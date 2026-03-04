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Foxpass
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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

Veilige Wi‑Fi en netwerktoegang voor basisscholen en middelbare scholen

Bescherm studentgegevens, verlaag de IT-belasting en voldoe aan compliance-eisen met Foxpass Cloud RADIUS, vertrouwd door zowel openbare als particuliere scholen.

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

Ontwikkeld voor IT-uitdagingen in het basis- en voortgezet onderwijs

Moderne netwerktoegangscontrole zonder complexiteit

IT-teams in het basis- en voortgezet onderwijs staan onder grote druk: ze beheren netwerken, apparaten, compliance en de veiligheid van leerlingen. Foxpass Cloud RADIUS vereenvoudigt veilige netwerktoegang op al je campussen:

Geen gedeelde wifi-wachtwoorden meer of misbruik van gastnetwerken

  • Dwing toegang af op basis van student-/medewerkersrollen via directorysynchronisatie

  • Automatiseer onboarding/offboarding met Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta of OneLogin

  • Blijf klaar voor audits met logging die CIPA, FERPA en HIPAA ondersteunt

Foxpass helpt K-12-IT-teams ook om netwerksegmentatie te vereenvoudigen voor groepen van studenten, medewerkers, gasten en apparaten. Door te integreren met je identiteitsprovider (zoals Google Workspace of Entra ID) kan Foxpass gebruikers tijdens Wi-Fi-authenticatie dynamisch toewijzen aan de juiste VLAN. Dat betekent dat studenten nooit op hetzelfde netwerk terechtkomen als docenten of beheersystemen. En je hoeft ook niet langer handmatig SSID's, MAC-adreslijsten of VLAN-switchconfiguraties te beheren.

Meer informatie
A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

E-Rate-goedgekeurde leverancier

Foxpass is er trots op deel te nemen aan het E-Rate-programma, waardoor in aanmerking komende scholen en bibliotheken federale financiering kunnen aanvragen voor het moderniseren van hun netwerkbeveiliging. Foxpass Cloud RADIUS komt in aanmerking onder categorie 2 — interne verbindingen.

Zero-Trust-toegang voor schoolnetwerken

  • Secure remote access management icon

    Identiteitsgebaseerde toegangscontrole

    Wijs netwerktoegang toe op basis van geverifieerde gebruikersidentiteiten. Geen gedeelde SSID's meer. Integreer eenvoudig met je bestaande SSO, directoryservice of MDM.

  • Devices icon

    Ondersteuning voor door de school verstrekte apparaten en BYOD-apparaten

    Geef automatisch WiFi-certificaten uit en beheer ze via toonaangevende MDM's zoals Jamf, Intune, Kandji, of gebruik de BYOD-installer van Foxpass voor apparaten van docenten, medewerkers en personeel in eigen bezit.

  • Managed Access icon

    Dwing netwerktoegang met minimale rechten af

    Segmenteer gebruikers op basis van personeel-/student-/apparaatrol en VLAN's. Foxpass geeft je volledige controle over wie verbinding kan maken, wanneer en waarmee.

  • Custom branding icon

    Auditklare logging

    Leg gedetailleerde logs vast voor elke netwerktoegangsgebeurtenis: ideaal voor incidentrespons, rapportage en het voldoen aan vereisten voor gegevensnaleving. Cruciaal voor scholen die voldoen aan HIPAA, FERPA en interne beoordeling.

We hebben de cruciale overstap gemaakt naar PKI certificaat-gebaseerde authenticatie voor onze wifibeveiliging en dankzij Foxpass Advanced RADIUS ging dat moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD (Entra ID) en JAMF, wat de installatie vereenvoudigde. De uitgifte van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep soepel zoals te verwachten was, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang. Foxpass heeft echt onze verwachtingen overtroffen.

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

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Waarom scholen kiezen voor Foxpass

  • SOC 2 Type II- en HIPAA-klaar
  • Werkt met Google Workspace for Education
  • Schaalt moeiteloos mee van 1 tot 100+ campussen
  • Binnen 30 minuten geïmplementeerd
  • Zero-touch beheer van Wi-Fi-toegang
  • Ingebouwde tools voor compliance en audits
  • 99,9% uptime en vertrouwd sinds 2015
  • Vriendelijk supportteam in de VS dat schoolnetwerken kent

Klaar om je schoolnetwerk te vereenvoudigen en te beveiligen?

Foxpass stelt K–12 IT-teams in staat om Wi-Fi-beveiliging te moderniseren zonder extra complexiteit of buitensporige kosten toe te voegen.

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