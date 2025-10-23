Beveilig elk apparaat met geautomatiseerd certificaatbeheer op basis van MDM
Integreer Foxpass Cloud PKI met toonaangevende MDM's (Intune, Jamf, Kandji, Addigy en meer) om X.509-certificaten uit te geven en te beheren op alle ingeschreven apparaten - voor naadloze, wachtwoordloze toegang via Foxpass Cloud RADIUS
Waarom MDM + Foxpass Cloud PKI
Geïntegreerd apparaatsidentiteits- en toegangsbeheer
Je MDM beheert de status van apparaten; Foxpass beheert vertrouwen. Samen bieden ze end-to-end automatisering van de certificaatlevenscyclus voor netwerkauthenticatie, van uitgifte tot verlenging en intrekking.
Hoogtepunten:
Automatiseer certificaatinschrijving via SCEP
Elimineer op wachtwoorden gebaseerde toegang via wifi of VPN
Dwing Zero Trust af met apparaat- en gebruikersgebaseerde an
Integreer met Foxpass Cloud RADIUS om toegang te autoriseren op basis van geverifieerde apparaatidentiteit
Hoe werkt het
Hoe werkt het
Beheerde apparaten (via MDM-integratie) Wanneer een apparaat wordt ingeschreven via je MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy of andere), vraagt de MDM een certificaat aan bij je geconfigureerde CA (Foxpass Cloud PKI of gebruik je eigen CA). Het uitgegeven X.509-certificaat identificeert het apparaat op veilige wijze bij Foxpass Cloud RADIUS op het moment van verbinden.
Niet-beheerde/BYOD-apparaten (via Foxpass BYOD Installer) Voor BYOD-omgevingen verzorgt de Foxpass BYOD Certificate Installer de registratie en installatie van certificaten zonder afhankelijkheid van MDM, zodat zowel beheerde als persoonlijke apparaten onder één uniform authenticatiesysteem vallen.
Certificaatlevenscyclusbeheer Foxpass Cloud PKI werkt samen met je MDM om de volledige certificaatlevenscyclus te beheren.
Uitgifte: via MDM-integratie (SCEP) of zelfinschrijving door de gebruiker (BYOD Installer)
Verlenging: automatisch afgehandeld door een MDM vóór de vervaldatum of via e-mailmelding voor BYOD-certificaten
Intrekking: certificaat wordt geweigerd wanneer een apparaat of gebruiker de organisatie verlaat, of kan handmatig worden ingetrokken in de Foxpass-console
End-to-end certificaatlevenscyclus met Foxpass Cloud RADIUS en MDM-integratie
Certificaatgebaseerde authenticatie in de praktijk
Foxpass Cloud RADIUS gebruikt het certificaat dat door een apparaat wordt gepresenteerd om te verifiëren:
Geldigheid van de uitgever (Foxpass CA, Microsoft CA of gebruik je eigen CA)
Status van certificaatverval en -intrekking
Koppeling tussen apparaat-/gebruikersidentiteit en netwerktoegangsbeleid
Dit maakt veilige, wachtwoordloze authenticatie mogelijk voor:
Wi-Fi (EAP-TLS)
VPN's
Toegang via bekabeld LAN
Gebruikers- versus apparaatgebaseerde certificaten
Gebruikerscertificaten Uitgegeven aan individuen en gekoppeld aan accounts van identiteitsproviders (bijv. Entra ID, Google Workspace).
Wordt gebruikt voor gebruikersgebaseerde authenticatie op laptops, tablets of mobiele apparaten
Gebruikelijk voor organisaties die beleid voor voorwaardelijke toegang in Intune of vergelijkbaar gebruiken
Apparaatcertificaten Uitgegeven aan beheerde eindpunten via MDM-inschrijving.
Gekoppeld aan de unieke apparaatidentiteit in plaats van aan de gebruiker
Gebruikelijk voor gedeelde apparaten, IoT-eindpunten, printers of kiosksystemen
Samen bieden gebruikers- en apparaatcertificaten volledige dekking voor alle toegangsscenario's, in lijn met Zero Trust-netwerkprincipes.
Voordelen in één oogopslag
Naadloze integratie met toonaangevende MDM's (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)
Geautomatiseerde SCEP-gebaseerde certificaatinschrijving en -vernieuwing
Eén uniform vertrouwensmodel voor beheerde en BYOD-apparaten
Wachtwoordloze EAP-TLS-authenticatie voor wifi en VPN
Werkt met Foxpass Cloud PKI of gebruik je eigen CA
Vereenvoudigt compliance en audits met volledige traceerbaarheid van certificaten
Licenties en compatibiliteit
Certificaatbeheer op basis van MDM is inbegrepen bij Foxpass Advanced User Licensing en ondersteunt integratie met door MDM beheerde omgevingen en BYOD-certificaatinschrijving. Te gebruiken met:
Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI, of gebruik je eigen CA
Foxpass Cloud RADIUS voor op certificaten gebaseerde toegangsafdwinging
Klaar om certificaatbeheer voor netwerktoegang op alle apparaten te automatiseren?
Gebruik je MDM samen met Foxpass Cloud PKI en Foxpass Cloud RADIUS voor volledige controle over je certificaatgebaseerde netwerktoegang.