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Beveilig elk apparaat met geautomatiseerd certificaatbeheer op basis van MDM

Integreer Foxpass Cloud PKI met toonaangevende MDM's (Intune, Jamf, Kandji, Addigy en meer) om X.509-certificaten uit te geven en te beheren op alle ingeschreven apparaten - voor naadloze, wachtwoordloze toegang via Foxpass Cloud RADIUS

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A person in glasses looks at a computer monitor displaying a web interface for managing RADIUS attributes, with various settings and options visible on a blue background.

Waarom MDM + Foxpass Cloud PKI

Geïntegreerd apparaatsidentiteits- en toegangsbeheer

Je MDM beheert de status van apparaten; Foxpass beheert vertrouwen. Samen bieden ze end-to-end automatisering van de certificaatlevenscyclus voor netwerkauthenticatie, van uitgifte tot verlenging en intrekking.

Hoogtepunten:

  • Automatiseer certificaatinschrijving via SCEP

  • Elimineer op wachtwoorden gebaseerde toegang via wifi of VPN

  • Dwing Zero Trust af met apparaat- en gebruikersgebaseerde an

  • Integreer met Foxpass Cloud RADIUS om toegang te autoriseren op basis van geverifieerde apparaatidentiteit


Hoe werkt het

Hoe werkt het

  1. Beheerde apparaten (via MDM-integratie) Wanneer een apparaat wordt ingeschreven via je MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy of andere), vraagt de MDM een certificaat aan bij je geconfigureerde CA (Foxpass Cloud PKI of gebruik je eigen CA). Het uitgegeven X.509-certificaat identificeert het apparaat op veilige wijze bij Foxpass Cloud RADIUS op het moment van verbinden.

  2. Niet-beheerde/BYOD-apparaten (via Foxpass BYOD Installer) Voor BYOD-omgevingen verzorgt de Foxpass BYOD Certificate Installer de registratie en installatie van certificaten zonder afhankelijkheid van MDM, zodat zowel beheerde als persoonlijke apparaten onder één uniform authenticatiesysteem vallen.

  3. Certificaatlevenscyclusbeheer Foxpass Cloud PKI werkt samen met je MDM om de volledige certificaatlevenscyclus te beheren.

    1. Uitgifte: via MDM-integratie (SCEP) of zelfinschrijving door de gebruiker (BYOD Installer)

    2. Verlenging: automatisch afgehandeld door een MDM vóór de vervaldatum of via e-mailmelding voor BYOD-certificaten

    3. Intrekking: certificaat wordt geweigerd wanneer een apparaat of gebruiker de organisatie verlaat, of kan handmatig worden ingetrokken in de Foxpass-console


End-to-end certificaatlevenscyclus met Foxpass Cloud RADIUS en MDM-integratie

Flowchart illustrating how MDM & IdP Integrations work with Foxpass Cloud RADIUS and PKI for device authentication, user lookup, and certificate deployment for end users, Wi-Fi routers, and devices.


Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Certificaatgebaseerde authenticatie in de praktijk

Foxpass Cloud RADIUS gebruikt het certificaat dat door een apparaat wordt gepresenteerd om te verifiëren:

  • Geldigheid van de uitgever (Foxpass CA, Microsoft CA of gebruik je eigen CA)

  • Status van certificaatverval en -intrekking

  • Koppeling tussen apparaat-/gebruikersidentiteit en netwerktoegangsbeleid

Dit maakt veilige, wachtwoordloze authenticatie mogelijk voor:

  • Wi-Fi (EAP-TLS)

  • VPN's

  • Toegang via bekabeld LAN


Gebruikers- versus apparaatgebaseerde certificaten

Gebruikerscertificaten Uitgegeven aan individuen en gekoppeld aan accounts van identiteitsproviders (bijv. Entra ID, Google Workspace).

  • Wordt gebruikt voor gebruikersgebaseerde authenticatie op laptops, tablets of mobiele apparaten

  • Gebruikelijk voor organisaties die beleid voor voorwaardelijke toegang in Intune of vergelijkbaar gebruiken

Apparaatcertificaten Uitgegeven aan beheerde eindpunten via MDM-inschrijving.

  • Gekoppeld aan de unieke apparaatidentiteit in plaats van aan de gebruiker

  • Gebruikelijk voor gedeelde apparaten, IoT-eindpunten, printers of kiosksystemen

Samen bieden gebruikers- en apparaatcertificaten volledige dekking voor alle toegangsscenario's, in lijn met Zero Trust-netwerkprincipes.

A webpage titled EAP-TTLS/PEAP displays a table of RADIUS Certificates with names, expiration dates, and blue Download Certificate buttons for prod-2023, prod-2024, and prod-2025.

Voordelen in één oogopslag

  • Naadloze integratie met toonaangevende MDM's (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)

  • Geautomatiseerde SCEP-gebaseerde certificaatinschrijving en -vernieuwing

  • Eén uniform vertrouwensmodel voor beheerde en BYOD-apparaten

  • Wachtwoordloze EAP-TLS-authenticatie voor wifi en VPN

  • Werkt met Foxpass Cloud PKI of gebruik je eigen CA

  • Vereenvoudigt compliance en audits met volledige traceerbaarheid van certificaten


Licenties en compatibiliteit

Certificaatbeheer op basis van MDM is inbegrepen bij Foxpass Advanced User Licensing en ondersteunt integratie met door MDM beheerde omgevingen en BYOD-certificaatinschrijving. Te gebruiken met:

  • Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI, of gebruik je eigen CA

  • Foxpass Cloud RADIUS voor op certificaten gebaseerde toegangsafdwinging


Klaar om certificaatbeheer voor netwerktoegang op alle apparaten te automatiseren?

Gebruik je MDM samen met Foxpass Cloud PKI en Foxpass Cloud RADIUS voor volledige controle over je certificaatgebaseerde netwerktoegang.

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