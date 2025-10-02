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Foxpass
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Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

Dwing dynamische, identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie af op schaal

Gebruik Foxpass om gebruikers en apparaten automatisch toe te wijzen aan de juiste VLAN's of netwerken op basis van identiteit, rol en groepslidmaatschap.

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Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

Het probleem

Statische netwerksegmentatie met MAC-adreslijsten, SSID's of handmatig toegewezen VLAN's is:

  • Inflexibel en lastig op te schalen

  • Kwetsbaar voor spoofing en laterale verplaatsing

  • Arbeidsintensief voor onboarding en wijzigingen in toegang

  • Blind voor gebruikersidentiteit en apparaattrustniveau

Naarmate organisaties zero-trustarchitectuur en BYOD-/remote-accessmodellen invoeren, schieten verouderde segmentatietools tekort.

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

De Foxpass-oplossing

Foxpass maakt dynamische VLAN-toewijzing en netwerksegmentatie mogelijk met identiteitsgestuurde RADIUS-authenticatie:

  • Koppel toegang aan lidmaatschap van directorygroepen (via Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)

  • Wijs gebruikers en apparaten toe aan VLAN's tijdens de authenticatie

  • Ondersteunt zowel EAP-TTLS -authenticatie (identiteit/wachtwoord) als EAP-TLS -authenticatie (op certificaten gebaseerd)

  • Gebruik Foxpass RADIUS om segmentatie af te dwingen in Wi‑Fi-, VPN- en bekabelde netwerken

Dit helpt IT-teams om least privilege af te dwingen en laterale verplaatsing te beperken — zonder handmatig VLAN's per gebruiker of apparaat te beheren.

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

Hoe werkt het

  1. Gebruiker maakt verbinding met Wi-Fi of VPN

  2. Foxpass RADIUS authenticeert gebruiker of apparaat (via EAP-TLS or EAP-TTLS)

  3. Groepslidmaatschap wordt gecontroleerd via gesynchroniseerde identiteitsprovider (Google, Entra ID, etc.)

  4. RADIUS-reactie bevat VLAN-toewijzing

  5. Gebruiker wordt in het juiste segment geplaatst (bijv. guest, admin, IoT, dev, student)


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

Voordelen van identiteitsgebaseerde segmentatie

  • Dwing het least privilege-principe af in alle afdelingen, op alle apparaten en voor alle rollen

  • Scheid automatisch het verkeer van studenten, medewerkers en gasten in campusomgevingen

  • Houd ontwikkel-, staging- en productieomgevingen logisch gescheiden

  • Beveilig BYOD en onbeheerde apparaten met certificaatgebaseerde VLAN-toewijzing

  • Ondersteun zero-trust- en complianceframeworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)


Veelvoorkomende gebruiksscenario's

praktijktoepassingen

Beschrijving

Onderwijs

Plaats studenten, docenten en gasten in verschillende VLAN's met behulp van directorygroepen

Ondernemingen

Isoleer engineering-/dev-omgevingen van finance, HR of interne apps

Winkel-/filiaallocaties

Scheid kassasysteem-, gast-wifi- en intern backofficenetwerkverkeer

Gezondheidszorg

Segmenteer toegang tot PHI versus niet-gereguleerde systemen

BYOD-netwerken

Plaats onbeheerde persoonlijke apparaten automatisch op VLAN's met laag vertrouwen


Gerelateerde Foxpass-mogelijkheden

  • Cloud RADIUS – Ondersteunt VLAN-toewijzing via groepstoewijzing

  • Directory Sync – Gebruikersrollen ophalen uit Entra ID, Okta, Google Workspace of LDAP

  • Certificaatbeheer – Gebruik EAP-TLS en MDM/BYOD-inschrijving om vertrouwen af te dwingen

  • Cloud LDAP – Beheer groepslogica voor on-prem of hybride omgevingen

  • Realtime logging – Volg toegangspogingen per VLAN en beleid

Meer informatie over Foxpass Cloud RADIUS

Klaar om je netwerksegmentatie te automatiseren?

Foxpass geeft je team dynamische VLAN-afdwinging zonder legacy RADIUS-onderhoud of handmatige VLAN-kopzorgen.

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