die we aanbevelen.
Isaac O., Director of Technology
Klaar om de kloof te overbruggen?
Met Foxpass Cloud LDAP kan je organisatie authenticatie op cloud- en on-prem-systemen uniformeren — zonder infrastructuur om te hosten, zonder dubbele wachtwoorden, zonder verstoring.