Veilige Wi‑Fi en netwerktoegang voor basisscholen en middelbare scholen
Bescherm studentgegevens, verlaag de IT-belasting en voldoe aan compliance-eisen met Foxpass Cloud RADIUS, vertrouwd door zowel openbare als particuliere scholen.
Ontwikkeld voor IT-uitdagingen in het basis- en voortgezet onderwijs
Moderne netwerktoegangscontrole zonder complexiteit
IT-teams in het basis- en voortgezet onderwijs staan onder grote druk: ze beheren netwerken, apparaten, compliance en de veiligheid van leerlingen. Foxpass Cloud RADIUS vereenvoudigt veilige netwerktoegang op al je campussen:
Geen gedeelde wifi-wachtwoorden meer of misbruik van gastnetwerken
Dwing toegang af op basis van student-/medewerkersrollen via directorysynchronisatie
Automatiseer onboarding/offboarding met Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta of OneLogin
Blijf klaar voor audits met logging die CIPA, FERPA en HIPAA ondersteunt
Foxpass helpt K-12-IT-teams ook om netwerksegmentatie te vereenvoudigen voor groepen van studenten, medewerkers, gasten en apparaten. Door te integreren met je identiteitsprovider (zoals Google Workspace of Entra ID) kan Foxpass gebruikers tijdens Wi-Fi-authenticatie dynamisch toewijzen aan de juiste VLAN. Dat betekent dat studenten nooit op hetzelfde netwerk terechtkomen als docenten of beheersystemen. En je hoeft ook niet langer handmatig SSID's, MAC-adreslijsten of VLAN-switchconfiguraties te beheren.
E-Rate-goedgekeurde leverancier
Foxpass is er trots op deel te nemen aan het E-Rate-programma, waardoor in aanmerking komende scholen en bibliotheken federale financiering kunnen aanvragen voor het moderniseren van hun netwerkbeveiliging. Foxpass Cloud RADIUS komt in aanmerking onder categorie 2 — interne verbindingen.
Zero-Trust-toegang voor schoolnetwerken
Identiteitsgebaseerde toegangscontrole
Wijs netwerktoegang toe op basis van geverifieerde gebruikersidentiteiten. Geen gedeelde SSID's meer. Integreer eenvoudig met je bestaande SSO, directoryservice of MDM.
Ondersteuning voor door de school verstrekte apparaten en BYOD-apparaten
Geef automatisch Wi‑Fi-certificaten uit en beheer ze via toonaangevende MDM's zoals Jamf, Intune, Kandji, of gebruik de BYOD-installer van Foxpass voor apparaten van docenten, medewerkers en personeel in eigen bezit.
Dwing netwerktoegang met minimale rechten af
Segmenteer gebruikers op basis van personeel-/student-/apparaatrol en VLAN's. Foxpass geeft je volledige controle over wie verbinding kan maken, wanneer en waarmee.
Auditklare logging
Leg gedetailleerde logs vast voor elke netwerktoegangsgebeurtenis: ideaal voor incidentrespons, rapportage en het voldoen aan vereisten voor gegevensnaleving. Cruciaal voor scholen die voldoen aan HIPAA, FERPA en interne beoordeling.
We hebben de cruciale overstap gemaakt naar PKI certificaat-gebaseerde authenticatie voor onze wifibeveiliging en dankzij Foxpass Advanced RADIUS ging dat moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD (Entra ID) en JAMF, wat de installatie vereenvoudigde. De uitgifte van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep soepel zoals te verwachten was, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang. Foxpass heeft echt onze verwachtingen overtroffen.
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
Waarom scholen kiezen voor Foxpass
- SOC 2 Type II- en HIPAA-klaar
- Werkt met Google Workspace for Education
- Schaalt moeiteloos mee van 1 tot 100+ campussen
- Binnen 30 minuten geïmplementeerd
- Zero-touch beheer van Wi-Fi-toegang
- Ingebouwde tools voor compliance en audits
- 99,9% uptime en vertrouwd sinds 2015
- Vriendelijk supportteam in de VS dat schoolnetwerken kent
Klaar om je schoolnetwerk te vereenvoudigen en te beveiligen?
Foxpass stelt K–12 IT-teams in staat om Wi-Fi-beveiliging te moderniseren zonder extra complexiteit of buitensporige kosten toe te voegen.