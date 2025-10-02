Dwing dynamische, identiteitsgebaseerde netwerksegmentatie af op schaal
Gebruik Foxpass om gebruikers en apparaten automatisch toe te wijzen aan de juiste VLAN's of netwerken op basis van identiteit, rol en groepslidmaatschap.
Het probleem
Statische netwerksegmentatie met MAC-adreslijsten, SSID's of handmatig toegewezen VLAN's is:
Inflexibel en lastig op te schalen
Kwetsbaar voor spoofing en laterale verplaatsing
Arbeidsintensief voor onboarding en wijzigingen in toegang
Blind voor gebruikersidentiteit en apparaattrustniveau
Naarmate organisaties zero-trustarchitectuur en BYOD-/remote-accessmodellen invoeren, schieten verouderde segmentatietools tekort.
De Foxpass-oplossing
Foxpass maakt dynamische VLAN-toewijzing en netwerksegmentatie mogelijk met identiteitsgestuurde RADIUS-authenticatie:
Koppel toegang aan lidmaatschap van directorygroepen (via Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)
Wijs gebruikers en apparaten toe aan VLAN's tijdens de authenticatie
Ondersteunt zowel EAP-TTLS -authenticatie (identiteit/wachtwoord) als EAP-TLS -authenticatie (op certificaten gebaseerd)
Gebruik Foxpass RADIUS om segmentatie af te dwingen in Wi‑Fi-, VPN- en bekabelde netwerken
Dit helpt IT-teams om least privilege af te dwingen en laterale verplaatsing te beperken — zonder handmatig VLAN's per gebruiker of apparaat te beheren.
Hoe werkt het
Gebruiker maakt verbinding met Wi-Fi of VPN
Foxpass RADIUS authenticeert gebruiker of apparaat (via EAP-TLS or EAP-TTLS)
Groepslidmaatschap wordt gecontroleerd via gesynchroniseerde identiteitsprovider (Google, Entra ID, etc.)
RADIUS-reactie bevat VLAN-toewijzing
Gebruiker wordt in het juiste segment geplaatst (bijv. guest, admin, IoT, dev, student)
Voordelen van identiteitsgebaseerde segmentatie
Dwing het least privilege-principe af in alle afdelingen, op alle apparaten en voor alle rollen
Scheid automatisch het verkeer van studenten, medewerkers en gasten in campusomgevingen
Houd ontwikkel-, staging- en productieomgevingen logisch gescheiden
Beveilig BYOD en onbeheerde apparaten met certificaatgebaseerde VLAN-toewijzing
Ondersteun zero-trust- en complianceframeworks (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
Veelvoorkomende gebruiksscenario's
praktijktoepassingen
Beschrijving
Onderwijs
Plaats studenten, docenten en gasten in verschillende VLAN's met behulp van directorygroepen
Ondernemingen
Isoleer engineering-/dev-omgevingen van finance, HR of interne apps
Winkel-/filiaallocaties
Scheid kassasysteem-, gast-wifi- en intern backofficenetwerkverkeer
Gezondheidszorg
Segmenteer toegang tot PHI versus niet-gereguleerde systemen
BYOD-netwerken
Plaats onbeheerde persoonlijke apparaten automatisch op VLAN's met laag vertrouwen
Gerelateerde Foxpass-mogelijkheden
Cloud RADIUS – Ondersteunt VLAN-toewijzing via groepstoewijzing
Directory Sync – Gebruikersrollen ophalen uit Entra ID, Okta, Google Workspace of LDAP
Certificaatbeheer – Gebruik EAP-TLS en MDM/BYOD-inschrijving om vertrouwen af te dwingen
Cloud LDAP – Beheer groepslogica voor on-prem of hybride omgevingen
Realtime logging – Volg toegangspogingen per VLAN en beleid
Meer informatie over Foxpass Cloud RADIUS
Klaar om je netwerksegmentatie te automatiseren?
Foxpass geeft je team dynamische VLAN-afdwinging zonder legacy RADIUS-onderhoud of handmatige VLAN-kopzorgen.